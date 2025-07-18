  • Wirtschaftliche Papierverpackungen für Industrie, Handel und Logistik

    Industrie und Unternehmen sind zunehmend auf der Suche nach nachhaltigen Verpackungslösungen. Effiziente Lösungen aus Papier können herkömmliche Kunststofflösungen problemlos ersetzen.

    BildPapierverpackungen gewinnen vor dem Hintergrund von Nachhaltigkeit und zunehmenden regulatorischen Anforderungen im B2B-Bereich weiter an Bedeutung. Unternehmen suchen innovative Verpackungslösungen, die zuverlässig schützen und zugleich eine wirtschaftlich und prozessual relevante Alternative zu Kunststofflösungen darstellen. Hier setzen moderne Verpackungslösungen aus Papier an, die Funktionalität und Wirtschaftlichkeit miteinander verbinden.

    Warum Papierverpackungen im B2B zunehmend zur Alternative werden

    Unternehmen stehen aktuell vor der Herausforderung, bestehende Verpackungslösungen auf nachhaltigere Alternativen umzustellen. Dabei stehen der zuverlässige Produktschutz und die Effizienz von Kommissionierprozessen im Vordergrund. Gesucht werden Verpackungslösungen, bei denen Verpackungsprozesse vereinfacht oder zumindest bei Einführung neuer Materialien beibehalten werden können.

    Was wirtschaftliche Verpackungen auszeichnet

    Entscheidend für wirtschaftliche Verpackungen sind Materialeffizienz, einfache Verarbeitung und vor allem der verlässliche Schutz der Ware vor Transportschäden. Besonders im Versand und in der Intralogistik zählen schnelle Handhabung und ein geringer Aufwand im täglichen Betrieb. Damit ist Verpackung ein relevanter wirtschaftlicher Faktor und leistet einen essentiellen Beitrag zur Qualitätssicherung entlang der Lieferkette.

    Zuverlässiger Produktschutz mit Papierverpackungen

    Das zentrale Kriterium bei der Auswahl von Verpackungsmaterial ist zunächst der Schutz der Ware. Grundsätzlich können Papierverpackungen Stöße abfedern und Produkte während Lagerung und Transport sichern und stabilisieren. Bei Handling und Effizienz stoßen herkömmliche Papierlösungen jedoch oft an Grenzen. Sie benötigen teils zu viel Volumen für eine adäquate Polsterung, sind in der Handhabung nicht immer optimal und können auf empfindlichen Oberflächen durch Reibung Mikrokratzer erzeugen.

    Papair entwickelt auf Basis von papierbasierten Luftpolsterlösungen Verpackungslösungen, die sich in Handling und Funktionalität Kunststofflösungen annähern und diese in vielen Anwendungen ersetzen können.

    Polsterbeutel und Polsterbögen aus Papier – ein Praxisbeispiel für effiziente Prozesse

    Polsterbeutel aus Papier ermöglichen ein schnelles und einfaches Kommissionieren. Ohne Zuschneiden oder aufwändiges Verschließen können Produkte direkt verpackt und in Kartons oder Ladungsträger platziert werden. Auch die vorkonfektionierten Bögen ermöglichen ein zügiges Verpacken direkt am Logistikregal. Sie eignen sich darüber hinaus auch für den Einsatz als Zwischenlage beim Transport in Ladungsträgern.

    Für empfindliche Oberflächen kommen Beschichtungen aus Naturmaterialien zum Einsatz, die Reibung verringern, ohne die Recycelbarkeit von Papier zu beeinträchtigen. Die stabil geprägten Bubbles sorgen für zuverlässigen Warenschutz bei minimalem Einsatz von Verpackungsmaterial.

    Nachhaltigkeit und PPWR als zusätzlicher Treiber

    Neben Funktion und Wirtschaftlichkeit rücken Aspekte wie Recyclingfähigkeit und Kreislaufwirtschaft bei der Wahl des Verpackungsmaterials stärker in den Fokus. Regulatorische Entwicklungen wie die PPWR verstärken den Trend, Verpackungslösungen zukunftsfähig auszurichten.

    Papierbasierte Lösungen können helfen, Kunststoffanteile im Verpackungsportfolio zu reduzieren, Recyclingprozesse zu unterstützen und Verpackungskonzepte zukunftsfähig aufzustellen.

    Fazit

    Papierverpackungen bieten Industrie, Handel und Logistik eine praxisnahe Lösung, die wirtschaftliche Effizienz mit zuverlässigem Produktschutz verbindet. Verpackungslösungen wie die von Papair zeigen, wie sich papierbasierte Innovationen in den Alltag integrieren lassen, ohne Kompromisse bei Funktion oder Handling einzugehen. Angesichts steigender Nachhaltigkeitsanforderungen und regulatorischer Entwicklungen wie der PPWR sind sie eine zukunftsfähige Wahl für Unternehmen, die Prozesse optimieren und gleichzeitig Verantwortung übernehmen wollen.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Papair GmbH
    Frau Anke Thies
    Fliegerstraße 1
    30179 Hannover
    Deutschland

    fon ..: 017646173402
    web ..: https://www.papair.de
    email : anke@Papair.de

    Papair ist ein junges Unternehmen aus Hannover. Seit 2020 entwickeln und produzieren wir innovative Luftpolsterfolie aus Papier als vollständig recycelbare Alternative zu kunststoffbasierten Schutzverpackungen. Materialinnovation und skalierbare Produktionstechnologie greifen dabei eng ineinander. So entstehen leistungsfähige Verpackungslösungen für E-Commerce, Logistik sowie Konsumgüter.

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