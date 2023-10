Wir bieten einen umweltfreundlichen Dienst für die Rechner Entsorgung in Deutschland

Mit unserem Betrieb können Sie sich eine Tätigkeit ersparen. Unser Dienst für Entsorgung holt Ihre alten Rechner ab und vernichtet selbige für Sie, das vergütungsfrei. Probieren Sie es aus!

Bei uns haben Sie es leicht, denn wir bieten die kostenlose Computer Müll-Entsorgung in Hattingen an. Unser Entsorgungsunternehmen ist schon sehr bekannt und dies mitnichten ohne Grund. Wir vernichten zum einen all Ihre Daten fachmännisch, Sie bekommen darüber auch ein Zertifikat. Bei uns werden erst Daten vernichtet, dann die Festplatten überschrieben. Somit kann kein Mensch mehr auf Ihre alten Speicherdaten zugreifen. Wir können Ihrem Unternehmen aber noch einiges mehr anbieten.

Unsere PC und Computer Entsorgung in Hattingen hat dauernd die Natur im Auge. Mit uns werden die Drucker, Rechner und mehr, wiederverwertet. Die Wiedergewinnung macht es unserem Fachbetrieb möglich, Ihrer Firma unseren Service unentgeltlich anzubieten. Wir verdienen unseren Verdienst durch die Wiederverwertung. Die Natur wird unter Einsatz von unserem Dienst geschont, auch wenn Sie sich von Rechner Ausschuss trennen möchten. Um noch zu bejahen, wie wichtig uns das Ökosystem ist, lassen wir jedes Jahr Bäume anpflanzen. Fortlaufend im Oktober lassen wir für jedes 100. Gerät, das wir abtransportieren, einen Baum pflanzen. Sie können auf unserer Netzseite entdecken, dass so einige Bäume groß werden können. Hier beziehen Sie nicht zuletzt noch weitere Informationen zu unserem Betrieb. Lassen Sie sich von unserem Dienst anregen. Sie haben es problemlos, ohne einen Cent tun Sie etwas für die Umwelt und sparen sich jede Menge Strapaze mit dem Rechner Ausschuss. Nehmen Sie Kontakt auf und lassen Sie sich unterstützen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PRS Jakubowski ® Kostenlose Computer Entsorgung

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44309 Dortmund

Deutschland

fon ..: 023139759721

web ..: https://www.kostenlose-computer-entsorgung.de/computer-it-edv-entsorgung-hattingen.html

email : info@kostenlose-computer-entsorgung.de

Die Firma „PRS Jakubowski ®“ bietet seit 2006 Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in vielen Großstädten verfügbar z.B in Dortmund, Bochum, Essen, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Hannover, Bremen, Hamburg, München, Stuttgart, Berlin, Brandenburg, Dresden und Umgebung.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

