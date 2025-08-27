Wilhelm Busch neu entdeckt: Bildagentur präsentiert exklusive Sammlung von Illustrationen

Berlin, 28. Oktober 2025 – Die Bildagentur Quagga Illustrations zeigt eine besondere Sammlung in ihrem Bestand: Originalillustrationen von Wilhelm Busch, dem Pionier der deutschen Bildergeschichte.

Herausragender Zeichner

Busch war ein Meister der Zeichenkunst und setzte neue Maßstäbe in der Verbindung von Bild und Text – daher gilt er auch als Vater des Comics in Deutschland. Die in der Kollektion präsentierten Werke umfassen humorvolle Bildergeschichten und kunstvoll ausgearbeitete Skizzen aus allen Schaffensphasen. Es finden sich Arbeiten aus der Frühzeit der 1850er Jahre bis zu kraftvollen, beinahe expressionistisch anmutenden Landschaften der 1890er Jahre. Seine dynamische Linienführung, treffsichere Charakterdarstellung und innovative Erzähltechnik prägen bis heute das Bild der deutschen Zeichentradition.

Die Kollektion ist auf der Webseite der Agentur zugänglich: https://www.quagga-illustrations.de/kollektionen/wilhelm-busch-exklusive-illustrationen/

Böse Satire und feinsinniger Sarkasmus

Wilhelm Buschs Werk ist nicht nur eine künstlerische, sondern auch eine gesellschaftliche Provokation. Mit sarkastischem Blick hält er den Menschen einen Spiegel vor: Sein scharfer Humor lotet die Untiefen menschlicher Schwächen und Eitelkeiten aus. Ob die Streiche von „Max und Moritz“, die gnadenlose Beobachtung des Alltags in „Die fromme Helene“, Karikaturen oder sein Gedicht „Adelens Spaziergang“ – Busch verbindet eine spielerische, oft gnadenlose Darstellung mit Ironie und gesellschaftlicher Kritik. Seine Figuren sind trotz überzeichneter Komik und bitterem Witz stets menschlich und zeitlos.

Lizenzierung und Nutzungsmöglichkeiten

Die Bildagentur bietet die Wilhelm-Busch-Kollektion ab sofort zur Lizenzierung für redaktionelle, kulturelle und pädagogische Zwecke an.Die digitalisierten Werke ermöglichen einen einzigartigen Einblick in die Kunst- und Sittengeschichte des 19. Jahrhunderts und sind ideal für Museen, Verlage, Bildungsinstitutionen und Medienproduktionen geeignet.

Quagga Illustrations ist ein Teil des Unternehmens Quagga Media UG (haftungsbeschränkt). Quagga Media wurde 2010 in Berlin gegründet. In den ersten Jahren haben wir uns mit dem Aufbau einer Bilddatenbank historischer Zeichnung/Illustrationen beschäftigt. Diese Datenbank besteht derzeit aus ca. 150.000 Zeichnung/Illustrationen und deckt alle Bereich der mitteleuropäischen Natur- und Kulturgeschichte ab. Dabei sind eine Reihe von Nebenprodukten entstanden oder noch im Aufbau begriffen, insbesondere Datenbanken (Jahrestage, botanische und zoologische Namen, Persönlichkeiten, Thesauri). Seit 2010 beschäftigen wir uns auch mit der Erstellung von digitalen und analogen Produkten (ebook, apps). Außerdem haben wir IT-Kompetenzen rund um den Aufbau, die Digitalisierung und Nutzung digitaler Sammlungen angesammelt und geben dieses Wissen weiter.

