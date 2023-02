Mit unserer Computer Entsorgung in Gladbeck können Sie sich ganz leicht von alten Geräten trennen

Rufen Sie uns zu sich, damit wir umweltfreundlich agieren und Ihre alten Geräte entsorgen. Wir denken selbstverständlich auch an den Datenschutz, in Namen Ihres Unternehmens.

Eine Menge Menschen haben in der eigenen Firma ein Rechner Probleme, besser gesagt, Ärger mit dem Computerschrott. Sie wollen diesen entsorgen, wissen aber nicht genau wie und wo man das macht. Sofern es bei Ihnen auch so ist, sollten Sie sich umgehend an unseren Service wenden. Denn wir bieten Ihnen die kostenlose Computer Entsorgung in Gladbeck. Nicht nur, dass wir den Computer Schrott bei Ihnen im Unternehmen abholen, wir werden diesen auch postwendend recyceln. Ihr Müll wird also wiederverwertet, was positiv für die Umwelt ist. Wir holen bei Ihnen Computer, Server, Drucker und mehr ab. Selbstverständlich denken wir auch an Ihre Daten, jene werden gelöscht und alle Datenträger werden mechanisch zerstört. Ganz so wie es der Datenschutz verlangt. Genauer gesagt, halten wir uns folglich an die Richtlinien des Bundesamtes für Informationstechnik.

Sie sehen, wir haben überaus viel zu bieten, aber es geht auch noch besser. Denn unsere IT und EDV Entsorgung in Gladbeck ist für Sie in ganz Deutschland unterwegs. Weiterhin lassen wir einmal im Jahr Bäume pflanzen, um unsere Natur zu unterstützen. Besuchen Sie hierfür unsere Internetpräsenz und finden Sie da mehr Informationen zu diesem Thema. Wir möchten Ihnen schlicht nur veranschaulichen, dass wir Ihnen einen kostenlosen und zuverlässigen Service zu bieten haben und wir hier immer an den Datenschutz und an die Natur denken! Sie können uns zu jeder Zeit über Mail oder Kontaktformular erreichen und einen Termin vereinbaren. Sie erhalten dann per E-Mail einen Termin für die Abholung bei Ihnen vor Ort!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PRS Jakubowski ®

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44309 Dortmund

Deutschland

fon ..: 023139759721

web ..: https://www.kostenlose-computer-entsorgung.de/computer-edv-it-entsorgung-gladbeck.html

email : info@kostenlose-computer-entsorgung.de

Die Firma „PRS Jakubowski ®“ bietet seit 2006 Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in vielen Großstädten verfügbar z.B in Dortmund, Bochum, Essen, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Hannover, Bremen, Hamburg, München, Stuttgart, Berlin, Brandenburg, Dresden und Umgebung.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

PRS Jakubowski ®

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44309 Dortmund

fon ..: 023139759721

web ..: https://www.kostenlose-computer-entsorgung.de/computer-edv-it-entsorgung-gladbeck.html

email : info@kostenlose-computer-entsorgung.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Tazer JL für Jeep Wrangler und Gladiator