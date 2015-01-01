  • Wochenrückblick KW 20-2026: KI treibt Rekorde – Inflation schlägt zurück und warten auf Nvidia!

    Die vergangene Handelswoche war ein Lehrstück darüber, wie schnell sich das Narrativ an den Märkten drehen kann. Bis Donnerstag dominierte der alte Motor: KI-Euphorie.

    Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

    die Wall Street markierte erneut neue Hochs, getragen von AI-Aktien und der Hoffnung, dass Wachstum und Gewinne die Bewertungsfrage weiter überdecken. Doch am Freitag kam der Dämpfer – und er war klassisch makrogetrieben: Inflationsängste kehrten mit voller Wucht zurück, Renditen schossen nach oben, und Gewinnmitnahmen griffen von den USA auf Europa und Asien über.

    Unterm Strich blieb die US-Wochenbilanz zwar nahezu neutral, aber die Stimmung hat sich sichtbar eingetrübt.

    Makro: Aus „Cut“ wird „Hike“ – Renditen senden Alarmzeichen!

    Die harten Fakten waren diesmal eindeutig: CPI und PPI lagen über den Erwartungen, und die Märkte begannen plötzlich wieder über Zinserhöhungen zu sprechen. Laut dem CME-FedWatch-Bild wird inzwischen grob mit einer etwa 50:50-Chance gerechnet, dass die Fed bis Jahresende mindestens einmal anheben könnte. Die 10-jährige US-Rendite sprang…

    Lesen Sie hier gerne weiter.

    Viele Grüße,
    Ihr
    Jörg Schulte

    Quellen: Marketscreener.com, onvista.de, Reuters.de, eigener Research, Bildquellen: tradingeconomics.com, onvista.de, MinerDeck, Intro Bild: stock.adobe.com,

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