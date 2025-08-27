  • Wilhelm Busch neu entdeckt: Bildagentur präsentiert exklusive Sammlung von Illustrationen

    Berlin, 28. Oktober 2025 – Die Bildagentur Quagga Illustrations zeigt eine besondere Sammlung in ihrem Bestand: Originalillustrationen von Wilhelm Busch, dem Pionier der deutschen Bildergeschichte.

    BildHerausragender Zeichner
    Busch war ein Meister der Zeichenkunst und setzte neue Maßstäbe in der Verbindung von Bild und Text – daher gilt er auch als Vater des Comics in Deutschland. Die in der Kollektion präsentierten Werke umfassen humorvolle Bildergeschichten und kunstvoll ausgearbeitete Skizzen aus allen Schaffensphasen. Es finden sich Arbeiten aus der Frühzeit der 1850er Jahre bis zu kraftvollen, beinahe expressionistisch anmutenden Landschaften der 1890er Jahre. Seine dynamische Linienführung, treffsichere Charakterdarstellung und innovative Erzähltechnik prägen bis heute das Bild der deutschen Zeichentradition.

    Die Kollektion ist auf der Webseite der Agentur zugänglich: https://www.quagga-illustrations.de/kollektionen/wilhelm-busch-exklusive-illustrationen/

    Böse Satire und feinsinniger Sarkasmus
    Wilhelm Buschs Werk ist nicht nur eine künstlerische, sondern auch eine gesellschaftliche Provokation. Mit sarkastischem Blick hält er den Menschen einen Spiegel vor: Sein scharfer Humor lotet die Untiefen menschlicher Schwächen und Eitelkeiten aus. Ob die Streiche von „Max und Moritz“, die gnadenlose Beobachtung des Alltags in „Die fromme Helene“, Karikaturen oder sein Gedicht „Adelens Spaziergang“ – Busch verbindet eine spielerische, oft gnadenlose Darstellung mit Ironie und gesellschaftlicher Kritik. Seine Figuren sind trotz überzeichneter Komik und bitterem Witz stets menschlich und zeitlos.

    Lizenzierung und Nutzungsmöglichkeiten
    Die Bildagentur bietet die Wilhelm-Busch-Kollektion ab sofort zur Lizenzierung für redaktionelle, kulturelle und pädagogische Zwecke an.Die digitalisierten Werke ermöglichen einen einzigartigen Einblick in die Kunst- und Sittengeschichte des 19. Jahrhunderts und sind ideal für Museen, Verlage, Bildungsinstitutionen und Medienproduktionen geeignet.

    Kontakt für Rückfragen und Mustermaterial:

    Über Quagga Illustrations
    Quagga Illustrations (www.quagga-illustrations.de) ist seit 2010 eine führende Bildquelle für hochwertige historische Illustrationen. Mit einem umfangreichen Bestand von Motiven aus Natur, Kultur, Geschichte unterstützt die Agentur Kreative weltweit bei der visuellen Umsetzung ihrer Ideen.

    Pressekontakt

    Für Bildanfragen, Ansichtsmaterial und weiterführende Informationen wenden Sie sich bitte an:

    Isabel Meraner

    Pressesprecherin Quagga Illustrations

    presse@quagga-illustrations.de

    https://www.quagga-illustrations.de

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    QUAGGA Media UG (haftungsbeschränkt)
    Frau Isabel Meraner
    Sommerfieldring 27
    14109 Berlin
    Deutschland

    fon ..: 0039 331 4074014
    fax ..: 030 / 788 9 777 4
    web ..: https://www.quagga-illustrations.de
    email : presse@quagga-illustrations.de

    Quagga Illustrations ist ein Teil des Unternehmens Quagga Media UG (haftungsbeschränkt). Quagga Media wurde 2010 in Berlin gegründet. In den ersten Jahren haben wir uns mit dem Aufbau einer Bilddatenbank historischer Zeichnung/Illustrationen beschäftigt. Diese Datenbank besteht derzeit aus ca. 150.000 Zeichnung/Illustrationen und deckt alle Bereich der mitteleuropäischen Natur- und Kulturgeschichte ab. Dabei sind eine Reihe von Nebenprodukten entstanden oder noch im Aufbau begriffen, insbesondere Datenbanken (Jahrestage, botanische und zoologische Namen, Persönlichkeiten, Thesauri). Seit 2010 beschäftigen wir uns auch mit der Erstellung von digitalen und analogen Produkten (ebook, apps). Außerdem haben wir IT-Kompetenzen rund um den Aufbau, die Digitalisierung und Nutzung digitaler Sammlungen angesammelt und geben dieses Wissen weiter.

    Pressekontakt:

    QUAGGA Media UG (haftungsbeschränkt)
    Frau Isabel Meraner
    Sommerfieldring 27
    14109 Berlin

    fon ..: 0039 331 4074014
    email : presse@quagga-illustrations.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Greifvögel: Exklusive Sammlung historischer Illustrationen bei Quagga Illustrations
      Quagga Illustrations stellt eine exklusive Kollektion historischer Greifvogel-Illustrationen vor - detailreiche Darstellungen von Adlern, Falken, Bussarden und Eulen aus dem 18. und 19. Jahrhundert....

    2. Schmetterlinge in Kunst & Geschichte: Bildagentur zeigt außergewöhnliche historische Illustrationen
      Berlin, 27. August 2025 - Mit filigraner Leichtigkeit und zeitloser Symbolkraft faszinieren Schmetterlinge seit Jahrhunderten Künstler:innen, Wissenschaftler:innen und Sammler:innen....

    3. Historische Raupen-Illustrationen im Fokus: Bildagentur macht auf bedrohte Schmetterlingsarten aufmerksam
      Berlin, 17. September 2025 - Eine neu kuratierte Bildsammlung aus den Beständen der Bildagentur Quagga Illustrations stellt historische Bilder von Raupen aus Schmetterlings-Bestimmungsbüchern vor....

    4. Bildagentur präsentiert Kollektion zur Geschichte des Buchdesigns anlässlich der Leipziger Buchmesse
      Die Berliner Bildagentur Quagga Illustrations präsentiert eine virtuelle Ausstellung, pünktlich zur Eröffnung der Leipziger Buchmesse am 27. März 2025....

    5. Lust am Fleisch: Eine exklusive Sammlung historischer Designvorlagen für Fleischerei-Schaufenster
      Berlin, 13. Juni 2025 - Lust am Fleisch: Bildagentur zeigt exklusive Sammlung historischer Designvorlagen für Fleischerei-Schaufenster auf ihrer Webseite...

    6. Zwei Jahrhunderte zauberhaft: Historische Märchenbilder aus den Beständen der Bildagentur Quagga Illustrations
      Berlin, 30. September 2025 - Die renommierte Berliner Bildagentur Quagga Illustrations präsentiert als besonderes Highlight eine außergewöhnliche Sammlung historischer Märchenillustrationen....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.