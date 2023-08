Wie kann ich sportliche Bewegung im Büro umsetzen?

Durch die Pandemie waren viele gezwungen auf sportliche Routinen zu verzichten.

Geschlossene Fitnessstudios, Sportvereine oder ausbleibende Sportkurse, deutlich mehr Zeit zu Hause und fehlende tägliche Arbeitswege führten sicherlich dazu, dass Fitness einen niedrigeren Stellenwert bekam.

Jedoch ist dies äußerst bedenklich in Hinblick auf die Gesundheit. Gemäß dem Stand aktueller Studien ist eine Beanspruchung des Herz-Kreislauf-Systems und der Muskulatur von mindestens 30 Minuten täglich zu empfehlen.

Im Folgenden zeigen 5 Tipps, wie Sie während des Berufsalltags Fitness betreiben können, um der Empfehlung nachgehen zu können.

1. Tipp:

Mit die simpelste Methode, um neue gesundheitsfördernde Routinen zu schaffen, ist es, das Gehen mehr in seinen Tagesablauf zu integrieren. Ob der Weg zur Post, zum Bäcker oder zur Arbeitsstelle, ein Spaziergang von bis zu 30 Minuten ist ab und zu eine sehr gute Option, um Schritte zu sammeln und seine Körpermuskulatur zu aktivieren. Ebenso verhält man sich somit umweltbewusst, da auf das Auto verzichtet wird.

2. Tipp:

Weiterhin können sportliche Aktivitäten mit Businessmeetings verbunden werden, ob mit Kunden oder Kollegen. Dabei ist auch schon ein Spaziergang sehr viel wert, um auf die simpelste Art und Weise Kalorien zu verbrennen und, um eventuell mit Kolleginnen/Kollegen weitere Schritte im Beruf zu besprechen oder, um schlichtweg die Bewegung zu genießen und dabei ein gutes Brainstorming zu ermöglichen.

3. Tipp

Im Trend ist derzeit ein Laufband oder „Walking Pad“ für Zuhause oder das Büro. Es gibt vielfältige Ausführungen und das tragbare und klappbare Modelle sind in vielen Ausführungen zu erwerben. Das Laufband „to go“ bietet somit ein perfektes Fitnessgerät, um während der Schreibtischarbeit ein kleines Workout zu integrieren.

4. Tipp:

Ein sehr verbreiteter, jedoch nicht zu unterschätzender Ratschlag, ist die Nutzung der Treppe anstelle des Lifts. Die dabei gesammelten Schritte bieten einen sehr guten Zusatz zu anderen sportlichen Aktivitäten und man wird auf Dauer merken, dass sich die Fitness dadurch deutlich verbessert, auch wenn es nur eine kleine Veränderung der Routine bedeutet.

5. Tipp:

Es ist meistens schwer, sich alleine zum Sport zu motivieren, weswegen Challenges eine prima Möglichkeit bieten, um am Ball zu bleiben. Plank- und Squat-Challenges oder 30 Days of Yoga stellen gute Beispiele für solche effektiven Challenges dar. Dabei empfiehlt es sich auch, diese mit Kolleginnen/Kollegen anzugehen, da Sport im Team immer deutlich mehr Spaß macht und es so möglich ist, sich gegenseitig zu motivieren.

Von Autorin Lara Wehmeyer – Sport im Büro – 5 Tipps

