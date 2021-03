Wo fahre ich hier eigentlich gerade entlang? – Aus der Trilogie „Wie mich viele Wege nach Rom führten oder….

„Wo fahre ich hier eigentlich gerade entlang?“ ist der Titel des zweiten Teils einer Fachbuch-Trilogie von Bernd Hilbert. Der Autor unterstützt seine Leser bei ihrer Reise zu sich selbst.

Bernd Hilbert zeigt in seinem neuen Buch auf, wie man mit gegenwärtigen Themen so umgehen kann, dass hieraus Chancen für die Umsetzung der persönlichen Lebensträume entstehen. Dabei knüpft der Autor direkt an die Ideen seines ersten Buches „…was mache ich hier eigentlich gerade?“ an.

Die Buchreihe basiert auf den persönlichen Erfahrungen, die der Autor im Laufe vieler Jahre und einiger Coaching- und Trainerausbildungen machen durfte. Dabei zeigte sich immer wieder, dass die Ursachen für das Unglück und das Gefühl des unvollständig Seins häufig im eigenen Umfeld und den Ansprüchen an sich selbst liegen. In seinen Büchern erklärt Hilpert, welchen Weg er eingeschlagen hat, um diese Ansprüche auf ein erträgliches Maß zu reduzieren, so dass er sich heute wieder Wohl im Umgang mit sich selbst fühlt. Ein hilfreiches Instrument war und ist es für ihn, den Vergleich mit anderen durch die Wertschätzung der Veränderung und die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit zu ersetzen.

Hilbert probierte viele Wege aus, um sein Ziel zu erreichen. Dabei zeigte sich, dass eben viele Wege nach Rom führen und jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten und in seiner eigenen Zeit diesen Weg zur Liebe zu sich selbst gehen darf.

„Wo fahre ich hier eigentlich gerade entlang?“ von Bernd Hilbert ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-22921-1 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

50 Jahre, da hilft nur noch Humor – Fünfzig Themen, die mit 50 bewegen