Wochenrückblick KW 23-2022 – Die Märkte taumeln…

Ein wegbrechender US-Konsum, eine ausufernde Inflation und eine monetäre Voll-bremsung sind zu viel für die Märkte, die jetzt stark angeschlagen wirken.

US-Inflation lässt Märkte crashen…!

Hohe Inflation und steigende Zinsen bleiben am Markt die dominierenden Themen und schüren bei Investoren die Angst vor einer Rezession. Auch die überraschend deutliche Zinserhöhung in der Schweiz hatte die Aktienmärkte belastet und ihren Teil zu den jüngsten Kursrückgängen beigetragen.

Mit 8,6 % lag die US-Inflationsrate im Mai deutlich über den Erwartungen. Die Wall Street rechnet schon im September mit einem weiteren Zinsschritt der Fed von mindes-tens 50-Basispunkten, möglicherweise sogar 75 Basispunkten.

Etwas Stabilisierung kam am Freitag, dem großen Verfallstag an den Terminbörsen, rein, als sich der DAX von den jüngsten Verkaufswellen etwas erholen konnte. Immer-hin reichte das Plus für den deutschen Leitindex am Freitag für rund 0,7 %, was den Index auf einen Stand von 13.126 Punkte hievte. Auf Wochensicht konnte das Minus dadurch auf rund 4,6 % verringert werden. Allein seit dem Zwischenhoch vom Pfingst-montag summieren sich die Verluste für das deutsche Aktienbarometer auf über 10 %!

Lieferketten vor erneuten Problemen?!

Und schon wieder treffen von Seiten der Lieferketten schlechte Nachrichten ein. Nur etwa zwei Wochen, nachdem die chinesischen Behörden die strengen ,Lockdown‘-Maßnahmen in Shanghai aufgehoben hatten, werden nun neue und darüber auch in Peking erneut harte Maßnahmen eingeführt.

Da…

Lesen Sie hier unseren kompletten Wochenrückblick mit vielen weiteren interessanten

Informationen rund um das Thema Aktien und Rohstoffe.

