Wohin bewegen sich die Metalle im Jahr 2022?

Gold, Silber und Platin standen preislich am Ende 2021 niedriger als zu Beginn des Jahres 2021.

Wohin die Reise gehen wird, die Richtung ist noch nicht bekannt. Aber mehrheitlich wird mit größeren Schritten gerechnet. Gold könnte auf 1.450 US-Dollar fallen oder neue Höchststände erreichen. Da die Verschuldungen der großen Volkswirtschaften massiv sind, wird das Tempo, mit dem Nominalzinsen angehoben werden, geringer sein als das Tempo der Inflation. Zurückgehende Realzinsen sollten sich positiv für den Goldpreis auswirken. Dies ist ein positives Szenario für den Preis des Edelmetalls. Übrigens haben die deutschen Bürger im Jahr 2021 bei Krügerrand-Münzen besonders stark zugegriffen.

Auch Platin könnte sich zu neuen Höhen aufschwingen oder etwa auf 800 US-Dollar zurückfallen. Platin wird in Elektrolyseuren in Sachen Wasserstoff verbaut. Bei Palladium, gebraucht in Autokatalysatoren, wird die Nachfrage das Angebot mal wieder übersteigen. Beim Silber ist zwischen 20 und 35 US-Dollar je Feinunze vieles möglich.

Jedenfalls rechnen viele Branchenkenner mit einer Menge Volatilität, möglicherweise in beide Richtungen. Selbst wenn Anleger Verluste einfahren, so sollten Strategien beibehalten werden und ein Übergang zum nächsten Trade in Betracht gezogen werden. Wichtig sind Geduld und Disziplin.

Wer auf die Werterhaltungsfunktion von Gold und Silber vertraut, schließlich hat sich diese seit langem bewährt, kann einen Blick auf Ridgeline Minerals – https://www.youtube.com/watch?v=eeEQYedTQBQ – werfen. Mit vier Projekten in Nevada, die Silber und Gold enthalten, ist das Unternehmen gut aufgestellt.

Platin und Palladium und auch Gold besitzt Sibanye-Stillwater – https://www.youtube.com/watch?v=vPSoSxCHueY – und legt dabei den Fokus vermehrt auf die gefragten Batteriemetalle.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Sibanye-Stillwater (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sibanye-stillwater-ltd/ -).

