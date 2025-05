Wolfsburger Büromarkt – zentrumsnahe Flächen im Fokus

WMG und BNP Paribas Real Estate Consult veröffentlichen Büromarktbericht

Wolfsburg, 15.05.2025 – Bundesweit verändern sich die Anforderungen an Büroimmobilien und deren Finanzierungs- wie auch Renditemöglichkeiten infolge ganz unterschiedlicher Faktoren. Mögliche Effekte resultieren sowohl aus nationalen als auch internationalen Zusammenhängen, deren Dynamik aktuell schwer vorhersehbar ist. Auch im Wolfsburger Büromarkt setzt in einigen Teilmärkten ein gewisser Umbruch ein. Dennoch bleibt Wolfsburg ein attraktiver und stabiler Bürostandort, nicht zuletzt aufgrund der Entwicklungsmöglichkeiten in den zentralen Lagen und der robusten Nachfrage nach modernen, insbesondere ESG-konformen Flächen. Dies bestätigt der kürzlich von der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) zusammen mit BNP Paribas Real Estate Consult veröffentlichte Büromarktbericht zur aktuellen Marktsituation. Die WMG präsentierte diesen nun Vertreterinnen und Vertretern der hiesigen Immobilienbranche.

Im Auftrag der WMG erarbeitete die Immobilienberatung BNP Paribas Real Estate Consult in einer umfassenden Bestands- und Datenanalyse in 2024 die wesentlichen Kennzahlen zum Wolfsburger Büromarkt. Der Büromarktbericht informiert dabei über Teilmärkte, Flächenstrukturen und Mietpreisniveaus.

„Der Büroimmobilienmarkt befindet sich bundesweit in einem Veränderungs- und Anpassungsprozess, so auch in Wolfsburg. Wenngleich sich die Marktsituation in den Teillagen unterschiedlich darstellt, bestätigt der aktuelle Bericht für Wolfsburg einen insgesamt stabilen Büromarkt. Die Marktanalyse dient dabei als wertvolle Unterstützung bei städtebaulichen Entwicklungen wie auch bei Investitionsentscheidungen von Eigentümern, Nutzern und Investoren. Auch zeigt die Analyse, dass die zeitnahe Realisierung der Innenstadtprojekte für die Entwicklung Wolfsburgs als attraktiver Bürostandort in mehrfacher Hinsicht eine Chance ist“, betont Wirtschaftsdezernent und WMG-Geschäftsführer Jens Hofschröer.

Insgesamt zeigen die Ergebnisse der Wolfsburger Büromarktanalyse, dass sich der Büromarkt in sechs Teilmärkte untergliedert: City, Fallersleben, Cityrand Ost, Bürozentrum Nord / Volkswagen Kästorf, Heinenkamp und sonstiges Stadtgebiet. Dabei sind Büroflächen in zentraler Lage besonders gefragt. Dezentrale Bürolagen mit Standortdefiziten und qualitativ nicht mehr zeitgemäßen Objekten stehen demgegenüber zunehmend unter Druck. Folgerichtig lässt sich eine Marktspreizung beobachten, d.h. Mieten in modernen Gebäuden mit guter Erreichbarkeit und Qualität steigen, während sie sich für Flächen in Randgebieten und mit weniger hoher Gebäudequalität eher verringern. Weiterhin zeichnet sich bei der Mietpreisentwicklung sowohl in der Spitze wie im Durchschnitt ein weiteres Mietpreiswachstum ab, getrieben von der konstanten Nachfrage nach modernen Flächen bei anhaltend niedriger Bautätigkeit. Die Leerstandsquote bewegt sich mit 4,5 Prozent auf einem niedrigen durchschnittlichen Niveau. Mit dem Ausbau des Wissens- und Innovationsstandorts soll die wirtschaftliche Resilienz steigen und ein erhöhter Bedarf an zentral gelegenen, modernen Büroflächen entstehen.

Andreas Völker, Managing Direktor bei BNP Paribas Real Estate Consult, ordnet die Ergebnisse für Wolfsburg ein: „Die aktuelle Entwicklung auf dem deutschen Büroimmobilienmarkt zeigt deutlich, dass keine andere Kennzahl so stark mit der konjunkturellen Entwicklung korreliert wie die Büroflächennachfrage. Wolfsburg profitiert von einer klaren Profilierung der Wirtschaftsstruktur. Durch den eingesetzten und sich fortsetzenden Transformationsprozess entsteht bei globalen Playern wie Volkswagen ein erhöhter Nachfragedruck nach modernen Arbeitswelten in den besten Mikrolagen des Wolfsburger Büromarktes. Umso wichtiger ist es, dass diese Nachfrageimpulse auf ein entsprechendes Angebot treffen, wozu die umfangreichen Projektentwicklungen in den zentralen Wolfsburger Lagen einen bedeutenden Beitrag liefern dürften. Im Standortvergleich sieht sich Wolfsburg als attraktiver Arbeitsstandort auch in Zukunft sehr gut aufgestellt.“

Mit den aktuellen Anstrengungen von Stadt Wolfsburg und WMG für die nachhaltige Entwicklung und Aufwertung der Wolfsburger Innenstadt werden die Standortbedingungen in der City-Lage zusätzlich aufgewertet und damit noch bessere Rahmenbedingungen für private Immobilieninvestitionen geschaffen.

Der aktuelle Büromarktbericht für Wolfsburg 2024 findet sich online unter www.wmg-wolfsburg.de/projekt/flaechen-immobilien/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

WMG Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH

Frau Lea Kehring

Porschestraße 26

38440 Wolfsburg

Deutschland

fon ..: +49 5361 89994-56

web ..: https://www.wmg-wolfsburg.de

email : presse@wmg-wolfsburg.de

Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) vereint die vier Bereiche Wirtschaftsförderung, Marketing, Citymanagement und Tourismus mit dem Ziel der proaktiven Stadtentwicklung. Mit einem starken Netzwerk an lokalen und regionalen Partnern arbeitet die WMG unermüdlich daran, die Stadt Wolfsburg aktiv mitzugestalten. Alle Projekte und Aktivitäten der WMG richten sich nach den strategischen Grundpfeilern „Willkommen. Erleben. Investieren.“ aus. Zusammengeführt und in enger Abstimmung miteinander steigert die WMG so die Attraktivität Wolfsburgs ganzheitlich als Wirtschafts-, Wohn- und Reisestandort.

