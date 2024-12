Winter-Release von Maxon One bringt Weihnachtsstimmung vom Konzept bis zum Rendering

Trotzen Sie den Nullachtfünfzehn-Konventionen und kreieren Sie die Magie von Schneegestöber und festlichen Figuren mit Updates in Cinema 4D, ZBrush, Red Giant und Redshift. Der Chefkoch digitaler Köstlichkeiten – Patrick 4D – verbreitet mit Lebkuchen-Leckereien für alle Vorweihnachtsfreude

BAD HOMBURG, DEUTSCHLAND / ACCESSWIRE / 4. Dezember 2024 / Maxon, ein Hersteller leistungsstarker, ansprechender Softwarelösungen für Content Creators, die in den Bereichen 2D- und 3D-Design, Motion Graphics, visuelle Effekte und mehr arbeiten, veröffentlichte heute Updates für seine Maxon One-Produktreihe mit neuen Funktionen in Cinema 4D, Redshift, ZBrush und ZBrush für iPad sowie Red Giant. Die neue Version ist die Antwort auf den Wunschzettel von Künstlern – mit neuen Funktionen, die die täglichen Arbeitsabläufe verbessern und das Leben von Kreativen, Animatoren, VFX-Profis und Studios vereinfachen.

Ganz gleich, ob es darum geht, einzigartige Modelle mit brandneuen Booleschen Funktionen in Cinema 4D zu kreieren, die dem Wort Ausstecher eine ganz neue Bedeutung verleihen, oder mit Cinema 4D-Partikeln ein beeindruckendes Schneegestöber zu kreieren – Maxon One macht alles möglich. Mit Goz in ZBrush für iPad können Sie jetzt noch einfacher ihre kreativen Ideen auf Ihren leistungsstarken PC oder Mac übertragen, wo die Magie von ZBrush, Cinema 4D, Red Giant und Redshift diese Visionen zum Leben erwecken.

Von Broadcast und Film über Branding, Charaktergestaltung bis hin zur Weltenerstellung gibt es keine Bereiche in Kunst und Design, die Maxon One-Tools nicht berühren. Mit jeder neuen Version wollen wir das Leben kreativer Profis einfacher und angenehmer gestalten – und welcher Zeitpunkt ist besser als die Feiertage, um anderen eine Freude zu machen?, so Philip Losch, CPTO von Maxon. Dieses Update bietet Verbesserungen basierend auf Community-Input, von den leistungsstarken neuen Booleschen Workflows in Cinema 4D bis hin zu plattformübergreifenden Workflows mit ZBrush für iPad. Jede Verbesserung inspiriert Innovationen in verschiedenen kreativen Bereichen, die unser tägliches Leben durchdringen, sei es auf dem Bildschirm, bei der Gestaltung von Konsumgütern oder im Bereich Architektur oder sogar bei medizinischer Animation weltverändernder Ideen.

Magische Weihnachtsbäckerei mit Patrick 4D

Der 3D-Künstler und Digitale Koch Patrick 4D, der sich auf den digitalen Fotorealismus für Lebensmittel und Produkte spezialisiert hat, arbeitet mit Maxon zusammen, um einige digitale Leckereien für die Weihnachtszeit zu backen: Eine Reihe von Lebkuchen in ZBrush. Jetzt können Künstler die Plätzchen mit der Testversion oder Vollversion von ZBrush selbst herstellen, dekorieren und Welten erstellen. Wenn Sie mitmachen möchten, teilen Sie Ihre Kreationen mit der Maxon-Community und taggen Sie Maxon @maxonvfx auf Instagram.

Modelle, die alles andere als vorgefertigte Ausstechformen mit Cinema 4D sind

Cinema 4D 2025.1 stellt einen völlig neuen Booleschen Generator vor, mit dem Künstler komplexe Formen aus animierten Elementen ausschneiden und den Modellierungsprozess durch intuitive Formzugabe und -wegnahme optimieren können. Dieser neue Algorithmus ist schneller und robuster, sodass Benutzer mit komplexer Geometrie arbeiten und gleichzeitig hohe Bildraten beibehalten können, selbst bei komplexen animierten Booleschen Werten. Die flexible Benutzeroberfläche ermöglicht die Kombination mehrerer Eingaben und Operationen in einem einzigen Booleschen Objekt, was eine signifikante Aufwertung der vorherigen Beschränkung auf nur zwei Eingaben darstellt.

In Cinema 4D ist jetzt eine präzise Steuerung des Partikelverhaltens mit benutzerdefinierten Eigenschaften und dem Particle Node Modifier möglich, der Teil des wachsenden GPU-beschleunigten Unified Simulation Toolsets ist und mehr Flexibilität und Kreativität bietet. Bestehende Kunden werden die Verbesserungen von Cinema 4D zu schätzen wissen, einschließlich verbesserter USD-Import/Export und Verbesserungen der XRef-Leistung und -Zuverlässigkeit für eine nahtlose Zusammenarbeit. Interaktive Tutorials im Learning Panel kombinieren Videoanleitungen und Highlights der Benutzeroberfläche, um Konzepte zu vereinfachen und den Lernprozess zu beschleunigen.

Redshift rendert mit KI-Boost und verbesserter Visualisierung wirklich fließend

Redshift in Kombination mit Cinema 4D und ZBrush sind die ultimativen Bausteine für Charakter- und Produktdesign sowie Architekturvisualisierung. Kreative Profis können atemberaubende Designs und Modelle entwickeln, die Kunden in neue Dimensionen versetzen. Redshift 2025.2 bietet kontinuierliche Verbesserungen beim Toon-Rendering, noch schnellere Renderings in ZBrush und Cinema 4D und Unterstützung für vollständig dreidimensionale Konturen.

Durch die Verschärfung der Substanzintegrationen erhalten Benutzer einen überzeugenden Workflow für Adobe- und Maxon-Lösungen (als Paket erhältlich). Redshift Random Material Switch ermöglicht die einfache Variation von Materialien zwischen MoGraph-Klonen und anderen Objekten, während eine verbesserte plattformübergreifende KI-basierte Rauschunterdrückung schnellere und effizientere Renderings ermöglicht.

Kreativität mit ZBrush (für iPad) entfesseln

Die plattformübergreifende Kompatibilität für ZBrush-Kreationen wird weiterhin verbessert. Sie können mit nur wenigen Klicks vom iPad auf den Desktop übertragen werden, wo Künstler verfeinern, Animationen und Materialien hinzufügen und rendern können. Der komplette Workflow vom Konzept bis zum Rendern beginnt dank der GoZ-Technologie, sobald man eine kreative Idee hat. Zum ersten Mal können Künstler ihre Kreationen bidirektional zwischen ZBrush für iPad und Cinema 4D austauschen. GoZ hat auch den Prozess des Versands von ZBrush-Skulpturen an die 2025er Versionen von Maya und 3DSMAX vereinfacht.

ZBrush Desktop bietet jetzt auch ein schnelleres Redshift-Rendering mit Rauschunterdrückung und separaten AOV-Durchgängen für Schatten, Reflexionen und vieles mehr für einfacheres Compositing in Photoshop. Der Anchor Brush in ZBrush für Desktop verfügt jetzt über einen neuen Beugemodus, mit dem Benutzer Figuren einfach mit zwei Ankerpunkten bewegen können.

Weitere Updates für ZBrush für iPad, die im November veröffentlicht wurden, umfassen UV- und Texturmapping, Oberflächenrauschen, Lokalisierung und verbesserte Unterstützung für Apple Pencil Pro. ZBrush für iPad bietet fast die gesamte Leistung der vollständigen Desktop-Anwendung, und Maxon schließt die Lücke mit beliebten Funktionen zur Anpassung der Oberfläche weiter.

Festlich und trendy mit Red Giant und Maxon Studio

Red Giant 2025.2 ist das Powerhouse von Maxon One, um jedem Projekt ein persönliches oder markengebundenes Flair zu verleihen. Es enthält Updates in Maxon Studio und Universe, mit denen Content Creators ihre Videos mit aktuellen Effekten, Übergängen und Bewegungsvorlagen verbessern können. 2D Motion Designers und Compositors können mit Maxon Studio, einem After Effects-Toolkit, das Hunderte von anpassbaren Grafiken und Effekten bietet, einschließlich einer Reihe sorgfältig gestalteter Filmtitel-Vorlagen, ganz einfach beginnen. Und Abonnenten von Universe und Red Giant können jetzt sechs neue Pixel Dither-Effekte für eine mühelose Pixelgestaltung nutzen, die fortschrittliche Dithering-Effekte verwenden, um das Wesen von Retro-Gaming und -Animationen einzufangen.

Über Maxon

Maxon stellt leistungsstarke, aber dennoch leicht zugängliche Softwarelösungen für Content Creators her, die in den Bereichen 2D- und 3D-Design, Motion Graphics, visuelle Effekte und Visualisierung arbeiten. Das innovative Produktportfolio von Maxon hilft Künstlern, ihre kreativen Arbeitsabläufe zu optimieren. Zu unseren Produktlinien gehören die preisgekrönte Cinema 4D-Suite für 3D-Modellierung, Simulation und Animation, die mobile Modellier-App Forger für unterwegs, die vielfältige Red Giant-Produktpalette mit revolutionären Tools für Bearbeitung, Motion Design und Filmproduktion, der führende, rasend schnelle Redshift-Renderer und ZBrush, die branchenführende Lösung für digitales Modellieren und Malen.

