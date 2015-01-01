Wir legen die Karten auf den Tisch: Wer sind wir wirklich?

Katina Engel und Maik outen sich gemeinsam – die wahre Geschichte hinter „Schlaflos im Rausch des Lebens“

Berlin, September 2025 – Es ist an der Zeit, die Maske fallen zu lassen und mit offenen Worten zu erzählen, wer wir sind. Nicht hinter Geschichten, nicht zwischen Zeilen, sondern ganz direkt. „Schlaflos im Rausch des Lebens“ ist nicht nur ein Buch. Es ist unser gemeinsames Outing. Ein Blick hinter die Kulissen von Sehnsucht, Mut und Schmerz.

Wir sind keine Figuren, wir sind echt

Katina, 53, aus Rahnsdorf. Maik, 38, aus Golßen im Spreewald. Zwei Menschen, die auf den ersten Blick nichts verbindet. Und doch trifft man sich im Rausch des Lebens – wo Grenzen verschwimmen, Nähe und Distanz zu einem gefährlichen Tanz werden.

Wir haben uns getraut, unsere Wahrheit zu erzählen – roh, ehrlich, unbequem. Von der ersten Begegnung, die nicht geplant war, über Nächte voller Hoffnung und Verzweiflung, bis hin zu der Frage: Wer sind wir eigentlich, wenn alles auf dem Spiel steht?

Von der Sehnsucht zum Aufbruch

Katina erzählt: „Ich habe immer gedacht, ich kenne meinen Platz. Bis ich Maik traf. Plötzlich war alles anders. Ein Rausch, der mich nicht einschlafen ließ, sondern aufwachen.“

Maik ergänzt: „Ich komme aus einer anderen Welt, geprägt von Abhängigkeit und Kämpfen. Katina hat mich gesehen, nicht den Schatten, sondern den Menschen darunter.“

Zusammen haben wir Grenzen überschritten – nicht nur äußerlich, sondern in uns selbst. Unsere Geschichte erzählt von Verlust, aber auch von der Kraft, neu zu beginnen.

Liebe, die tief geht – auch wenn sie schmerzt

Katina sagt: „Ich liebe Maik über alles. Manchmal so sehr, dass es weh tut. Wenn ich gehe, dann nicht aus Gleichgültigkeit, sondern als Flucht aus Liebe – weil die Angst größer ist als die Hoffnung. Dieses Auf und Ab zwischen Nähe und Distanz ist Teil unserer Wahrheit. Und ich möchte, dass die Menschen das sehen: Liebe ist nicht nur schön, sie ist auch ein Kampf.“

Diese Worte sind kein Drama, sondern das Herz unserer Geschichte. Eine Geschichte, in der Liebe echt und unverfälscht ist und bleiben wird, egal wo man ist oder wenn man mal „abtaucht“.

Ein Buch, das aus dem Herzen spricht

„Schlaflos im Rausch des Lebens“ ist keine einfache Liebesgeschichte. Es ist ein Dokument unserer Seele. Es zeigt, wie zwei Menschen sich finden und zugleich verlieren können. Wie Sehnsucht zur Herausforderung wird und Freiheit der schwerste Kampf ist.

Wir schreiben für alle, die wissen, dass das Leben mehr als Sicherheit braucht. Für Menschen, die ihre Wahrheit suchen, selbst wenn sie unbequem ist.

Warum wir es jetzt sagen

Es war Zeit, die Schatten hinter uns zu lassen. Unsere Geschichte ist eine Einladung – sich nicht zu verstecken, sondern laut zu sein. Katina und Maik zeigen, wie aus Schmerz Leben wachsen kann. Wie aus Zweifeln Stärke entsteht.

„Wir wollen, dass die Leute wissen: Das hier sind wir. Echt, verletzlich, mutig. Keine Helden, aber auch keine Opfer. Nur Menschen, die ihren Weg gehen, auch wenn er nicht immer einfach ist.“

P.S. Wenn es je einen Ort gab, an dem ich mich wirklich zu Hause gefühlt habe, dann war es bei Maik – nicht wegen des Ortes, sondern weil ich bei ihm war. Und ich weiß, dass ich ihn vermissen werde… Aber wir sehen uns wieder.

Buchdetails

* Titel: _Schlaflos im Rausch des Lebens – Eine wahre Geschichte um Sehnsucht, Drogen und Freiheit_

* Autorin: Katina Engel

* Erscheinungsdatum: Juni 2025

* Format: Taschenbuch und E-Book

* ISBN: 978-3-7693-5860-5

www.amazon.de/dp/3769358600

Kontakt

Katina Engel und Maik G.

E-Mail: katina-engel@posteo.de

E-Mail: maik-gruenwald@posteo.de

