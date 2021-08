Wie Ritter Blaubart – Ein etwas anderer Kriminalroman

Acht Morde geschehen in Paola Burgs „Wie Ritter Blaubart“. Doch zu Beginn kann niemand Beweise finden, die zum Täter führen.

Otmar und Kurt sind zwei Brüder, die ein traumatisches Ereignis auf vollkommen unterschiedliche Weise verarbeitet haben. Ihr Vater wurde von einer Frau totgefahren – und ihre Mutter trauert

ein Leben lang. Otmar, der zwei Jahre ältere Bruder, und Kurt gingen damals noch zur Universität.

Otmar entwickelte sich nach dem Tod seines Vaters zum Frauenhasser. Denn immerhin war eine Frau Schuld daran, dass er seinen Vater viel zu früh verlor. Kurt verkraftet den Tod seines Vaters auf eine andere Weise: Er will katholischer Priester werden, um auf diese Weise Antworten zu finden. Trotz der Unterschiede zwischen beiden hat ihre brüderliche Liebe zueinander Bestand bis in den Tod – und darüber hinaus.

Der Roman „Wie Ritter Blaubart“ von Paola Burg wird die Leser von Anfang an an die Seiten fesseln und mit einer kreativen Handlung überraschen. Die Autorin wurde in Konstanz am Bodensee geboren, doch wanderte später mit ihren Eltern nach Kanada aus. Dort ist sie aufgewachsen und hat dort auch studiert. Nun ist sie zu ihren deutschen Wurzeln zurückgekehrt und wohnt wieder im Bodenseegebiet. Sie hofft, dass sie mit ihrem Buch viele Leser unterhalten und erfreuen kann.

„Wie Ritter Blaubart“ von Paola Burg ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-34840-0 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

