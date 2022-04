„“Mama macht frei, Papa haut den Lukas!“ – Zünftiges Maifest am 8. Mai im skywalk allgäu

Am diesjährigen Muttertag, den 8. Mai, findet im Naturerlebnispark skywalk allgäu ganztägig ein Maifest statt.

Eingeladen sind insbesondere Väter und Kinder, um den Müttern einen schönen freien Tag zu gönnen +++ Zum Programm gehört u.a. ein Weißwurst-Frühschoppen mit musikalischer Begleitung. +++ Auch ein traditioneller „Hau-den-Lukas“ wird vor Ort sein. +++ Maibaumwunschwald +++ Für Kinder finden begleitend Bastelaktionen statt.

Zum diesjährigen Muttertag hat sich der skywalk allgäu eine kleine Besonderheit einfallen lassen. Denn am 8. Mai veranstaltet der Naturerlebnispark ein gemütliches und gleichzeitig abwechslungsreiches Maifest, das sich insbesondere an Väter und Kinder richtet. Und die Mamas? Haben sich einen schönen freien Tag mehr wie verdient!

„Wir haben beschlossen, dass der Muttertag bei uns dieses Jahr einmal anders ablaufen darf“, erklärt Betriebsleiter Alexander Unold. „Frei nach dem Motto: Mama macht frei, Papa haut den Lukas! Aber selbstverständlich freuen wir uns über alle Gäste, die uns an diesem Tag besuchen kommen. Das Programm ist in jedem Fall für Groß und Klein geeignet.“

Alle Besucher*innen dürfen sich auf einen zünftigen Weißwurst-Frühschoppen mit musikalischer Begleitung durch die jungen Blechbläser von „Stadlblech“ freuen. Wer möchte, kann seine Kräfte zudem an besagtem Hau-den-Lukas – einer traditionellen Jahrmarkt- und Frühlingsfestattraktion – messen. Alle Väter haben so die Möglichkeit, ein kleines Geschenk für die Mama zu erspielen. Alle kleinen Besucher können Ihrer Mama bei unseren Bastelaktionen eine Freude machen. Natürlich ist auch der hochmoderne Baumwipfelpfad sowie die zahlreichen Begleitattraktionen auf dem großen Parkgelände für alle Gäste geöffnet.

Der skywalk allgäu hat an diesem Tag regulär von 10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Ebenso gelten die üblichen Eintrittspreise. Beim Eintritt erhalten alle Gäste ein farbiges Textilband, dass sie im Maibaum-Wunschwald aufhängen können. Wenn sie dabei einen Wunsch äußern, so geht er laut Volksglauben in Erfüllung. Für die Sicherheit der Gäste sorgt ein umfassendes Hygienekonzept. Weitere Informationen erhalten Interessierte tagesaktuell auf der Website des skywalk allgäu.

Weitere Informationen unter: https://www.skywalk-allgaeu.de

Über den skywalk allgäu:

Der skywalk allgäu ist ein 60.000 Quadratmeter großer Naturerlebnispark am Ortsrand von Scheidegg im Allgäu. Er wurde 2010 in elf Monaten Bauzeit errichtet und umfasst zahlreiche Angebote, um großen und kleinen Besuchern den Kosmos Wald näher zu bringen. Fast alle Bereiche sind barrierefrei und damit generationsübergreifend nutzbar. Hauptattraktion ist ein hochmoderner Baumwipfelpfad, der 540 Meter lang und bis zu 40 Meter hoch ist – mit Ausblick auf die Allgäuer Bergwelt und auf den Bodensee. Zudem können unterschiedliche Begleitattraktionen genutzt werden, um den Lebensraum Wald auch ebenerdig mit allen Sinnen zu erkunden. Dazu zählen Erlebnispfade, ein Barfußpfad, ein Geschicklichkeitsparcours, ein Abenteuerspielplatz, ein Areal zum Waldbaden und mehr. Abgerundet wird das Angebot durch außergewöhnliche Veranstaltungen sowie ein reichhaltiges gastronomisches Angebot vor Ort.

Der skywalk allgäu ist harmonisch ins Landschaftsbild integriert und Teil eines Allgäu-typischen Plenterwaldes. Beim Betrieb des Naturerlebnisparks wird stets auf das Gleichgewicht mit der Natur geachtet. Betreiber ist die skywalk allgäu gemeinnützige GmbH. Sie ist ein Integrationsunternehmen und beschäftigt mindestens 40 Prozent Menschen mit Behinderung. Hintergrund hierfür ist die Trägerschaft der Katholischen Jugendfürsorge der Diözese Augsburg (KJF). Sie betrachtet es als Teil ihres christlichen Wertekanons, Menschen mit Einschränkungen zu fördern und ihnen eine berufliche Perspektive zu geben.

