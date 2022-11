Wie Inhalte so herausragend werden, dass andere sie freiwillig empfehlen

Der Wettbewerb um Besucher und Rankings im Internet ist hart, es reicht nicht, eine schöne Webseite zu haben, sehr wichtig sind vor allem die Inhalte. Wie erstellt man herausragende Inhalte?

Forst, 09.11.2022 – Content Optimierung ist eine oft unterschätzte aber extrem wichtige Disziplin.

Wann werden Inhalte weiterempfohlen?

Eine Content Optimierung von Webseiten erschöpft sich nicht in geeigneten Maßnahmen für die Suchmaschinen-Optimierung, sondern erfordert außerdem herausragende Inhalte, die den Leser veranlassen diese weiterzuempfehlen. Nur wenn der Leser oder Nutzer den Anreiz erhält, sich mit den gebotenen Inhalten auseinanderzusetzen und dies als lohnend erachtet, wird er den Content weiterempfehlen.

Einen Anreiz schaffen

Content Optimierung beginnt auf textlicher Ebene. Ein guter Text zeichnet sich nicht nur durch Verständlichkeit aus, im Sinne von Leserfreundlichkeit, Plausibilität und Klarheit. Ein guter Text, ein herausragender Inhalt regt auch zum Weiterdenken an – bietet Anreiz. Ein Text liefert Anreiz, wenn er den Leser zu einer gedanklichen Eigenleistung bewegt. Ein wirksamer Text muss dem Leser ein gewisses Maß an geistiger Eigenleistung abverlangen. Nur so entstehen herausragende Inhalte.

Attraktiver Content

Welches sind die konkreten Maßnahmen, die dem Leser ein gewisses Maß an gedanklicher Eigenleistung abverlangen und dem Inhalt mehr Anreiz und Wirkung verliehen?

– … auf bereits Bekanntes in anderer Form (etwa mit Hilfe von Grafiken oder Videos) verweisen: Der Leser wird gezwungen, sich ein Bild zu machen.

– … Widersprüche erzeugen, indem alternative Meinungen und Lösungen genannt werden: Der Leser wird gezwungen, sich selbstständig eine Meinug zu bilden.

– … den Leser vor offene Fragen stellen: Der Leser wird gezwungen, die offenen Fragen zu beantworten.

– … den Leser mit einer gewagten Behauptung provozieren: Der Leser wird gezwungen, Stellung zu nehmen.

Alle diese Konflikte zwingen den Leser, sich mit dem Inhalt auseinanderzusetzen und diesen so zu verinnerlichen. Das erhöht die Chancen signifikant, dass der Leser den Inhalt weiterempfiehlt.

Weitere Möglichkeiten, den Content aufzuwerten

Eine Content Optimierung erschöpft sich nicht auf textlicher Ebene. Wichtig sind auch interne Verlinkungen. Der Nutzer wird damit veranlasst, bei Bedarf weiterführende Inhalte zu dem Hauptthema zu verfolgen und dieses so zu vertiefen. Eine Verknüpfung mit Social-Media-Auftritten ist unerläßlich, um aktuell zu bleiben. Die Share-Buttons der einschlägigen Social-Media-Plattformen sollten stets im Blick des Nutzers liegen.

Der Text sollte zudem mit Videos und Grafiken kombiniert werden. Der Inhalt wird abwechslungsreicher, die Verweildauer des Nutzers wird erhöht. Nicht zu vernachlässigen sind die Meta Descriptions der Search Engine Result Pages. Prägnante Teaser erzeugen Aufmerksamkeit und bringen den Nutzer dazu, dem Link zu folgen.

Inhalte, die geteilt werden

Nutzer teilen nur solche Inhalte, die ihnen einen Anreiz bieten, sich mit ihnen aktiv auseinanderzusetzen. Sie schließen von sich auf andere Nutzer und gehen davon aus, dass solcher Content auch für andere interessant ist. In der Konsequenz teilen sie den Content mit anderen. Ob sie die Adressaten nur unterhalten wollen, ihnen helfen wollen oder ihre Beziehung mit den Adressaten pflegen wollen ist nachrangig. Zuallererst kommt das eigene Interesse am Inhalt. Eine Content Optimierung erfordert Inhalte, die den Nutzer einfangen: herausragende Inhalte.

