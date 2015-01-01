  • Wie sinnvoll ist eine Zahzusatzversicherung für Kinder?

    Ist eine Zahnzusatzversicherung für Kinder sinnvoll oder nicht? Kieferorthopädie mit Zahnspangen, ob fest oder lose, sowie Prophylaxe kosten oft viel Geld, das die GKV nicht erstattet.

    BildDie Zahngesundheit von Kindern ist von großer Bedeutung. Eine Zahnzusatzversicherung kann dabei helfen, die Kosten für notwendige Behandlungen wie Kieferorthopädie und professionelle Zahnreinigung zu decken. Die gesetzliche Krankenversicherung übernimmt oft nur einen Teil der Kosten, sodass Eltern mit hohen Eigenanteilen rechnen müssen. Eine Zahnzusatzversicherung kann hier sinnvoll unterstützen.

    Kieferorthopädie – Zahnspangen für Kinder

    Kieferorthopädische Behandlungen sind bei Kindern häufig notwendig, um Zahn- und Kieferfehlstellungen zu korrigieren. Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen die Kosten in der Regel nur bei ausgeprägten Fehlstellungen (ab KIG 3). Eine Zahnzusatzversicherung kann hier bis zu 100 % der Kosten übernehmen, je nach Tarif. Moderne Behandlungsmethoden wie Invisalign oder transparente Zahnspangen sind oft ebenfalls abgedeckt.

    Prophylaxe und Zahnreinigung

    Eine regelmäßige professionelle Zahnreinigung ist wichtig, um Zahnkrankheiten vorzubeugen und die Zahngesundheit zu erhalten. Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen diese Leistung meist nicht oder nur teilweise. Zahnzusatzversicherungen können hier bis zu 200 Euro pro Jahr erstatten, je nach Tarif. Dies entlastet Eltern finanziell und fördert die Zahngesundheit der Kinder.

    Kosten und Tarife

    Die Kosten für eine Zahnzusatzversicherung für Kinder variieren je nach Tarif und Anbieter. Gute Tarife beginnen bei etwa 1,50 Euro pro Monat für Kinder im Alter von 0 bis 5 Jahren (test-zahnzusatzversicherung.de). Es ist wichtig, die verschiedenen Tarife zu vergleichen, um den passenden Schutz zu finden. Dabei sollten neben den Kosten auch die abgedeckten Leistungen und eventuelle Wartezeiten berücksichtigt werden. Ein Vergleich von Tarifen findet sich hier: Vergleich Zahnzusatzversicherungen Kinder

    Fazit

    Eine Zahnzusatzversicherung kann Eltern helfen, hohe Zahnarztkosten für ihre Kinder zu vermeiden und die Zahngesundheit langfristig zu erhalten. Besonders bei notwendigen kieferorthopädischen Behandlungen und regelmäßiger Zahnreinigung ist sie eine sinnvolle Investition. Ein Vergleich der verschiedenen Tarife lohnt sich, um den individuell passenden Schutz zu finden.
    Mehr Informationen hier: Zahnzusatz-Versicherung24

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Zahnzusatz-Versicherung24
    Herr Alexander Krüger
    Hinter dem Turm 23
    61130 Nidderau
    Deutschland

    fon ..: +496187475700
    web ..: http://www.zahnzusatz-versicherung24.de
    email : info@kruegermedia.de

    Welche Zahnzusatzversicherung ist die beste? Dieser Frage widmet sich dieses Projekt.
    Welche Zahnzusatzversicherung mit welchen Tarifleistungen die beste ist, kann man pauschal nicht sagen.
    Die Antwort auf diese Frage hängt vom Zustand der Zähne ab und von den Wünschen des jeweiligen Versicherten. Der Eine will einen 100%igen Rundumschutz für alles und der Andere lediglich einen Tarif, der zwar die Prophylaxe abdeckt, aber nur einen Teil der Kosten für Zahnersatz. Der Nächste möchte Kieferortopädie abgedeckt haben.
    Einzelheiten finden Sie in unserem Tarifvergleich mit über 172 einzelnen Tarifen.

    Pressekontakt:

    kruegermedia
    Herr Alexander Krüger
    Hinter dem Turm 23
    61130 Nidderau

    fon ..: +496187475700
    web ..: http://www.kruegermedia.de
    email : info@kruegermedia.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Wie sinnvoll ist eine Zahnzusatzversicherung? – Ein Vergleich für Erwachsene
      Zahnzusatzversicherungen bieten Erwachsenen einen finanziellen Schutz vor hohen Zahnarztkosten, insbesondere bei teuren Behandlungen wie Implantaten und professioneller Zahnreinigung....

    2. Geldanlage für Kinder – Rücklagenkonto über Kapitalmarkt oft sinnvoll
      Wenn Eltern für Kinder sparen, z.B. für die Finanzierung von Ausbildung bzw. Studium, Führerschein und Auto, wird die Geldanlage über den Kapitalmarkt mittels Investmentfonds immer beliebter....

    3. Darum fühlen sich Kinder bei Ihrem Zahnarzt in Hamburg wohl
      Ihr Zahnarzt in Hamburg nimmt Patienten schon im Kindesalter die Angst vor zahnärztlichen Behandlungen...

    4. Wenn Kinder einfach wieder Kinder sein dürfen – Indoor Klettergerüste aus Holz
      Ein Klettergerüst für Kinder animiert zur Bewegung, wodurch mit Spaß und spielerisch die körperlichen und geistigen Fähigkeiten eines Kindes aufgebaut werden und die Entwicklung gefördert wird....

    5. Professionelle Zahnreinigung – Geschäftemacherei oder wirklich sinnvoll für den Patienten?
      Eine Zahnreinigung beim Zahnarzt ist eine lohnende Investition für die eigene Gesundheit. Dabei ist die professionelle Zahnreinigung längst nicht nur eine Frage der Optik, sondern noch viel wichtiger....

    6. Zahnimplantate bei Kindern – wann sinnvoll?
      Das Thema Zahnimplantate bei Kindern ist umstritten. Vieles spricht dagegen, doch Fortschritte in der Implantologie sowie neuere Erkenntnisse zeigen ein differenzierteres Bild....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.