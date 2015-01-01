  • Die Kunstmesse ART INTERNATIONAL ZURICH präsentiert aktuelle Kunst

    Auf der Kunstmesse ART INTERNATIONAL ZURICH (8.-10. Mai 2026, Giessereihalle Puls 5 Zürich) präsentieren 54 Aussteller zeitgenössische Kunst aus 25 Ländern. Die Messe steht für globale Vielfalt.

    BildVom 8. bis 10. Mai 2026 findet in der Giessereihalle Puls 5 in Zürich die 28. Ausgabe der Kunstmesse ART INTERNATIONAL ZURICH statt. Auf dieser Messe wird zeitgenössische Kunst aus aller Welt präsentiert. Die renommierte Veranstaltung bietet eine beeindruckende Auswahl zeitgenössischer Kunst und fördert den inspirierenden Dialog zwischen Künstlern, Galerien und Kunstliebhabern.

    Diese künstlerische Reise führt die Besucher durch 25 Länder, darunter mehrere europäische sowie durch Kanada, die Vereinigten Staaten, Japan, Südkorea, Taiwan, China, Malaysia, Simbabwe und weitere Regionen, bevor sie in der Schweiz ausklingt. 54 Ausstellerinnen und Aussteller präsentieren Gemälde, Skulpturen, Fotografien, digitale Kunst und Installationen.

    Die künstlerischen Positionen sind so vielfältig wie die Herkunftsländer. Die ART INTERNATIONAL ZURICH 2026 verkörpert eine offene, globale Kunstszene und schafft Verbindungen über Kontinente hinweg. Viele Projekte werden sich mit Themen wie kultureller Identität, Nachhaltigkeit, urbanem Leben und interkulturellem Dialog auseinandersetzen. Die Messe bietet eine Plattform für Begegnungen, neue Perspektiven und kreative Inspiration.

    Der direkte Dialog zwischen Ausstellern und Besuchern schafft eine persönliche Atmosphäre und ermöglicht authentische Kunsterlebnisse.

    Die ART INTERNATIONAL ZURICH leistet somit einen wichtigen Beitrag zur internationalen Vernetzung, zur Kunstförderung und zur Belebung des Schweizer Kunstmarktes. Der Fokus liegt dabei klar auf Vielfalt, Dialog und Zugänglichkeit.

    ART INTERNATIONAL ZURICH 2026
    28. Messe für zeitgenössische Kunst
    8. – 10. Mai 2026
    Puls 5 Giessereihalle Zürich, Schweiz

    Event-Seite: https://art-zurich.com/2026

    FAKTEN
    28. Kunstmesse ART INTERNATIONAL ZURICH in der Giessereihalle Puls 5 Zürich / 8. bis 10. Mai 2026: Fr. 11-22 Uhr, Sa. 11-21 Uhr, So. 11-18 Uhr / Tageskarte 20 Fr./10 Fr., Ticketcorner.ch / Vernissage am Fr. 18-22 Uhr (30 Fr.) / Messe-Info: www.art-zurich.com

    AUSSTELLERINNEN UND AUSSTELLER 2026
    Liste der Ausstellerinnen und Aussteller: https://art-zurich.com/2026
    Kurze Ausstellerpräsentationen: https://art-zurich.com/aussteller
    Detaillierte Informationen zu den Ausstellerinnen und Ausstellern auf Fine Art Discoveries: fineartdiscovery.com

    VERANSTALTUNGSORT
    Puls 5 – Giessereihalle, Giessereistrasse 18, 8005 Zürich, Schweiz
    Anreise: https://art-zurich.com/besuchen

    VERNISSAGE
    Freitag, 8. Mai: 18:00 – 22:00 Uhr

    ÖFFNUNGSZEITEN
    Freitag, 8. Mai: 11 – 22 Uhr (Vernissage ab 18 Uhr)
    Samstag, 9. Mai: 11 – 21 Uhr
    Sonntag, 10. Mai: 11 – 18 Uhr

    EINTRITTSKARTEN
    Tageskarte: CHF 20.- / Studenten: CHF 10.- / Vernissage: CHF 30.-
    Kinder bis 16 frei (in Begleitung Erwachsener)
    Freier Eintritt mit Einladungskarte.
    Vorverkauf nur bei Ticketcorner.ch

    ANREISE
    Karte und Informationen: www.art-zurich.com/besuchen
    Tram 51: Halt Technopark (am Turbinenplatz)
    Tram 17: Halt Förrlibuckstrasse
    Bus 33, 72 oder 83: Halt Schiffbau / S-Bahnen: Halt Zürich Hardbrücke
    Parkhäuser: Puls 5 / Schiffbau / Pfingstweid
    Die Halle ist barrierefrei zugänglich.

    KONTAKT
    Kontaktformular: www.art-zurich.com/kontakt

