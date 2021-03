50 Jahre, da hilft nur noch Humor – Fünfzig Themen, die mit 50 bewegen

In ihrem Buch „50 Jahre da hilft nur noch Humor“ blickt Alexandra Lingk auf das letzte halbe Jahrhundert zurück und zeigt, wie man den Widrigkeiten des Lebens begegnen sollte.

Das Ende des Jahres 2020 war in Deutschland eine ganz besondere Zeit. Für die Autorin Alexandra Lingk war es aber nicht nur der zweite Lockdown, der ihr Leben durcheinander brachte. Denn es stand auch ihr 50. Geburtstag an. Für Lingk war dies allerdings kein Anlass für schlechte Stimmung. Vielmehr überkam sie das Bedürfnis, diese Zeit produktiv zu nutzen und endlich ihren Traum eines eigenen Buches zu realisieren. So schrieb sie ihre persönliche Quintessenz (des Lockdowns und der vergangenen 50 Jahre) auf unterhaltsame Weise nieder. Dabei zeigt sich nicht nur einmal, dass Humor der Schlüssel zu fast allem und eine positive Lebenseinstellung Gold wert ist. In ihrem Buch beschreibt sie, wie sich auf diese Weise die Widrigkeiten des Alltags besser ertragen lassen.

Alexandra Lingk wurde am 19. Dezember 1970 in Bonn geboren und fühlt sich im Rheinland fest verwurzelt. In ihren unterhaltenden Sachbüchern beschreibt sie den Alltag aus ihrer ganz persönlichen Zuschauerperspektive. Dabei gelangt sie immer wieder zu der Erkenntnis, dass es sich mit Humor und einer positiven Grundhaltung einfach besser lebt.

„50 Jahre – da hilft nur noch Humor" von Alexandra Lingk ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-25501-2 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

