Wolfgang Ohmer – Award für 33 Mio Aufrufe

Berliner Handpan-Musiker erspielt mehr

als 33 333 333 Spotify-Streams

Wovon viele Pop-Acts träumen hat ein bescheidener Berliner Instrumental-Musiker jetzt erreicht: Mehr als 33 333 333 (!) Mal wurden die einfühlsamen Klang-Werke Wolfgang Ohmers, einem Handpan Pionier der ersten Stunde, in nur drei Jahren allein auf Spotify gestreamt. Dafür wurde er jetzt von seinem Label 7Jazz ausgezeichnet. „Inzwischen sind es bereits 35 Millionen“ freut sich Jan Neidigk, Leiter des Hauptstadtbüros des Winnender Labels.

2011 hatte Wolfgang Ohmer angefangen, sich mit der außergewöhnlichen Klangschale zu beschäftigen. „Um ein Instrument zu bekommen, musste ich mich mehrmals handschriftlich beim Instrumentenbauer bewerben“, erinnert er sich. Doch es hat sich gelohnt. Heute zählt Ohmer zu den weltweit erfolgreichsten Pionieren des Hang-Instruments. Seine außergewöhnlichen Fertigkeiten, zu hören auf einfühlsamen Klangwerken wie „Equinox“ oder „Las Campanas“, machten ihn schnell zu den festen Größen in allen relevanten Yoga- und Relaxation-Playlists – vor allem beim Marktführer Spotify. Weil davon alleine auf sein Album „Sonic Blue“ 16 Millionen Streams entfielen, hatte er bereits vor zwei Jahren einen IMPALA*-Award in Silber überreicht bekommen. „Ich bin überglücklich, zumal ich nach meinem ersten, ziemlich erfolglos vermarkteten Album, bereits aufgeben wollte“, sagte der vielseitige Musiker bei der Übergabe, die von Jan Neidigk, Leiter der neugegründeten Berliner 7us-Dependance übernommen wurde. Dass mit „Sonic Blue“, seinem ersten 7Jazz-Album der Turnaround gelang, freut besonders 7us-CEO Hans Derer: „Wir haben immer an Wolfgang geglaubt“. Und fährt fort: „Forciertes Digitales und zielgruppengerechtes Marketing mit Fokus auf Plugging vor allem im Yoga und Meditationsbereich sorgten dafür, dass Wolfgang Ohmer heute weltweit geklickt wird. Und inzwischen auch über den Wolken: Im Bordprogramm der Lufthansa gehören Ohmers Werke seit nunmehr eineinhalb Jahren zu den meistgehörten Tracks“.

Wolfgang Ohmer indes freut sich darüber „Ich bin dem Team von 7us, deren Partner believe Digital sowie den Kuratoren vor allem bei Spotify sehr dankbar meine Musik in Welt getragen zu haben.“

Quasi im Alleingang hat Ohmer die sanfte Strahlkraft dieses noch jungen Instruments mit eigenen Kompositionen erweitert und damit das gesamte Genre revolutioniert.

Quasi im Alleingang hat Ohmer die sanfte Strahlkraft dieses noch jungen Instruments mit eigenen Kompositionen erweitert und damit das gesamte Genre revolutioniert.

Doch der vor kreativer Energie überschäumende Weltmusiker gibt sich deswegen keineswegs mit seinen bisherigen Erfolgen zufrieden: Unermüdlich erforscht er neue Bereiche außergewöhnlicher Instrumentierungen und Arrangements mit selten in den Vordergrund gerückten Instrumenten.

So auch in seiner neuen Single: „Montmartre Café (Live)“, so der Titel, lebt von der kongenialen Verbindung zwischen Akkordeon und Handpan und wurde Live eingespielt. Erneut gelang es ihm damit ein Musikstück zu kreieren, das in andere Sphären entführt und Geist und Seele gleichermaßen berührt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

7us media group GmbH

Herr Hans Derer

Alfred-Kärcher-Straße 10

71364 Winnenden

Deutschland

fon ..: +49 (0) 71 95-90 78 0-81

fax ..: +49 (0) 71 95-90 78 0-79

web ..: http://www.sevenus.de

email : media@sevenus.de

Pressekontakt:

7us media group GmbH

Herr Hans Derer

Alfred-Kärcher-Straße 10

71364 Winnenden

fon ..: +49 (0) 71 95-90 78 0-81

web ..: http://www.sevenus.de

email : media@sevenus.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

MPU als Schlüssel zur Wiedererlangung der Fahrerlaubnis nach Verkehrsverstößen Die Anlaufstelle für deutsche Anleger: Ein Blick hinter den Erfolg von AMGFinancialEU