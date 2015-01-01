Die Kunstmesse ART INTERNATIONAL ZURICH präsentiert aktuelle Kunst

Auf der Kunstmesse ART INTERNATIONAL ZURICH (8.-10. Mai 2026, Giessereihalle Puls 5 Zürich) präsentieren 54 Aussteller zeitgenössische Kunst aus 25 Ländern. Die Messe steht für globale Vielfalt.

Vom 8. bis 10. Mai 2026 findet in der Giessereihalle Puls 5 in Zürich die 28. Ausgabe der Kunstmesse ART INTERNATIONAL ZURICH statt. Auf dieser Messe wird zeitgenössische Kunst aus aller Welt präsentiert. Die renommierte Veranstaltung bietet eine beeindruckende Auswahl zeitgenössischer Kunst und fördert den inspirierenden Dialog zwischen Künstlern, Galerien und Kunstliebhabern.

Diese künstlerische Reise führt die Besucher durch 25 Länder, darunter mehrere europäische sowie durch Kanada, die Vereinigten Staaten, Japan, Südkorea, Taiwan, China, Malaysia, Simbabwe und weitere Regionen, bevor sie in der Schweiz ausklingt. 54 Ausstellerinnen und Aussteller präsentieren Gemälde, Skulpturen, Fotografien, digitale Kunst und Installationen.

Die künstlerischen Positionen sind so vielfältig wie die Herkunftsländer. Die ART INTERNATIONAL ZURICH 2026 verkörpert eine offene, globale Kunstszene und schafft Verbindungen über Kontinente hinweg. Viele Projekte werden sich mit Themen wie kultureller Identität, Nachhaltigkeit, urbanem Leben und interkulturellem Dialog auseinandersetzen. Die Messe bietet eine Plattform für Begegnungen, neue Perspektiven und kreative Inspiration.

Der direkte Dialog zwischen Ausstellern und Besuchern schafft eine persönliche Atmosphäre und ermöglicht authentische Kunsterlebnisse.

Die ART INTERNATIONAL ZURICH leistet somit einen wichtigen Beitrag zur internationalen Vernetzung, zur Kunstförderung und zur Belebung des Schweizer Kunstmarktes. Der Fokus liegt dabei klar auf Vielfalt, Dialog und Zugänglichkeit.

ART INTERNATIONAL ZURICH 2026

28. Messe für zeitgenössische Kunst

8. – 10. Mai 2026

Puls 5 Giessereihalle Zürich, Schweiz

Event-Seite: https://art-zurich.com/2026

FAKTEN

28. Kunstmesse ART INTERNATIONAL ZURICH in der Giessereihalle Puls 5 Zürich / 8. bis 10. Mai 2026: Fr. 11-22 Uhr, Sa. 11-21 Uhr, So. 11-18 Uhr / Tageskarte 20 Fr./10 Fr., Ticketcorner.ch / Vernissage am Fr. 18-22 Uhr (30 Fr.) / Messe-Info: www.art-zurich.com

AUSSTELLERINNEN UND AUSSTELLER 2026

Liste der Ausstellerinnen und Aussteller: https://art-zurich.com/2026

Kurze Ausstellerpräsentationen: https://art-zurich.com/aussteller

Detaillierte Informationen zu den Ausstellerinnen und Ausstellern auf Fine Art Discoveries: fineartdiscovery.com

VERANSTALTUNGSORT

Puls 5 – Giessereihalle, Giessereistrasse 18, 8005 Zürich, Schweiz

Anreise: https://art-zurich.com/besuchen

VERNISSAGE

Freitag, 8. Mai: 18:00 – 22:00 Uhr

ÖFFNUNGSZEITEN

Freitag, 8. Mai: 11 – 22 Uhr (Vernissage ab 18 Uhr)

Samstag, 9. Mai: 11 – 21 Uhr

Sonntag, 10. Mai: 11 – 18 Uhr

EINTRITTSKARTEN

Tageskarte: CHF 20.- / Studenten: CHF 10.- / Vernissage: CHF 30.-

Kinder bis 16 frei (in Begleitung Erwachsener)

Freier Eintritt mit Einladungskarte.

Vorverkauf nur bei Ticketcorner.ch

ANREISE

Karte und Informationen: www.art-zurich.com/besuchen

Tram 51: Halt Technopark (am Turbinenplatz)

Tram 17: Halt Förrlibuckstrasse

Bus 33, 72 oder 83: Halt Schiffbau / S-Bahnen: Halt Zürich Hardbrücke

Parkhäuser: Puls 5 / Schiffbau / Pfingstweid

Die Halle ist barrierefrei zugänglich.

KONTAKT

Kontaktformular: www.art-zurich.com/kontakt

