Wie Sie mit GetNode ein passives Einkommen aufbauen

Immer mehr Menschen möchten sich mit Kryptowährungen ein passives Einkommen schaffen. Besonders beliebt sind Strategien, bei welchen auf ein umfangreiches Know-how verzichtet werden kann.

Was ist GetNode?

Im Bereich der Masternodes handelt es sich um den ersten professionellen Anbieter von Masternodes. Dabei versteckt sich hinter dem Namen kein Unternehmen, sondern vielmehr ein Club mit Hauptsitz auf Malta. Der Anbieter hat es sich zur Aufgabe gemacht, selbst für kleine Investoren ein passives Einkommen möglich zu machen. Viele Menschen haben sich mit Mining oder Staking ein genau solches Einkommen geschaffen. Wie sich in den letzten Jahren herausgestellt hat, ist Mining teuer und eignet sich kaum für kleine Investoren. Sogenannte Mining-Pools sollen die Investitionen mehrerer Personen bündeln und gemeinsam anlegen. Entsprechend der jeweiligen Einlage eines Investors werden anschließend die GetNode Renditen ausgezahlt. Von dieser Systematik profitieren somit sowohl kleine als auch große Pool-Inhaber.

Investitionen in nachhaltige Masternode Coins

GetNode hat sich in dem Bereich des Krypto-Stakings etabliert. Ein Test des Anbieters hat gezeigt, dass er Investitionen über einen Masternode Pool zielführend bündelt. Je nach Investitionshöhe werden dabei lukrative Renditen an die Anleger ausgezahlt. Der erste professionelle Masternode Anbieter GetNode wirbt jedoch nicht mit hohen Renditen und schnellem Reichtum. Die zur Verfügung gestellten Informationen und Aussagen sind realistisch und können nach einem Test bestätigt werden. Im Fokus stehen nachhaltige und langfristige Masternode Coins. Weitere Tipps dazu erfahren Sie auf der Partner Seite getnode.group.

Wie funktioniert GetNode?

Der Service dieses Anbieters eignet sich insbesondere für Anleger, welche nicht ausreichend Kapital für eigene Masternodes zur Verfügung haben. Der Anbieter betreibt keine eigenen Masternodes sondern ist an mehreren beteiligt und erhält zu dem eine gute Rendite. Die Investitionen werden gebündelt, wodurch die Mindestsumme erreicht werden kann. Die Erfahrungen mit dem Anbieter GetNode haben gezeigt, dass bereits kleine Beträge ab 1.000 Euro als Anlage ausreichen. Alternativ kann die Einlage in BTC erbracht werden. Dabei ist die Mindesteinlage vom jeweiligen Kurs abhängig.

Eine gute Mischung von ausgewählten Kryptowährungen

Die Plattform GetNode verwendet die getätigten Einlagen, um in unterschiedliche Masternodes und Kryptowährungen zu investieren. Dabei wählt der Anbieter erfolgreiche und vielversprechende Währungen, um eine höchstmögliche Rendite zu erzielen. Mitunter aufgrund der unterschiedlichen Kryptowährungen fallen die Renditen sehr unterschiedlich aus. Insgesamt sind die Erfahrungen in diesem Bereich sehr positiv. GetNode zeichnet sich durch absolute Zuverlässigkeit und breit aufgestelltem Fachwissen durch ein Experten Team aus.

Vorteile von GetNode

Eine Investition mit GetNode bietet vielseitige Vorteile und Möglichkeiten. Zunächst erhält jeder Anleger die Chance, eine Investition in gewünschter Höhe in eine Kryptowährung zu tätigen. Die Hürde einer hohen Mindestanlage entfällt für den einzelnen Investor. Die Registrierung ist einfach und bequem. Es lässt sich relativ schnell ein Überblick des Angebotes sowie der gebotenen Möglichkeiten erhalten. Das Dashboard ist gut strukturiert und macht es insbesondere Einsteigern einfach, sich in der Welt der Masternodes zurechtzufinden.

Die Rendite und zusätzliche Provisionen

Die Renditen sind bei diesem Anbieter durchaus attraktiv und sehenswert. Es werden vonseiten der Plattform keine Fantasiebeträge versprochen oder Hoffnungen geschürt. Die Angaben und Auszahlen sind realistisch und zukunftsorientiert. Durch das Werben neuer Nutzer können Anleger zudem noch weiteres Geld oder Bitcoin erhalten. Der Anbieter zahlt für jeden neu geworbenen Nutzer einen Bonus in Form einer Provision auf den erzielten Gewinn aus. Insgesamt lässt sich mit dem verfügbaren Angebot ein lukratives passives Einkommen aufbauen. Das allgemeine Risiko bei Investments ist auch bei diesem Anbieter nicht ausgeschlossen. Bis hin zu einem total Verlust ist alles möglich.

Obligatorischer Hinweis für Kapitalanlagen

Dieser Bericht stellt selbstverständlich keine Anlage Beratung dar, sondern ist lediglich ein Erfahrungsbericht. Machen Sie sich bitte vorab selbstständig ein gründliches und umfassendes Bild, bevor Sie eine Kapitalanlage tätigen. Informieren Sie sich vorher ausführlich!

