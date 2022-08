Wie man mit mehr Empathie kommuniziert

Oftmals fällt es uns schwer, empathisch zu kommunizieren. Dabei kann Empathie sehr hilfreich sein, um Konflikte zu lösen oder einfach nur mit dem Team besser zu kommunizieren.

Warum ist es so wichtig, empathisch zu kommunizieren? Wir erklären euch die Vorteile von empathischer Kommunikation und geben Tipps für den Alltag als Führungskraft!

?Was ist Empathie und warum ist sie wichtig?

Wenn du dich jemals gefragt hast, was Empathie ist und warum so viel darüber gesprochen wird, dann bist du hier genau richtig. Empathie ist die Fähigkeit, sich in die Gefühlswelt einer anderen Person hineinzuversetzen und deren Perspektive zu verstehen. Es ist eine Schlüsselkompetenz in unserer Kommunikation, insbesondere wenn wir versuchen, effektiv zu kommunizieren. Empathie ist nicht nur die Fähigkeit zu verstehen, was der andere fühlt, sondern auch nonverbal mitfühlend zu kommunizieren. Wenn du also mehr Empathie in deine Kommunikation einbringen möchtest, musst du nicht nur auf verbaler, sondern auch auf nonverbaler Ebene empathisch sein.

?Wie können Sie in Ihrer Kommunikation empathischer sein?

Doch wie kannst du nun mehr Empathie in deineKommunikation einbringen? Nun, es gibt vier Möglichkeiten, mit denen du dies tun kannst.

1. Zuhören:

Die erste und wahrscheinlich offensichtlichste Möglichkeit, um empathisch zu kommunizieren, besteht darin, einfach zuzuhören. Achte dabei jedoch nicht nur auf die Worte des anderen, sondern auch auf die Tonlage und Gestik. Versuche herauszufinden, was der andere wirklich meint und fühlt.

2. Fragen stellen:

Wenn du dem anderen nicht ganz folgen kannst oder etwas unklar ist, frage einfach nach. Stell sicher, dass du die Absicht verstanden hast, bevor du weitermachst.

3. Feedback geben:

Gib dem anderen das Gefühl, gehört und verstanden zu werden, indem du ihm Feedback gibst. Zum Beispiel könntest du sagen: „Ich verstehe, wie du dich fühlst“ oder „Das klingt schwierig“. Dies zeigt dem anderen, dass seine Gefühle für dich relevant sind und dass du Interesse an ihnen hast.

4. Einfühlungsvermögen zeigen:

Zeigen mit deiner Körpersprache und Mimik Mitgefühl für die Situation und die Gefühle des anderen. Dies kann so einfach sein wie ein Kopfnicken oder ein Lächeln – aber es macht einen großen Unterschied in der Art und Weise, wie der andere deine Kommunikation wahrnimmt.

? Beispiele für die Anwendung von Empathie in der Kommunikation

?Hören

Als Kommunikationsmittel ist Zuhören genauso wichtig wie Sprechen, insbesondere wenn es um Empathie geht. Manchmal kann schon eine aufmerksame Präsenz ein Zeichen für tiefes Verständnis und Empathie sein. Zuhören bedeutet, dass „ich etwas über die Situation hören möchte“.

?Wissen

Auch wenn Führungskräfte nicht in der Art sind, eine Herausforderung direkt zu lösen, zeigen sie Empathie, wenn sie die Herausforderung und ihre Auswirkungen auf die Mitarbeiter einfach anerkennen. Anerkennungsäußerungen bedeuten: „Ich bin mir der Situation jetzt bewusst.“

?Fürsorge

Führungskräfte drücken Empathie aus, wenn sie über die bloße Anerkennung hinausgehen und authentische Gefühle der Fürsorge darüber ausdrücken, wie sich eine Herausforderung auf das Team auswirkt. Eine Führungskraft möchte sicherlich, dass ihre Teams bei der Kommunikation Aufmerksamkeit und Sorgfalt walten lassen – diese Erwartung gilt in beide Richtungen. Äußerungen der Fürsorge zeigen an, dass „ich von der Situation bewegt bin“.

?Aktion

Handeln wird normalerweise nicht als Teil einer klassischen empathischen Reaktion betrachtet, aber Führungskräfte können in ihren Lösungsvorschlägen Empathie vermitteln. Handlungsausdrücke gehen über Anerkennung und Fürsorge hinaus und zeigen an, dass „ich die Situation ansprechen möchte“.

Mehr Erfolg durch Empathie – der S+P Lehrgang Leadership

Warum solltest du mehr Empathie in deiner Kommunikation anstreben?

Empathie ist eine wichtige Fähigkeit, um erfolgreich zu kommunizieren. Wenn wir uns in die Lage anderer versetzen und deren Gefühle nachvollziehen können, fällt es uns leichter, auf sie einzugehen und eine Beziehung aufzubauen. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, mit mehr Empathie zu kommunizieren. Dazu gehört es unter anderem, aufmerksam zuzuhören, offen für das Feedback anderer zu sein und auf nonverbale Signale zu achten.

Wenn wir uns bemühen, empathischer zu sein, können wir die Beziehungen zu den Menschen in unserem Umfeld verbessern und die Kommunikation insgesamt effektiver gestalten.

S+P Lehrgang Leadership: Wie man mit mehr Empathie kommuniziert

Lehrgang Leadership: Wie man mit mehr Empathie kommuniziert.

Der Lehrgang Leadership ist die perfekte Investition in Deine berufliche Zukunft! Selbstbewusst und souverän im Job – der Leadership-Lehrgang macht es möglich.

1.Tag:

Führung neu denken – die Zukunft der Führung

Wie du dein Team in eine neue Ära führst

2.Tag:

Warum Führungskräfte Innovationen fördern sollten

Feedback und Empathie als Werkzeuge der Führung

Programm zum Lehrgang Leadership: Wie man mit mehr Empathie kommuniziert.

Programm 1. Seminartag

09.15 bis 17.00

Führung neu denken – die Zukunft der Führung

Neue Arbeitssysteme: 4-Tage-Woche, Remote- und Hybridarbeit

Objectives and Key Results für mehr Fokus im Unternehmen

Golden Circle: Why + How + What

Company OKRs + Team OKRs + Persönliche OKRs

Neue Rolle als Führungskraft im OKR-Prozess

Quartals-Reviews statt jährliche Beurteilungsgespräche

Wöchentliches OKR-Review statt Jahresgespräche

Kommunikation: Wie man mit mehr Empathie kommuniziert

Stark in der Rolle als Führungskraft:

Autoritär oder Laissez-faire? Wirkung verschiedener Führungsstile

Die 4 Mitarbeitertypen: Erfolgreich Führen mit DISG

Wie du Feedback gibst und annimmst, um dich und dein Team weiterzuentwickeln

Persönlichkeitsgerecht delegieren

Zentrale Führungsinstrumente systematisch einsetzen

Wie du dein Team in eine neue Ära führst

Wie gewinne ich das Team für mich und das Unternehmen?

Spitzenleistung durch gezielte Teamentwicklung – worauf kommt es an?

Situation im Team – Wo stehen wir?

Auswahl des richtigen Teamleiters

Strukturen und Rollen in Gruppen erkennen und gezielt nutzen

Programm 2. Seminartag

09.15 bis 17.00

Warum Führungskräfte Innovationen fördern sollten

Zukunft gestalten mit der SOAP-Technik

Schnell und kurzfristig in der Kommunikation

Offenheit: Wir wollen Ideen, Anregungen und konstruktive Kritik

Argument: Wir machen keine faulen Kompromisse

Push-Prinzip: Alle mit an Bord holen

Feedback und Empathie sind das Werkzeug der Führung

Kommunikation und Führung

Wie du effektiv kommunizierst, um deine Ziele zu erreichen

Gesprächskompetenz bei schwierigen Mitarbeitern

Low-Performer im Team! Techniken zur Leistungssteigerung

Rechtlich sicherer Umgang mit dauerhafter Minderleistung

Richtiger Umgang mit Kritik und Konflikten

Sicherer Umgang mit Einwänden und Uneinigkeiten

Wie man mit mehr Empathie kommuniziert

Liveline statt Deadline “ mit Nudges die Motivation gezielt fördern

„Rebellen“ und „Lahme Enten“ “ Schwierige Mitarbeiter motivieren

Konflikte in der Führung: Wie du Konflikte effektiv löst, um dein Team voranzutreiben

Konfliktlösung als Führungsaufgabe

Wie begleitet man Konflikte in agilen Teams?

Effektives Lösen und Vermeiden von Konflikten

S+P Lehrgang Leadership – Lerne empathisch zu kommunizieren

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

S&P Unternehmerforum GmbH

Herr Achim Achim

Feringastr. 12 A

85774 Unterföhring

Deutschland

fon ..: +49 89 452 429 70 – 100

web ..: https://sp-unternehmerforum.de/

email : service@sp-unternehmerforum.de

Seminare + Online Schulungen + Inhouse Training

Du suchst Seminare und Online Schulungen? S+P Unternehmerforum ist ein innovativer Seminar-Anbieter für Nicht-Finanzunternehmen und Finanzunternehmen.

Die S+P Idee: Mit den S+P Seminaren setzt Du Lösungen ohne Umwege um und sicherst Deine Chancen.

Unsere Mission: Mit der S+P Tool Box das Beste für Dich und Dein Unternehmen schaffen.

ProvenExpert: S+P Seminare werden von den Teilnehmern mit 4,65 von 5 Sternen bewertet

Pressekontakt:

S&P Unternehmerforum GmbH

Herr Achim Schulz

Feringastr. 12A

85774 Unterföhring bei München

fon ..: +49 89 452 429 70 – 100

web ..: https://sp-unternehmerforum.de/

email : service@sp-unternehmerforum.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Max Resource erhält fünfte Bergbaukonzession für Uru-Kupferprojekt in Kolumbien