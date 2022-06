Wiesen-Open-Air am 30.06.2022: Wunschkonzert mit „Notenlos durch die Nacht“ im skywalk allgäu

Auch in diesem Jahr veranstaltet der skywalk allgäu wieder ein Wiesen-Open-Air.

Das Event findet am 30. Juni 2022 statt. / Austragungsort ist die große Konzertwiese mit Bergblick auf dem Gelände des Naturerlebnisparks. /Auftreten wird das Musikerduo „Notenlos durch die Nacht“. / Alle Gäste dürfen sich dabei auf ein Wunschkonzert der besonderen Art freuen.

Auch in diesem Jahr kommt es wieder zu einer Neuauflage der beliebten Konzertreihe „Wiesen-Open-Air“ im skywalk allgäu. Es ist der vierte Konzertabend dieser Art nach den Jahren 2018, 2019 und 2021. Die Freiluftveranstaltung wird auf der großen Konzertwiese des Naturerlebnisparks durchgeführt. Dort können es sich alle Gäste mit Picknickdecken vor der Bühne bequem machen und das malerische Bergpanorama im Hintergrund genießen.

Auftreten wird an diesem Abend das Improvisationsduo „Notenlos durch die Nacht“, bestehend aus Bastian Pusch und Andreas Speckmann. Die beiden Improvisationskünstler laden die Zuhörer*innen zu einer musikalischen Reise durch Klassik, Jazz, Musical und Pop ein. Dabei veranstalten sie ein außergewöhnliches Wunschkonzert, bei dem das Publikum die Musikwahl direkt beeinflussen kann. Alle Anwesenden dürfen sich auf einen virtuosen, überraschenden und äußerst unterhaltsamen Abend freuen.

Stattfinden wird das Wiesen-Open-Air am 30. Juni 2022, nach Ende der regulären Parköffnungszeiten. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Das Konzert beginnt um 19.00 Uhr und endet gegen 21.30 Uhr. Der Eintritt kostet für Erwachsene 19,- EUR und für Kinder, Schüler und Studenten 11,- EUR. In der Pause stehen allen Konzertbesuchern Verpflegungsmöglichkeiten zur Verfügung. Bei schlechter Witterung findet das Konzert im Kurhaus in Scheidegg statt. Für die Sicherheit der Gäste sorgt ein umfassendes Hygienekonzept. Weitere Informationen erhalten Interessierte tagesaktuell auf der Website des skywalk allgäu. Dort können auch Online-Tickets im Vorfeld des Besuchs erworben werden.

Weitere Informationen unter: https://www.skywalk-allgaeu.de

Über den skywalk allgäu:

Der skywalk allgäu ist ein 60.000 Quadratmeter großer Naturerlebnispark am Ortsrand von Scheidegg im Allgäu. Er wurde 2010 in elf Monaten Bauzeit errichtet und umfasst zahlreiche Angebote, um großen und kleinen Besuchern den Kosmos Wald näher zu bringen. Fast alle Bereiche sind barrierefrei und damit generationsübergreifend nutzbar. Hauptattraktion ist ein hochmoderner Baumwipfelpfad, der 540 Meter lang und bis zu 40 Meter hoch ist – mit Ausblick auf die Allgäuer Bergwelt und auf den Bodensee. Zudem können unterschiedliche Begleitattraktionen genutzt werden, um den Lebensraum Wald auch ebenerdig mit allen Sinnen zu erkunden. Dazu zählen Erlebnispfade, ein Barfußpfad, ein Geschicklichkeitsparcours, ein Abenteuerspielplatz, ein Areal zum Waldbaden und mehr. Abgerundet wird das Angebot durch außergewöhnliche Veranstaltungen sowie ein reichhaltiges gastronomisches Angebot vor Ort.

Der skywalk allgäu ist harmonisch ins Landschaftsbild integriert und Teil eines Allgäu-typischen Plenterwaldes. Beim Betrieb des Naturerlebnisparks wird stets auf das Gleichgewicht mit der Natur geachtet. Betreiber ist die skywalk allgäu gemeinnützige GmbH. Sie ist ein Integrationsunternehmen und beschäftigt mindestens 40 Prozent Menschen mit Behinderung. Hintergrund hierfür ist die Trägerschaft der Katholischen Jugendfürsorge der Diözese Augsburg (KJF). Sie betrachtet es als Teil ihres christlichen Wertekanons, Menschen mit Einschränkungen zu fördern und ihnen eine berufliche Perspektive zu geben.

