Will die Bundesregierung weiter entscheiden wie im 20. Jahrhundert?

Neue KI zeigt, warum klassische Politik an mathematischen Grenzen scheitert und wie Entscheidungen im 21. Jahrhundert neu gedacht werden müssen.

Berlin, 20.01.2026 – Deutschland steht vor Entscheidungen von historischer Tragweite: Milliardenbudgets, konkurrierende Projekte, Zielkonflikte zwischen Wirtschaft, Klima, Infrastruktur, Verteidigung, Bildung und Sozialem. Und doch werden diese Entscheidungen bis heute weitgehend so getroffen wie vor Jahrzehnten – durch Gremien, Szenarien, Kompromisse und politische Intuition.

Was sich verändert hat, ist nicht die Methode.

Was sich verändert hat, ist die Komplexität.

Bereits ab wenigen Dutzend Projekten explodiert der Entscheidungsraum mathematisch. Bei 150 möglichen Vorhaben entstehen 2¹?? Entscheidungs­kombinationen – eine Größenordnung, die weder Menschen noch klassische IT-Systeme überblicken können. Keine Taskforce, kein Ministerium, kein Rechenzentrum der Welt kann diesen Raum vollständig durchdenken.

Die Konsequenz ist systemisch:

Nicht falsche Absichten führen zu suboptimalen Ergebnissen – sondern unberechenbare Entscheidungsräume.

Vom Entscheiden zum Berechnen

Mit StratePlan steht erstmals eine Technologie zur Verfügung, die genau dieses strukturelle Problem adressiert. Statt Entscheidungen zu diskutieren, werden sie mathematisch berechnet. StratePlan analysiert Milliarden bis Billionen möglicher Projekt-, Budget- und Priorisierungskombinationen gleichzeitig und identifiziert jene Konfiguration, die den höchsten gesamtwirtschaftlichen Nutzen liefert – unter Einhaltung aller politischen, rechtlichen und finanziellen Nebenbedingungen. So kann man mit StratePlan berechnen wie man Steuergeld optimal und effizient ins Regierungs-Investitions-Portfolio investiert.

Dabei geht es nicht um Automatisierung von Politik, sondern um objektive Entscheidungsgrundlagen:

* Welche Projektkombination erzeugt den höchsten Impact bei gleichem Budget?

* Welche Mittelverwendung minimiert langfristige Folgekosten?

* Welche Entscheidung ist ex ante nachweislich optimal – nicht nur plausibel?

CEO-Statement

„Wir haben in den letzten Jahrzehnten enorme Fortschritte in Daten, Digitalisierung und KI gemacht – aber bei der eigentlichen Entscheidungslogik sind wir stehen geblieben. Politische Entscheidungen werden heute noch so getroffen, als ließen sich komplexe Wirklichkeiten linear denken. Das ist mathematisch nicht mehr haltbar.“

„StratePlan ersetzt keine politischen Werte, keine demokratischen Prozesse und keine Verantwortung. Aber es zeigt erstmals objektiv, welche Entscheidung unter gegebenen Zielen und Nebenbedingungen die beste ist. Nicht aus dem Bauch heraus, sondern rechnerisch nachvollziehbar.“

„Im 21. Jahrhundert ist Nicht-Berechnen selbst eine Entscheidung – und oft die teuerste.“

_Sascha Rissel, CEO mAInthink GmbH_

Eine neue Verantwortung

Im 21. Jahrhundert ist es nicht mehr ausreichend, „nach bestem Wissen und Gewissen“ zu entscheiden, wenn bessere Methoden existieren. Die eigentliche Frage lautet daher:

Ist es verantwortbar, Entscheidungen nicht zu berechnen, wenn sie berechenbar sind?

StratePlan ersetzt keine demokratischen Prozesse.

Aber es ersetzt Blindflug durch Transparenz,

Intuition durch Berechnung,

und politische Risikoabwägung durch nachvollziehbare Optimalität.

Einladung zur Zeitenwende im Entscheiden

Die Bundesregierung steht vor einer Wahl, die über einzelne Legislaturperioden hinausreicht:

* Weiter entscheiden wie im 20. Jahrhundert – linear, fragmentiert, intuitiv.

* Oder beginnen, Entscheidungen im 21. Jahrhundert zu berechnen – ganzheitlich, überprüfbar, optimal.

Die Technologie ist da.

Die Mathematik ist bekannt.

Die Frage ist nicht mehr ob, sondern wann.

