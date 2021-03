Wo springt die Zeit wohl hin? – Aktuelle Gedanken in klassischem Rhythmus

Norbert Rahn erweckt mit „Wo springt die Zeit wohl hin?“ klassische Reime und Versmaße zu frischem Leben.

Die kurzweilig geschriebenen, oft zum Schmunzeln und Nachdenken anregenden Gedichte beleuchten die Themenspektren Natur, Besinnliches und Humor aus einer für die Leser überraschenden, häufig augenzwinkernden Perspektive. Allen Gedichten liegt neben manch unerwarteter Wende eine ausgesprochen positive, konstruktive und humorvolle Gedankenwelt zugrunde, so dass auch der Spaß für die Leser nicht zu kurz kommt. Zusätzlich wird in einigen Gedichten das in den Jahren 2020 und 2021 leider sehr präsente Thema Corona-Pandemie adressiert. Durch die in klassischem Reimschema und Versmaß verdichteten aktuellen Gedanken erstrahlen neue Aspekte der heutigen Zeit durch die Rhythmen der großen Meister in einem weichen, wohltuenden Licht.

Erstmals hielten in dem Sammelband „Wo springt die Zeit wohl hin?“ auch antike französische, sowie japanische Stil-Elemente Einzug in eines der Bücher von Norbert Rahn, so dass der Band u.a. auch 52 Haikus für die 52 Wochen des Jahres enthält.

Damit schließt sich das vorliegende Werk nahtlos an die vorhergehenden Bände „Die Farbe der Zeit ist zartbitter“ und „Geborgen im Netz der Zeit“ des Autors an. Der am 16. Juli 1958 in Arzberg im Fichtelgebirge geborene Autor fing nach 2015 mit dem Dichten an und liebt die knappe, verdichtete Art mit dennoch ungeheurem Gedanken- und Gefühlreichtum eines guten Gedichts.

„Wo springt die Zeit wohl hin?“ von Norbert Rahn ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-22428-5 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

