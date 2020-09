Wohnlich und wertstabil

Verlässliche Altersvorsorge: Massives Eigenheim aus modernen Mauerziegeln

Nach wie vor gelten Immobilien als sichere Kapitalanlage und zuverlässige Altersvorsorge. Auch deshalb wollen sich viele Familien den Traum von den eigenen vier Wänden erfüllen. Günstige Finanzierungskonditionen und das staatliche Baukindergeld erleichtern derzeit zudem den Weg ins Eigenheim. Dabei zahlt sich der Bau oder Kauf eines massiven Ziegelhauses gleich doppelt aus: Denn dieses kann über Generationen genutzt werden und erzielt im Falle eines Verkaufes eine gute Rendite.

Der Erwerb eines Eigenheims lohnt sich: Davon ist ein Großteil der Deutschen laut aktueller Studie der Sparda-Banken überzeugt. Demnach profitieren Eigenheim-Besitzer langfristig gegenüber Mietern – nicht nur bezüglich der Wohnkosten, sondern auch mit Blick auf die Altersvorsorge. Knapp drei Viertel der Deutschen erachten dies als wichtige Gründe für den Erwerb von Wohneigentum. Dank Baukindergeld und der aktuellen Niedrigzinsphase können sich viele Baufamilien diesen Wunsch erfüllen – und langfristig die geldwerten Vorzüge dieser Entscheidung genießen.

Ziegelmauerwerk zahlt sich aus

Bei der Investition in „Baugold“ ist Langlebigkeit ein wichtiger Pluspunkt. Damit das Haus also über viele Jahre standhält, sollten Bauherren auf die Qualität der verwendeten Baustoffe achten – insbesondere beim Wandaufbau. Hier ist die Ziegelbauweise seit Jahrzehnten die Nummer Eins in Deutschland. „Dafür sprechen viele gute Gründe. So ist der Mauerziegel etwa ein besonders widerstandsfähiger Baustoff“, erklärt Dr.-Ing. Thomas Fehlhaber von der bundesweiten Unipor-Gruppe (München). „Tatsächlich können selbst Wind und Wetter einem massiven Ziegelhaus kaum etwas anhaben – daher ist eine Lebensdauer von 100 Jahren und mehr keine Seltenheit.“

Finanzielle Sicherheit

Von einem robusten und langlebigen Eigenheim profitieren Bauherren ebenso mit Blick auf den Wartungsaufwand: So benötigt ein monolithisches Ziegelhaus keine zusätzliche Dämmung der Außenwände (WDVS). Damit entfallen diesbezügliche Ausgaben. Finanzielle Sicherheit schafft die Entscheidung für Wohneigentum auch im Ruhestand, weil dann Mietzahlungen eingespart werden können. Sollten sich die Wohn-Bedürfnisse doch einmal ändern und das Haus nicht an Kinder oder Enkel weitergegeben werden, ist es dennoch eine gute Geldanlage: Ziegelhäuser zeichnen sich nämlich durch hohen Werterhalt aus, der im Falle des Wiederverkaufes für finanzielle Sicherheit sorgt. „Das massive Ziegelhaus ist nicht nur eine Heimat für die ganze Familie, sondern auch eine langfristige, krisensichere und stabile Wertanlage“, fasst Fehlhaber zusammen.

Künftige Bauherren finden alle nötigen Informationen zur massiven Ziegelbauweise im Internet unter www.unipor.de.

Dieser Text ist auch abrufbar unter: dako pr

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

UNIPOR Ziegel Gruppe

Herr Dr. Thomas Fehlhaber

Landsberger Str. 392

81241 München

Deutschland

fon ..: 089-7498670

web ..: http://www.unipor.de

email : marketing@unipor.de

Die Unipor-Ziegel-Gruppe ist ein Verbund von 8 mittelständischen Mauerziegel-Herstellern, der über einen bundesweiten Marktanteil von rund 25 Prozent verfügt. Produkte der Marke „UNIPOR“ gibt es für den gesamten Hochbau – von hoch wärmedämmenden Außenwand-Ziegeln bis zu Schwer-Ziegeln aus gebranntem Ton. Sie werden überwiegend für das klassische Eigenheim sowie im mehrgeschossigen Mietwohnungsbau eingesetzt. Das Produktprogramm, ergänzt durch eine umfassende Bauberatung, wird als „UNIPOR Ziegelsystem“ angeboten.

Pressekontakt:

dako pr corporate communications

Frau Lena Weigelt

Manforter Straße 133

51373 Leverkusen

fon ..: 02 14-20 69 10

web ..: http://www.dako-pr.de

email : l.weigelt@dako-pr.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

ALWIN’S SPACE BOX, der Ausziehtisch für Home und Office