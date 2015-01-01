  • Wo Leipzig flaniert: Das historische Passagensystem

    Ein Spaziergang durch Leipzigs Passagen ist eine Reise durch Geschichte und Gegenwart – wettergeschützt, voller Atmosphäre und mitten im Herzen der Innenstadt.

    BildLeipzigs Passagensystem ist ein besonderes Merkmal der Innenstadt und für Tourist:innen äußerst sehenswert. Es handelt sich um ein Netz aus überdachten Passagen und historischen Höfen, die Gebäude, Straßen und Plätze miteinander verbinden. Dieses „zweite Wegenetz“ erlaubt es, die Stadt abseits des Straßenlärms zu erkunden – wettergeschützt und voller Atmosphäre.

    Entstanden ist das System aus Leipzigs Tradition als Messestadt. Händler nutzten die Passagen seit dem 18. und 19. Jahrhundert als Handels- und Verkehrswege. Heute verbinden sie Geschichte, Architektur und modernes Stadtleben. Stilistisch reicht die Bandbreite von prunkvollem Historismus und Jugendstil bis zu modernen Glasüberdachungen.

    Besonders bekannt ist die Mädler-Passage mit dem berühmten Auerbachs Keller, der durch Goethes _Faust_ literarische Berühmtheit erlangte. Ebenfalls sehenswert sind Specks Hof mit seiner eleganten historischen Ladenpassage und Barthels Hof, ein klassischer Messehof mit Restaurants und Innenhofatmosphäre.

    Für Besucher:innen sind die Passagen ideal zum Flanieren, Fotografieren und Entdecken. Viele kleine Geschäfte, Cafés und architektonische Details laden zum Verweilen ein. Da sich die meisten Passagen rund um Marktplatz, Naschmarkt und Thomaskirche befinden, lassen sie sich bequem zu Fuß erkunden.

    Kurz gesagt: Leipzigs Passagensystem bietet eine einzigartige Mischung aus Stadtgeschichte, Kultur und urbanem Charme – ein Muss für alle, die Leipzig jenseits der Hauptstraßen erleben wollen.

    Tipp für Tourist:innen

    Am besten integrierst du das Passagensystem in deinen Stadtrundgang rund um Marktplatz, Naschmarkt und Thomaskirche – so bekommst du ein Gefühl für Leipzigs urbane Vielfalt und kannst gleichzeitig einige der schönsten Passagen besuchen.

    Das eBook „Leipzig – Neubau, Sanierung und Verfall“ gibt einen Überblick über Leipzigs bekannteste Passagen und ihre Geschichte. Ein Download ist über alle Buchhandlungen (https://www.hugendubel.de/de/ebook_epub/frank_walter-leipzig_neubau_sanierung_und_verfall-52336243-produkt-details.html) sowie AMAZON möglich.

