WIR HABEN KEINE LUST AUF VERÄNDERUNG ZU WARTEN – Wir schaffen sie selbst!

Bernhard Schindler & Gerold Wolfarth krempeln die Primetime um: SECRET INVESTORS by THE GROW.

SAVE THE DATE: 06.05.2022 um 20:15 | LIVE auf YouTube

Es wird groß, fulminant & absolut gigantisch!

Sie haben keinen Fernseher? Brauchen Sie auch nicht! SECRET INVESTORS läuft auf allen Endgeräten. Kostenlos & gebührenfrei.

Wolfgang Bosbach ist deutscher Politiker (CDU) & Rechtsanwalt – und jetzt auch Jurymitglied bei SECRET INVESTORS. Er hat langjährige Erfahrung in vielen unterschiedlichen wirtschaftlichen und politischen Bereichen. Dadurch profitieren die teilnehmenden Startups und die Zuschauerinnen & Zuschauer der neuen TV-Show von seinem wertvollen Expertenwissen.

Wolfgang Bosbach war von Februar 2000 bis November 2009 stellvertretender Vorsitzender der Bundestagsfraktion der Union und von November 2009 bis Juli 2015 Vorsitzender des Innenausschusses des Deutschen Bundestages. Insgesamt war er von 1994 bis 2017 – also ganze 23 Jahre – Mitglied des Deutschen Bundestages. Seine Tochter Caroline Bosbach ist – gemeinsam mit Prof. Dr. Tobias Kollmann – Moderatorin unserer Show. Das Vater-Tochter-Duo strotzt nicht nur vor Power und Wortgewandtheit, sondern verleiht dem neuen TV-Format zudem eine extra Prise Charme.

Startups sind fundamentale Innovationsmotoren für unsere Wirtschaft.

Leider jedoch wandern viele Gründerinnen und Gründer der DACH-Region in den frühen Phasen Ihrer Gründung ab, weil sie sich in anderen Regionen bessere Chancen und eine bessere Infrastruktur für Startups erhoffen. Natürlich leisten etablierte Unternehmen – vom Kleinbetrieb über den Mittelstand bis hin zum Großkonzern – einen wichtigen Beitrag für unsere Wirtschaft. Ohne Startups jedoch geht es nicht! Sie entwickeln fortschrittliche, zukunftsträchtige Produkte und bieten Lösungen an, die es so am Markt bisher noch nicht gegeben hat. Darum ist es umso wichtiger, sie bei uns zu halten und ihnen HIER die Chance zu geben, voll durchzustarten!

Nach ihrem riesigen Erfolg mit THE GROW haben Bernhard Schindler und Gerold Wolfarth nun auch eine großartige Show geschaffen, die genau dieses Thema angeht. Sie sind davon überzeugt, dass Kooperationen mit Startups der Schlüssel zum Erfolg sind und unseren Innovations-Standort wieder zukunfts- und wettbewerbsfähig machen.

„Startups sind der Mittelstand von Morgen und sichern uns in Zukunft unseren Wohlstand. Secret Investors unterstützt daher nicht nur mit Geld, sondern vor allem mit Erfahrung, Netzwerk, Vertriebshilfen und Marketing.“ – Gerold Wolfarth.

Mit SECRET INVESTORS kommt das größte Business-Netzwerk der DACH-Region – THE GROW – nun endlich ins Fernsehstudio.

Das neue Show-Format bietet jung und alt spannende Fernsehunterhaltung rund um innovative Startups und echte Gründer-Storys.

Vor einer prominenten Jury & Fachexperten pitchen Gründerinnen und Gründer ihre revolutionäre Geschäftsidee.

Die Juroren sind Wolfgang Bosbach, Prof. Dr. Torsten Weber, Prof. Julia Finkeissen, Silja Schrank-Steinberg & Dr. Maximilian Lude.

Mit Caroline Bosbach & Prof. Dr. Tobias Kollmann hat die Show zwei großartige Moderatoren, die begeisternd durch die Show führen. Die Startup-Macher Bernhard Schindler & Gerold Wolfarth analysieren die ausgewählten Startups von Sekunde 1 an.

Zudem werfen zahlreiche bekannte Entrepreneurinnen und Entrepreneure einen prüfenden Blick auf die Startups.

Es wurden über 1000 Startups für die Show gecastet. Die besten 8 dürfen sich in der Startup-Arena beweisen und hoffen auf Unterstützung, Network und natürlich Investments. Im Finale lüftet sich zudem das Geheimnis um die SECRET INVESTORS.

SECRET INVESTORS STARTET DURCH: Seien Sie mit dabei!

Mehr Informationen finden Sie hier: https://secret-investors.com/

