Wie man Pressemitteilungen so optimiert, dass sie gute Rankings erreichen

Pressemeldungen sind unverzichtbar im Rahmen einer modernen Online-PR Strategie. Allerdings sollte man einige Tipps beachten, wie Pressemitteilungen so geschrieben werden, dass sie gefunden werden.

Forst, 21.12.2022 – Wie man Pressemitteilungen schreibt, die gelesen und auch gefunden werden

Wie schreibt man eine perfekte Pressemitteilung, die auch gefunden und gelesen wird? Sie wollen eine Pressemitteilung schreiben, sind sich aber nicht sicher, ob das wirklich etwas bringt? Tatsächlich verschwinden viele Pressemitteilungen in den Tiefen des Internets und werden nicht beachtet. Dennoch sollten Sie diesen Teil Ihrer Öffentlichkeitsarbeit nicht einfach aufgeben, dafür ist die Wirkung gut geschriebener und regelmäßig veröffentlichter Pressemitteilungen einfach zu groß. Hier einige Tipps, wie man Pressemitteilungen so optimieren, dass sie gern gelesen werden und gleichzeitig auch gute Rankings erreichen, um gefunden zu werden.

Pressemitteilung schreiben – die Grundlagen

– Sie benötigen eine aussagekräftige Überschrift, die den Inhalt der Mitteilung bereits aussagt.

– Es folgt ein kurzer Teaser mit den wichtigsten Informationen, der vor allem die W-Fragen beantwortet (Wer? Was? Wo? Wie? Warum?)

– Der Textkörper selbst führt die Informationen näher aus.

– Der Abschluss beinhaltet die wichtigsten Kontaktdaten und auch einen Link zum Angebot.

– Eine Pressemitteilung sollte in erster Linie kurz, sachlich und informativ sein

– Online-Pressemitteilungen werden in erster Linie direkt für Leser geschrieben

Wenn Sie eine Pressemitteilung schreiben, beachten Sie, dass Sie keinen Spannungsbogen aufbauen, sondern vom Wichtigen zum weniger Wichtigen vorgehen. Eine Pressemitteilung optimieren bedeutet, sie so zu schreiben, dass Interessierte ihren Inhalt auf einen Blick erfassen können. Wichtig: Es gibt einen wesentlichen Unterschied, ob Sie eine klassische Pressemitteilung verfassen, die sich primär an Journalisten richtet, oder eine Online-Pressemitteilung, die sich direkt an den Leser wendet. In beiden Fällen gilt es, sich an die stilistischen Vorgaben einer Pressemitteilung zu halten, vor allem sachlich und informativ, gerne kurz, auf keinen Fall werblich, möglichst keine direkte Anrede.

Pressemitteilung optimieren mit SEO

SEO für Pressemitteilungen, ist das wirklich nötig? Geht es nicht vielmehr darum, ganz neutral Daten, Infos und Fakten zu verbreiten? Einerseits ist das wahr, auf der anderen Seite wollen Sie, dass Ihre Inhalte gefunden werden. Dafür ist SEO für Pressemitteilungen sehr wichtig, denn ohne die Optimierung für Suchmaschinen werden die Inhalte auch nicht von den Personen gefunden, die sich für die entsprechenden Themen interessieren und die Suchwörter in die Suchmaschine eingeben.

Um eine Pressemitteilung zu optimieren, sollten Sie sicherstellen, dass Ihre Schlagzeile attraktiv und informativ ist. Verwenden Sie Schlüsselwörter in Ihrem Titel und im Text, die relevant für Ihr Thema sind. Optimieren Sie den Inhalt auch für soziale Medien, indem Sie Links einfügen oder die Länge des Textes anpassen. Stellen Sie außerdem sicher, dass der Schreibstil überzeugend und leicht verständlich ist. Vermeiden Sie Fachjargon und versuchen Sie, die Sprache so natürlich wie möglich zu halten.

Berücksichtigen Sie auch Suchmaschinenoptimierung (SEO), um Ihre Sichtbarkeit zu erhöhen. Dazu gehört die Verwendung von Meta-Tags, Backlinks und geeigneten Keywords. Sobald der Text veröffentlicht ist, sollten Sie ihn auch bewerben.

Teilen Sie den Inhalt auf verschiedenen sozialen Netzwerken und erstellen Sie News-Artikel. Nutzen Sie E-Mail-Marketing, um Ihr Publikum zu erreichen, und bauen Sie eine Liste von Abonnenten auf. Dies sind fantastische Möglichkeiten, um Ihren Content zu verbreiten und Menschen dazu zu bringen, sich für Ihr Thema zu interessieren. Mit regelmäßiger Promotion können Sie schließlich ein Publikum aufbauen, das an Ihren Artikeln interessiert ist. Viel Erfolg beim Pressemitteilung schreiben!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Pressemann.com Online-PR Agentur

Herr Rüdiger Vogel

Hardtstraße 6

76694 Forst

Deutschland

fon ..: 07251-3227729

web ..: http://www.pressemann.com

email : vogel@pressemann.com

Das Portal Pressemann.com ist spezialisiert auf PR- und Pressearbeit für Unternehmen, die keine eigene Presseabteilung haben. Das Besondere an dem Angebot ist die Verbindung zwischen Pressearbeit, die für mehr Bekanntheit, Aufmerksamkeit und viele Leser sorgt, und der sog. SEO Wirkung, also die Möglichkeit, durch das Veröffentlichen von Pressemitteilungen im Internet positive Wirkung auf die Rankings einer Seite zu erzielen. Es gibt nur wenige Experten, die diese beiden Felder so miteinander kombinieren, dass sich die Wirkung nicht nur ergänzt, sondern deutlich verstärkt.

Pressekontakt:

Pressemann.com Online-PR Agentur

Herr Rüdiger Vogel

Hardtstraße 6

76694 Forst

fon ..: 07251-3227729

web ..: http://www.pressemann.com

email : vogel@pressemann.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Jens Schwamborn: Gartenarbeit ist gut für die Gesundheit