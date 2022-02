Winterauktion 19. Februar 2022 im Kunst- und Auktionshaus Ginhart am Tegernsee

Unser Kunst & Auktionshaus sucht laufend interessante, sammelwürdige Kunstobjekte aller Art. Die Objekte werden kostenlos geschätzt und in den regelmäßig stattfindenden Auktionen angeboten.

Moderne Möbelklassiker und feinste Pietra dura

Nach der erfolgreichen Weihnachtsauktion haben wir erneut einen außerordentlich qualitätsvollen Katalog für unsere Winterauktion am 19. Februar 2022 um 13 Uhr

zusammengestellt.

In der Sparte Porzellan werden zahlreiche stilvolle und hochwertige Objekte von KPM, Meissen und Royal Copenhagen aufgerufen. Neben einer umfangreichen Privatsammlung von ausgezeichneten Modellmöbeln steht auch eine außergewöhnliche Sammlung von Pietra dura-Kunstwerken – feinste Einlegearbeiten aus Marmor- und Halbedelsteinarten – zum Verkauf.

Das Highlight bei den Gemälden ist eine feine Szene eines winterlichen Spaziergangs des Malers Hugo Mühlig (1854-1929) das sich durch große Detailtreue und den Einsatz impressionistischer Maltechniken auszeichnet. Daneben überzeugen erneut mehrere Ölgemälde von Konstantin Garneff (1894-1966), dessen Malstil stark von der Neuen Sachlichkeit geprägt wurde.

In der Sparte Bronze zeigt eine bezaubernde Darstellung einer Frau des Jugendstilkünstlers Alexandre Clerget (1856-1931) dessen Talent der feinen Linienführung und Oberflächenbearbeitung. Eine Bronzegruppe eines Mephistos von Roland Paris (1894-1945) stellt einen Charakter aus der Commedia dell`arte in kunstvoller Ausführung dar.

Moderne Möbelklassiker von Ray und Charles Eames, Eileen Gray und Antonio Citterio erweitern die Sparte Möbel. Unter den kostbaren Schmuckobjekten fallen vor allem ein exklusives handgefertigtes 18 Karat Weißgold-Collier mit Diamantbesatz von insgesamt ca. 14,93 Karat, ein 18 Karat Weißgold-Art déco-Armband mit einem mittigen Diamant von ca. 2 Karat und eine Pelzmantelbrosche mit Diamanten von insgesamt über 2 Karat ins Auge.

Eine Besonderheit unter den zahlreichen Taschenuhren und Uhren stellt eine museale Miniatur-Säulenuhr von Isaac Laurent aus dem 18. Jh. dar. Mit wertvollen Goldmünzen runden wir unser Angebot ab.

Sie können unsere Auktion live online über das Internet mitverfolgen und online mitbieten. Natürlich können Sie, wie gewohnt, Ihre Gebote auch telefonisch oder schriftlich abgeben.

Eine persönliche Vorbesichtigung ist im Einklang mit den behördlichen Auflagen vom 14. Februar bis 18. Februar (Mo, Mi, Do von 10:00 – 17:00 Uhr, Di, Fr von 10:00 – 13:00 Uhr) möglich.

Für unsere kommenden Auktionen nehmen wir jederzeit gerne Ihre Einlieferungen entgegen. Wir hoffen, dass wir mit unserer Auswahl Ihren Geschmack getroffen haben und wünschen Ihnen viel Freude beim Stöbern und Mitbieten.

Ihr Walter Ginhart und Team

Kunst & Auktionshaus Ginhart

Steinmetzplatz 2-3

83684 Tegernsee

Tel 08022-188 340

Handy 0173-565 79 77

info@ginhart.de

www.ginhart.de

Mo, Mi, Do: 10-13 Uhr und 14-18 Uhr

