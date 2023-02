Wir stehen mit unserer Computer Entsorgung in Lüneburg allen Firmen gerne zur Seite

Mit einem einfachen Service machen wir es Unternehmern leicht. Wir kümmern uns um alten IT und EDV Schrott und das sogar kostenfrei. Das muss man für sich nutzen!

Manche Firmen können kaum glauben, dass wir die kostenfreie Computer Entsorgung in Lüneburg anzubieten haben. Dabei ist es überhaupt nicht so schwer, zu verstehen, weshalb wir dies so anbieten können. Wir sind keineswegs irgendein Service, sondern haben uns lange Gedanken gemacht, wie man die Natur schonen kann, wenn es um IT Altmaterial geht. In Folge dessen haben wir uns dem Recycling und der Wiederverwertung zugewandt und wichtige Partner dafür gesucht. Wir leben davon, uns um diese Dinge zu kümmern, verdienen so unser Geld. Folglich können wir Firmen unseren Dienst unentgeltlich feilbieten. Bei uns spielt der Datenschutz eine immens große Rolle, daher stellen wir allen Kunden ein Zertifikat für die Datenvernichtung aus. Immerhin müssen Unternehmen Daten nach DIN Norm 66399 Stufe H3 löschen und exakt dies haben wir zu bieten.

Machen Sie sich das Leben leichter, trennen Sie sich von Ihrem Computer Müll, der sich womöglich schon seit langer Zeit in Ihrem Betrieb sammelt. Sie können mit uns einen schnellen Termin vereinbaren, kontaktieren Sie unsere kostenlose Computer Entsorgung in Lüneburg und schicken Sie uns am besten auch noch Bilder. Teilen Sie uns bitte mit, wie viele Geräte wir bei Ihnen abholen sollen und wie viele Speichermedien noch vorhanden sind. Auf diese Weise können wir besser handeln. Werden Sie Teil von einem großen Ganzen, denn wir entsorgen nicht alleinig den Computer Schrott umweltfreundlich, sondern lassen für jedes 100. Gerät, dass wir abtransportieren, einen Baum pflanzen. Wenn Sie das interessiert, besuchen Sie unsere Webpräsenz und Sie werden sehen, was wir alles zu bieten haben und wie Sie mit uns der Umwelt ein wenig helfen können.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PRS Jakubowski ®

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44309 Dortmund

Deutschland

fon ..: 023139759721

web ..: https://www.kostenlose-computer-entsorgung.de/computer-edv-it-entsorgung-lueneburg.html

email : info@kostenlose-computer-entsorgung.de

Die Firma „PRS Jakubowski ®“ bietet seit 2006 Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in vielen Großstädten verfügbar z.B in Dortmund, Bochum, Essen, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Hannover, Bremen, Hamburg, München, Stuttgart, Berlin, Brandenburg, Dresden und Umgebung.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

PRS Jakubowski ®

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44309 Dortmund

fon ..: 023139759721

web ..: https://www.kostenlose-computer-entsorgung.de/computer-edv-it-entsorgung-lueneburg.html

email : info@kostenlose-computer-entsorgung.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Die 7 wichtigsten Gesetzmäßigkeiten, für erfolgreiches Social-Media-Marketing