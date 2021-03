Ihr Immobilienmakler in Regensburg – FRONTERIS Makler GmbH

FRONTERIS Makler GmbH ist ein regionaler Immobilienmakler für Regensburg & Umgebung. Als Partner rund um die Immobilie kümmert sich die FRONTERIS Makler um alle Belange im Immobiliengeschäft.

Die FRONTERIS Makler GmbH ist ein Immobilienmakler in Regensburg. Schwerpunkt liegt auf dem Verkauf und der Vermietung von Immobilien in Regensburg.

.

„Geschäfte bedeuten Vertrauen – und je höher die gehandelten Werte sind, desto wichtiger wird Vertrauen. Deshalb wollen wir nah an unseren Kunden sein – dazu muss man aber in der Region auch beheimatet sein.“ so der Geschäftsführer der FRONTERIS Makler GmbH . Peter Haimerl. „Wir sind seit über 20 Jahren in der Region Regensburg aktiv“, fügt er hinzu. „Nur so weiss man, wie der Markt tickt und kennt jede Lage in Regensburg und Umland.“ Deshalb werden die kleinen Gemeinden nicht nur „mitgemacht“, sie sind Teil der Heimat und Bestandteil der Firmenkultur. Allein aus diesem Grund ist es für das Maklerunternehmen wichtig vor Ort präsent zu sein.

„Wir kommen ursprünglich aus der Finanzbranche, Zahlen liegen uns im Blut.“ fügt Peter Haimerl hinzu. Ein Vorteil für den Verkäufer und Käufer, denn ein marktgerechter Immobilienwert und eine fundiert aufgestellte Finanzierung bringen beide Parteien zusammen. Gerade diese beiden Punkte sind Kernaufgabe der FRONTERIS Makler GmbH, wobei insbesondere Bereich der Immobilienbewertung ausgebaut wird. “ Als Immobilienmakler in Regensburg hat man es mit einem sehr dynamischen Umfeld zu tun, da wollen wir gut aufgestellt sein.“ ergänzt Peter Haimerl.

Ein sehr gutes Immobilien-Einmaleins sollten alle professionellen Makler beherrschen. Dies allein genügt der FRONTERIS Makler nicht – Partner rund um die Immobilie bedeutet nicht nur die „Extrameile“ zu gehen, sondern auch zusätzliche Dienstleistungen anzubieten, die sonst wenige Makler im Portfolio. „Wir sind die einzigen Makler in Regensburg, die aktiv PV Anlagen vermitteln. Viele Käufer investieren in ihr neu gekauftes Haus – gerade das Thema Energieeffizienz ist immer ein Thema.“ Auch das Thema Immobilienfinanzierung und Immobilienversicherung zählen zum Service.

Ein weiteres Highlight ist die Vermittlung von Neubauimmobilien durch die Schwesterfirma FRONTERIS Immobilien GmbH, die mehrere Wohnimmobilienprojekte in der Region Regensburg umgesetzt und in Planung hat.

Aber auch das klassische Geschäft des Immobilienmaklers füllt mit die FRONTERIS Makler GmbH mit Innovationskraft aus. Insbesondere die innovative und moderne Form der Immobilienvermarktung zählt dazu. Drohnenbilder, 360 Grad Fotografie und neue Medien sind die Regel und nicht die Ausnahme. „Wir wollen nah am Kunden sein – auch im Internet um den gestiegenen audiovisuellen Ansprüchen genüge zu tun. Ein Immobilienverkauf muss eben Herz und Hirn ansprechen.“ so Peter Haimerl.

Durch jahrelange Erfahrung erhalten Kunden den besten Service durch die FRONTERIS Makler GmbH. Egal, ob ein Haus verkaufen wird oder eine Gewerbeimmobilie in Regensburg vermietet wird – die FRONTERIS Makler ist der ideale Ansprechpartner. Gleiches gilt für die Preisermittlung, Überprüfung und den Abschluss von Verträgen.

Profitieren Sie von der lokalen Nähe und dem Engagement der FRONTERIS Makler GmbH in Regensburg. Weitere Informationen unter https://www.fronteris-makler.de

FRONTERIS Makler GmbH

Herr Peter Haimerl

Ziegetsdorfer Str. 109

93059 Regensburg

Deutschland

fon ..: 0941 99208880

fax ..: 0941 99208889

web ..: https://www.fronteris-makler.de

email : service@fronteris-makler.de

Die FRONTERIS Makler gehört seit über 20 Jahren zu Regensburg und agiert regional als vertrauenswürdiger und kompetenter Partner und Makler in allen Immobilien- und Versicherungsfragen.

FRONTERIS Makler GmbH ist Teil der FRONTERIS Gruppe und somit in der Lage ein starkes Netzwerk rund um das Thema Immobilien und Neubau anzubieten.

Der Immobilienmarkt in Regensburg ist unsere Kernkompetenz auf dem wir Ihnen mit Know-How, Netzwerk und Leidenschaft für Immobilien erstklassigen Service bieten wollen. Wir wollen für unsere Kunden die „Extrameile“ gehen und Ihnen einen umfassenden und erstklassigen Service rund um Ihre Immobilie & Versicherungsschutz bieten.

FRONTERIS Makler GmbH

Herr Peter Haimerl Peter Haimerl

Ziegetsdorfer Str. 109

93059 Regensburg

fon ..: 094199208880

email : service@fronteris-makler.de

