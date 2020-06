HINGEHÖRT! Für mehr Transparenz beim Hörgerätekauf – Ratgeber rund um die Themen Hören und Hörgeräte

Juliane Stärke beantwortet in „HINGEHÖRT! Für mehr Transparenz beim Hörgerätekauf“ alle Fragen rund um den Kauf des perfekten Hörgeräts.

Ein nachlassendes Gehör kann auf den Alltag eine ziemlich negative Auswirkung haben: Man versteht manche Menschen nicht mehr richtig, Scherze ziehen an einem vorbei und der Fernseher wird immer lauter geschaltet, bis sich die Nachbarn beschweren. Leider glauben viele Menschen immer noch, dass Hörgeräte große, fleischfarbene, ab und zu pfeifende Klopse sind, die andere Menschen sofort auf das eigene Problem aufmerksam machen. Der Kauf eines Hörgeräts wird also gerne aufgeschoben, doch Tatsache ist, dass moderne Hörgeräte wenig mit den Hörgeräten aus den Alpträumen von Menschen mit schlechtem Gehör zu tun haben. Dieses neue Buch will den Lesern dabei helfen, die Welt der Hörgeräte kennen zu lernen und dadurch bessere Entscheidungen treffen zu können.

Der Ratgeber „HINGEHÖRT! Für mehr Transparenz beim Hörgerätekauf“ von Juliane Stärke rund um die Themen Hörminderung und Hörgeräte beantwortet viele wichtige Fragen, wie z.B.: Was können Hörgeräte heutzutage und wie sehen sie aus?

Wie finde ich richtige Hörgerät? Wodurch zeichnet sich ein guter Akustiker aus? Was kann ich tun, wenn ich mit meinem Hörgerät unzufrieden bin? Auch Leser, die sich bereits in der Anpassung befinden oder bereits Hörgeräte besitzen, erhalten mit diesem Buch ein umfassendes Nachschlagewerk.

„HINGEHÖRT! Für mehr Transparenz beim Hörgerätekauf“ von Juliane Stärke ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-06154-5 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Suchtkrank – Bis alles zerbricht? – Anregendes Buch rund um Alkoholabhängigkeit