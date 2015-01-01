-
Die Kunstmesse ART INTERNATIONAL ZURICH präsentiert aktuelle Kunst
Auf der Kunstmesse ART INTERNATIONAL ZURICH (8.-10. Mai 2026, Giessereihalle Puls 5 Zürich) präsentieren 54 Aussteller zeitgenössische Kunst aus 25 Ländern. Die Messe steht für globale Vielfalt.
Vom 8. bis 10. Mai 2026 findet in der Giessereihalle Puls 5 in Zürich die 28. Ausgabe der Kunstmesse ART INTERNATIONAL ZURICH statt. Auf dieser Messe wird zeitgenössische Kunst aus aller Welt präsentiert. Die renommierte Veranstaltung bietet eine beeindruckende Auswahl zeitgenössischer Kunst und fördert den inspirierenden Dialog zwischen Künstlern, Galerien und Kunstliebhabern.
Diese künstlerische Reise führt die Besucher durch 25 Länder, darunter mehrere europäische sowie durch Kanada, die Vereinigten Staaten, Japan, Südkorea, Taiwan, China, Malaysia, Simbabwe und weitere Regionen, bevor sie in der Schweiz ausklingt. 54 Ausstellerinnen und Aussteller präsentieren Gemälde, Skulpturen, Fotografien, digitale Kunst und Installationen.
Die künstlerischen Positionen sind so vielfältig wie die Herkunftsländer. Die ART INTERNATIONAL ZURICH 2026 verkörpert eine offene, globale Kunstszene und schafft Verbindungen über Kontinente hinweg. Viele Projekte werden sich mit Themen wie kultureller Identität, Nachhaltigkeit, urbanem Leben und interkulturellem Dialog auseinandersetzen. Die Messe bietet eine Plattform für Begegnungen, neue Perspektiven und kreative Inspiration.
Der direkte Dialog zwischen Ausstellern und Besuchern schafft eine persönliche Atmosphäre und ermöglicht authentische Kunsterlebnisse.
Die ART INTERNATIONAL ZURICH leistet somit einen wichtigen Beitrag zur internationalen Vernetzung, zur Kunstförderung und zur Belebung des Schweizer Kunstmarktes. Der Fokus liegt dabei klar auf Vielfalt, Dialog und Zugänglichkeit.
ART INTERNATIONAL ZURICH 2026
28. Messe für zeitgenössische Kunst
8. – 10. Mai 2026
Puls 5 Giessereihalle Zürich, Schweiz
Event-Seite: https://art-zurich.com/2026
FAKTEN
28. Kunstmesse ART INTERNATIONAL ZURICH in der Giessereihalle Puls 5 Zürich / 8. bis 10. Mai 2026: Fr. 11-22 Uhr, Sa. 11-21 Uhr, So. 11-18 Uhr / Tageskarte 20 Fr./10 Fr., Ticketcorner.ch / Vernissage am Fr. 18-22 Uhr (30 Fr.) / Messe-Info: www.art-zurich.com
AUSSTELLERINNEN UND AUSSTELLER 2026
Liste der Ausstellerinnen und Aussteller: https://art-zurich.com/2026
Kurze Ausstellerpräsentationen: https://art-zurich.com/aussteller
Detaillierte Informationen zu den Ausstellerinnen und Ausstellern auf Fine Art Discoveries: fineartdiscovery.com
VERANSTALTUNGSORT
Puls 5 – Giessereihalle, Giessereistrasse 18, 8005 Zürich, Schweiz
Anreise: https://art-zurich.com/besuchen
VERNISSAGE
Freitag, 8. Mai: 18:00 – 22:00 Uhr
ÖFFNUNGSZEITEN
Freitag, 8. Mai: 11 – 22 Uhr (Vernissage ab 18 Uhr)
Samstag, 9. Mai: 11 – 21 Uhr
Sonntag, 10. Mai: 11 – 18 Uhr
EINTRITTSKARTEN
Tageskarte: CHF 20.- / Studenten: CHF 10.- / Vernissage: CHF 30.-
Kinder bis 16 frei (in Begleitung Erwachsener)
Freier Eintritt mit Einladungskarte.
Vorverkauf nur bei Ticketcorner.ch
ANREISE
Karte und Informationen: www.art-zurich.com/besuchen
Tram 51: Halt Technopark (am Turbinenplatz)
Tram 17: Halt Förrlibuckstrasse
Bus 33, 72 oder 83: Halt Schiffbau / S-Bahnen: Halt Zürich Hardbrücke
Parkhäuser: Puls 5 / Schiffbau / Pfingstweid
Die Halle ist barrierefrei zugänglich.
KONTAKT
Kontaktformular: www.art-zurich.com/kontakt
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
BB International Fine Arts GmbH
Frau Monika Stern
Churerstrasse 160b
8808 Pfäffikon
Schweiz
fon ..: 0041763322436
web ..: http://www.bbifa.com
email : office@bbifa.com
Die 1999 gegründete Messe für zeitgenössische Kunst ART INTERNATIONAL ZURICH präsentiert die unterschiedlichsten Trends der modernen Kunst. Darüber hinaus hat sie ein Kunstmarktforum für Künstler, Galerien und Akteure der Kunstszene aus mehr als 100 Ländern geschaffen. Der Schweizer Veranstalter organisiert Ausstellungen sowie Kunst- und Designmessen und bietet zudem vielfältige Dienstleistungen in den Bereichen Werbung und Marketing an.
Die BB International Fine Arts (Schweiz) organisiert Ausstellungen und Kunst- und Designmessen und bietet zudem vielfältige Dienstleistungen in den Bereichen Werbung und Marketing an. Seit den 1980er Jahren hat BBIFA gemeinsam mit Partnern zahlreiche anspruchsvolle Projekte realisiert.
Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage „www.art-zurich.com“ honorarfrei auf Ihrer Website verwenden.
Pressekontakt:
BB International Fine Arts GmbH
Frau Monika Stern
Churerstrasse 160b
8808 Pfäffikon
fon ..: 0041763322436
web ..: http://www.bbifa.com
email : office@bbifa.com
