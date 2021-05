Windfall Geotek gibt den Beginn des Explorationsprogramms für neu abgesteckte Claims im Gebiet Sobeski Lake im Goldrevier Red Lake bekannt

Highlights:

– Sobeski Lake Land-Claims wurden basierend auf KI-Targeting-Analysen der nordöstlichen Sektion des Bergbaulagers Red Lake abgesteckt

– Das erste Feldexplorationsprogramm wurde auf den zu 100 % im Besitz von Windfall Geotek befindlichen Claims eingeleitet und wird nach Eingang aller Proben NI 43-101 konform abgeschlossen

– Windfall-KI-Scans wurden innerhalb des Berbaulagers Red Lake durchgeführt, wobei mehrere neue Interessengebiete identifiziert wurden; das Konzessionsgebiet Sobeski Lake war der erste Schwerpunkt des Unternehmens

– Die KI-Goldziel-Analyse von Red Lake basiert auf mehr als 3,8 Millionen Datenpunkten in einem 6.000 km2 großen Gebiet.

Brossard, Quebec/ 19. Mai 2021-Windfall Geotek (TSX-V: WIN, OTCQB:WINKF, FSE: L7C2) (Windfall oder das Unternehmen), ein Bergbautechnologieunternehmen und seit 2005 führend im Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) und fortschrittlichen Techniken zur Wissensgewinnung, gibt bekannt, dass es die Vorarbeiten für ein NI 43-101 in der Nähe des Bergbaulagers Red Lake auf seinem Konzessionsgebiet Sobeski Lake eingeleitet hat. Die Claims wurden basierend auf der KI-Analyse von Windfall Geotek des Bergbaulagers Red Lake abgesteckt.

Dinesh Kandanchatha, Chairman, kommentierte: Das Sobeski Lake Gebiet im Goldrevier Red Lake ist nur eines der Gebiete, an denen wir mit unserer KI-Plattform arbeiten und dabei öffentliche Daten verwenden. Unsere Fähigkeit, Daten in großen Maßstäben zu verarbeiten und mithilfe unseres Algorithmus Erkenntnisse zu generieren, verspricht, Mehrwert für unsere derzeitigen Aktionäre und zukünftigen Aktionären anderer Projekte zu schaffen.

Highlights des Bergbaulagers Red Lake

– Das Konzessionsgebiet Sobeski Lake bietet eine gute Anbindung an Straßen und eine hervorragende Infrastruktur im Gebiet Red Lake.

– Goldlagerstätten im Gebiet Red Lake werden als orogene Goldlagerstätten klassifiziert. Die Goldlagerstätten sind in hohem Maße mit spröde-duktilen Zonen in günstigen Gesteinseinheiten assoziiert

– Der größte Teil der Arbeiten in Red Lake konzentriert sich auf Einheiten des Balmer Assemblage, in denen der Großteil des in diesem Gebiet produzierten Goldes liegt.

– Zu den derzeitigen Goldproduzenten gehören unter anderem Pure Gold Mining (Mine Madsen) und Evolution Mining (Minen Red Lake, Campbell und Cochenour)

– Mehrere Junior-Explorationsunternehmen sind im Goldrevier Red Lake sehr aktiv, darunter Pacton Gold Inc, AurCrest Gold Inc, Trillium Gold Mines Inc und Great Bear Resources mit ihren jüngsten Entdeckungen wie der Verwerfungszonen Dixie Hinge und LP

Nathan Tribble P.Geo, Director, kommentierte: Es ist sehr aufregend, das erste Explorationsprogramm von Windfall im Goldrevier Red Lake, einem der produktivsten Goldlager der Welt, initiiert zu haben. Nach unserer jüngsten Analyse mithilfe des Windfall-KI-Systems des gesamten Goldreviers konnten wir unsere bevorzugten Ziele auswählen, die wir durch unsere internen Targeting-Kriterien als sehr vielversprechend erachteten. Das Land, das abgesteckt wurde, hat günstige Gesteinseinheiten, Strukturen und KI-Ziele mit hoher Wahrscheinlichkeit.

Highlights von Windfall Geoteks Sobeski Lake

– Das erste Feldexplorationsprogramm wurde bei zu 100 % unternehmenseigenen Claims gestartet

– Sobeski Lake wird das erste äußerst aussichtsreiche Asset von Windfall sein

– Es wurden mehrere nicht erforschte KI-Ziele identifiziert, die nachverfolgt werden

– Weitere Landpakete werden in den kommenden Monaten in das Portfolio von Windfall aufgenommen

Über Windfall Geotek – seit 2005 stark durch künstliche Intelligenz (KI)

Windfall ist ein Spezialist für künstliche Intelligenz, der seit über 15 Jahren im Geschäft ist und seine eigenen Analysemethoden (KI) und Data-Mining-Techniken entwickelt. Windfall Geotek kann auf ein multidisziplinäres Team mit Experten aus den Bereichen Geophysik, Geologie, Künstliche Intelligenz und Mathematik zählen. Das Unternehmen kombiniert verfügbare Datensätze aus dem öffentlichen und privaten Bereich, einschließlich geophysikalischer Daten, Bohrlochdaten und Oberflächendaten. Die von Windfall entwickelten und eingesetzten Algorithmen werden so berechnet, dass sie interessante Gebiete hervorheben, bei denen die Möglichkeit von geologischen Ähnlichkeiten mit anderen Goldlagerstätten und Mineralisierungen besteht. Das Ziel des Unternehmens ist es, neue Geldflüsse aus Lizenzgebühren zu erschließen, indem es die Explorationserfolgsrate im Bergbau erheblich steigert und sich daran beteiligt sowie vorrangig die Arbeiten an der Anwendung zur Erkennung von Landminen forciert. Windfall war mit seiner Methodik in der Vergangenheit in zahlreiche Entdeckungen involviert, die hier beschrieben sind: windfallgeotek.com/.

Zusätzliche Informationen über das Unternehmen stehen unter dem Profil von Windfall Geotek auf SEDAR (www.sedar.com) zur Verfügung. Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider) bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemeldung.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen beziehen und die aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements widerspiegeln. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Annahmen des Managements wider und beruhen auf Annahmen, die von der Gesellschaft getroffen wurden und auf Informationen beruhen, die der Gesellschaft gegenwärtig zur Verfügung stehen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen weder Versprechungen noch Garantien darstellen und Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die dazu führen könnten, dass zukünftige Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Datum dieser Pressemitteilung und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zu aktualisieren oder zu berichtigen, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert wird. Sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung werden durch diese und andere vorsorgliche Hinweise in unseren Veröffentlichungen bei der kanadischen Wertpapierbehörde (www.sedar.com) eingeschränkt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

