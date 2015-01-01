  • Kunst als Resonanzraum des Wandels – das Werk von René Mayer

    Auf der ART INTERNATIONAL ZURICH 2026 präsentiert René Mayer ein vielschichtiges Werk zwischen Malerei und Skulptur.

    Bild# Spuren des Unsichtbaren
    Sculpictor aus Basel präsentiert den Künstler René Mayer, der sich in seinem facettenreichen Werk zwischen Malerei und Skulptur bewegt. Er macht die leisen, oft übersehenen Veränderungen unserer Zeit sichtbar und regt zum Dialog über Mensch, Natur und Gesellschaft an.
    Die 28. ART INTERNATIONAL ZURICH ist eine Messe für zeitgenössische Kunst mit globaler Perspektive.

    # Event:
    ART INTERNATIONAL ZURICH 2026
    28. Messe für zeitgenössische Kunst
    8. – 10. Mai 2026
    Puls 5 Giessereihalle Zürich

    # Poetische Analysen einer Welt im Umbruch

    Der 1947 geborene Künstler René Mayer, vertreten durch die Basler Galerie Sculpictor Diffusion, verbindet Malerei und Skulptur als gleichwertige Ausdrucksformen eines gemeinsamen künstlerischen Impulses. Seit den 1970er-Jahren entwickelt er, ausgehend von gegenständlichen Anfängen, eine eigenständige, abstrahierte Bildsprache. Sein umfangreiches OEuvre von rund 600 Werken ist geprägt von thematischer Tiefe, formaler Vielfalt und einer konsequenten Auseinandersetzung mit den drängenden Fragen unserer Zeit. Im Zentrum steht die Beobachtung komplexer Wechselwirkungen zwischen Mensch, Natur und Technologie, die Mayer in eine visuell eindringliche und zugleich poetische Form übersetzt.

    Besondere Aufmerksamkeit gilt der Werkserie „Creeping Change“, die sich mit schleichenden, oft kaum wahrnehmbaren Transformationsprozessen befasst. In subtilen Verschiebungen von Form, Struktur und Farbgebung werden toxische Entwicklungen ebenso sichtbar wie fragile Momente des Wandels. Die Arbeiten verweisen auf Veränderungen, die sich sowohl im Privaten als auch im globalen Kontext vollziehen und erst in ihrer Summe ihre tiefgreifende Wirkung entfalten.
    Mit der Serie „Bewegte Erde“ richtet Mayer den Blick auf die Erde als lebendigen Organismus. Dynamische Strukturen und reliefartige Oberflächen lassen geologische Kräfte erahnen, die Landschaften formen und zugleich deren Verletzlichkeit offenlegen. Die Werke erscheinen wie Momentaufnahmen eines sich ständig wandelnden Planeten und verbinden Energie, Bewegung und Fragilität zu einer eindrucksvollen visuellen Metapher.
    In „Viva Viva“ entfaltet sich hingegen ein spielerischer, farbintensiver Mikrokosmos, der von Schwemmholz und der Farbgebung lateinamerikanischer Figuren inspiriert ist. Die Arbeiten strahlen Leichtigkeit und Lebendigkeit aus und erzeugen eine beinahe akustische Präsenz, die an rhythmische, organische Bewegungen erinnert.
    Demgegenüber steht die Serie „Marmor und Granit“, in der reduzierte, klare Formen eine kraftvolle Ruhe ausstrahlen. Inspiriert von archaischen und afrikanischen Formtraditionen entstehen Skulpturen, die Einfachheit mit expressiver Präsenz verbinden.

    René Mayers Werk vereint ästhetische Präzision mit gesellschaftlicher Relevanz. Es eröffnet Räume der Reflexion und lädt dazu ein, die oft verborgenen Dynamiken einer sich wandelnden Welt neu wahrzunehmen.

    ABBILDUNGEN UND DATEIEN
    https://art-zurich.com/files/press/focus/artfair-zurich-presse-de-fokus-sculpictor.html

    VERANSTALTUNG
    ART INTERNATIONAL ZURICH 2026
    28. Messe für zeitgenössische Kunst
    08. – 10. Mai 2026
    Puls 5 Giessereihalle Zürich, Schweiz

    KONTAKT
    E-Mail: info@art-zurich.com
    Kontaktformular: www.art-zurich.com/kontakt
    Akkreditierung für Medienschaffende: www.art-zurich.com/dvip

    MEDIENBEREICH
    Pressematerialien: https://art-zurich.com/presse
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    Logo und Banner: https://art-zurich.com/logo
    Pressetext: https://art-zurich.com/pressetext
    Event-Seite: https://art-zurich.com/2026

    AUSSTELLERINNEN UND AUSSTELLER 2026
    Liste der Ausstellerinnen und Aussteller: https://art-zurich.com/2026
    Kurze Ausstellerpräsentationen: https://art-zurich.com/aussteller
    Messekatalog: https://art-zurich.com/katalog
    Detaillierte Informationen zu den Ausstellerinnen und Ausstellern auf Fine Art Discoveries: fineartdiscovery.com

    VERANSTALTUNGSORT
    Puls 5 – Giessereihalle, Giessereistrasse 18, 8005 Zürich, Schweiz
    Google-Maps: https://maps.app.goo.gl/1HZBATShqFtqYzxS7
    Anreise: https://art-zurich.com/besuchen

    VERNISSAGE
    Freitag, 8. Mai: 18:00 – 22:00 Uhr

    ÖFFNUNGSZEITEN
    Freitag, 8. Mai: 11 – 22 Uhr (Vernissage ab 18 Uhr)
    Samstag, 9. Mai: 11 – 21 Uhr
    Sonntag, 10. Mai: 11 – 18 Uhr

    EINTRITTSKARTEN
    Tageskarte: CHF 20.- / Studenten: CHF 10.- / Vernissage: CHF 30.-
    Kinder bis 16 frei (in Begleitung Erwachsener)
    Freier Eintritt mit Einladungskarte
    Vorverkauf: bei Ticketcorner.ch

    ANREISE
    Karte und Informationen: www.art-zurich.com/besuchen
    Tram 51: Halt Technopark (am Turbinenplatz)
    Tram 17: Halt Förrlibuckstrasse
    Bus 33, 72 oder 83: Halt Schiffbau / S-Bahnen: Halt Zürich Hardbrücke
    Parkhäuser: Puls 5 / Schiffbau / Pfingstweid
    Die Halle ist barrierefrei zugänglich.

    Weitere Infos: www.art-zurich.com/2026

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    BB International Fine Arts GmbH
    Frau Monika Stern
    Churerstrasse 160b
    8808 Pfäffikon
    Schweiz

    fon ..: 0041763322436
    web ..: http://www.bbifa.com
    email : office@bbifa.com

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