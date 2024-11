Winterzeit ist Feierzeit – wenn es draußen dunkel und kalt wird, steigt im Heuboden die Temperatur

Für viele ist die Winterzeit vor allem grau und kalt. Ganz anders, für die Lebenslustigen, sie nutzen diese Jahreszeit für unvergessliche Feiern in den Heuboden Dance Floors in Umkirch bei Freiburg.

Umkirch, 25.11.2024 – Im Heuboden Club ist der Winter die heißeste Feierzeit

Die Tage werden kürzer und die Nächte länger. Im Heuboden Dancing Club und auf zwei weiteren Dance Floors ist der Winter die heißeste Feierzeit.

Die besten Events und Feiern im Winter

Der Heuboden ist längst weit über die Grenzen des Breisgaus hinaus bekannt und eine der besten Adresse für regelmäßige Partys und ganz besondere Events. Die vielfältigen und aufregenden Veranstaltungen richten sich an junge und jung gebliebene Menschen aus der näheren und weiteren Umgebung im Dreiländereck zwischen Deutschland, der Schweiz und Frankreich. Hier ist jeder willkommen, der entspannt mit netten und interessanten Menschen eine gute Zeit in einem gepflegten und originellen Ambiente verbringen möchte.

Dafür bietet sich der Dancing Club ebenso an wie zwei weitere Dance Floors, die mit wiederkehrenden Veranstaltungen und großen Partys aufwarten. In der kühleren Jahreszeit sind das etwa die Heuboden Wies’n, die Halloween Party sowie die unvergleichliche Silvesterfeier, auf denen Feierbiester und Partylustige ganz auf ihre Kosten kommen. Regelmäßig laden zudem Veranstaltungen wie die Friday Beats, Hay! Saturday und die Birthday Party zum unbegrenzten und gepflegten Feiern ein.

Heuboden Eventgastronomie – Dance Floors, Club Disco und Tanz Tenne

Die Erlebnisgastronomie Heuboden ist ein Unternehmen mit Tradition, das es seit mehr als vier Jahrzehnten versteht, seine Gäste zu begeistern. Hier fühlen sich seit jeher alle Altersgruppen wohl. Auf den insgesamt drei Dancing Floors, der rustikalen Club Disco, der gediegenen Tanz Tenne und dem allseits beliebten, urigen Musik Stadl, kann jeder Besucher nach seiner Fasson glücklich werden und schöne Stunden in Freiheit und mit Feierzeit genießen.

Die Welt ist nicht immer so, wie wir sie uns wünschen. Umso wichtiger ist es, das Leben zu feiern. Herz und Ursprung des Heubodens ist der Dancing Club auf zwei Etagen. Hier legen die bekanntesten DJs aus dem Süden Deutschlands auf und beglücken ihr Publikum mit genau den Beats, die es liebt. Ergänzt werden die regelmäßigen Feiern durch hochwertige Specials, etwa das Heuboden Grufy, die Heu Nights oder die 90’s Party.

Die Tanz Tenne mit der Atmosphäre eines Wein-Musik-Hauses steht einem bunt gemischten, anspruchsvollen Publikum offen, das sich von den Klängen der 1970er, 1980er und 1990er Jahre inspiriert fühlt und gern gediegen bei Fox, Latino, Boogie, Disco und Rock’n’Roll das Tanzbein schwingt. Die Tanztenne ist wegen ihrer Themenabende äußerst beliebt und bietet auch regelmäßig Tanzkurse für Interessierte an. Im Untergeschoss des Heubodens befindet sich schließlich das Musik Stadl. Hier geht es besonders gemütlich, stimmungsvoll und zuweilen ausgesprochen mitreißend zu. Wer das Leben in vollen Zügen genießen will, sollte einfach Kontakt zur Erlebnisgastronomie Heuboden aufnehmen und für einen der nächsten Events reservieren. Eine tolle Auszeit vom Alltag ist garantiert.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Heuboden GmbH

Herr Gerd Blum

Am Gansacker 3-6

79224 Umkirch

Deutschland

fon ..: 0049-7665-9343990

web ..: http://www.heuboden.de

email : info@heuboden.de

Der Heuboden – wie das kombinierte Erlebnis-, Hotel- und Tagungszentrum liebevoll genannt wird, ist weit über die Grenzen des Schwarzwaldes bis weit in die Schweiz hinein, bekannt und beliebt. Der Heuboden betreibt unter dieser Marke zwei Hotels, ein Gästehaus, ein Restaurant, das Tagungszentrum sowie drei Dancing Clubs.

Pressekontakt:

Heuboden GmbH

Herr Gerd Blum

Am Gansacker 3-6

79224 Umkirch

fon ..: 0049-7665-9343990

web ..: http://www.heuboden.de

email : info@heuboden.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

ONLYOFFICE DocSpace 3.0: Virtuelle Datenräume, aktualisierte Benutzertypen und Developer-Version Neotech Metals Corp. erhält Probenergebnis von 28,97 % TREO und 2,91 % Nb2O5 auf dem Projekt TREO