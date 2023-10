Wir bieten allen Firmen unsere Computer Entsorgung in ganz Deutschland an

Unser Service verbessert sich permanent, dieses Mal haben wir noch ein wenig mehr zu bieten, wie den kostenlosen Service der Entsorgung

Wer uns kennt, weiß was wir zu bieten haben. Wer uns noch nicht kennengelernt hat, dem möchten wir unsere Entsorgung ein klein bisschen näher präsentieren. Wir sind die Fachleute für die kostenlose Computer Entsorgung in Oberursel. Wir kommen allerdings auch gern in alle anderen Städte in Deutschland und beweisen unseren Kunden, dass man uns vertrauen kann. Wir holen Ihre Alt-Geräte ab und verlangen dafür keinen Cent, für den Fall, dass sie im Parterre abholbereit stehen. Wir kümmern uns dann um die Entsorgung, d. h., alle Geräte werden recycelt und wiederhergestellt. Aber was ist hierbei mit den Daten? Diese werden von uns nach Din Norm 66399 zerstört, so wie es der Datenschutz haben will. Unsere Kunden kriegen darüber ein Zertifikat und können von daher etwas vorweisen, wenn Ämter erfragen sollten, was mit den Daten passiert ist. Sie sehen, wir haben an alles gedacht, keinesfalls nur an die Natur, die uns am Herzen liegt.

Wenden Sie sich an unsere Elektroschrott Entsorgung in Oberursel, wenn Ihnen Umweltfreundlichkeit bedeutend ist, Sie aber dafür mitnichten viel bezahlen wollen. Sie müssen auf keinen Fall viel machen, schreiben Sie uns eine Mail oder füllen Sie unser Kontaktformular aus. Gerne können Sie uns auch anrufen. Wir brauchen nur zu wissen, wie viele Geräte wir einsammeln müssen und wie viele Datenspeicher zerstört werden sollen. Schon bieten wir Ihnen einen Termin und kommen die Geräte einsammeln. Sie werden sehen, mit uns bekommen Sie jede Menge geboten. Im Übrigen pflanzen wir selbst jedes Jahr neue Bäume auf unsere Unkosten, darüber erfahren Sie mehr, wenn Sie unsere Internetseite besuchen. Wir freuen uns auf Sie!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PRS Jakubowski ® Kostenlose Computer Entsorgung

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44309 Dortmund

Deutschland

fon ..: 023139759721

web ..: https://www.kostenlose-computer-entsorgung.de/computer-it-edv-entsorgung-oberursel-taunus.html

email : info@kostenlose-computer-entsorgung.de

Die Firma „PRS Jakubowski ®“ bietet seit 2006 Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in vielen Großstädten verfügbar z.B in Dortmund, Bochum, Essen, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Hannover, Bremen, Hamburg, München, Stuttgart, Berlin, Brandenburg, Dresden und Umgebung.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

PRS Jakubowski ® Kostenlose Computer Entsorgung

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44309 Dortmund

fon ..: 023139759721

web ..: https://www.kostenlose-computer-entsorgung.de/computer-it-edv-entsorgung-oberursel-taunus.html

email : info@kostenlose-computer-entsorgung.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

ETF-Gefahr für Anleger! Physik und Kosmologie sind in einer Krise wegen falscher Ideen über das Universum.