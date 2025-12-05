„Wolke 7 war nur a Nebl“ heißt der neue Titel von „Der Andi“

Ein Lied voller Hoffnung und Schmerz

Mit „Wolke 7 war nur a Nebl“ veröffentlicht Der Andi einen Pop-Schlager, der mitten in die verletzlichsten Bereiche des Herzens zielt. Der Song erzählt von einem Menschen, der sich in eine Frau verliebt, die nur in seinen Gedanken existiert. Ein Traum, der ihm Halt gibt. Eine Vorstellung, die ihm Wärme spendet. Ein Gefühl, das sich mit jeder Nacht, mit jedem Gedanken, mit jeder Sehnsucht echter anfühlt als die Realität selbst.

Er klammert sich an dieses Bild, überzeugt davon, dass es Liebe ist. Er denkt an sie, als würde sie irgendwo da draußen wirklich auf ihn warten. Doch dann bricht die Wahrheit über ihm zusammen: Es gibt sie nicht. Keine Berührung, keine Geschichte, keine Erinnerung, die man festhalten könnte. Nur ein Gedanke, der sein Herz gefangen genommen hat.

Dieser Moment trifft ihn tief. Der Aufstieg Richtung Wolke 7 zerfällt in Sekunden – und zurück bleibt ein kalter, schmerzender Nebl, der ihm zeigt, wie grausam es sein kann, aus einem Traum aufzuwachen, der sich wie ein Zuhause angefühlt hat.

Der Andi verwandelt dieses zerbrechende Gefühl in einen modernen Pop-Schlager, der zwischen Zartheit und Schmerz pendelt. „Wolke 7 war nur a Nebl“ ist ein Lied über Liebe, die sich real anfühlt, obwohl sie nur im eigenen Inneren lebt – und über den Herzschlag, der bleibt, wenn dieser Traum sich auflöst.

VÖ-Datum: 5. Dezember 2025

Label und Labelcode: Lieblingsschlager, LC 84861

Quelle: Lieblingsschlager

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestraße 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 01723832237

web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Presse- und Promotionagentur:

Hans Peter Sperber

Sperbys Musikplantage

= Künstler- und Promotion-Service =

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 0172 3832237

https://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

https://www.sperbys-musikplantage.de/

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.



Pressekontakt:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestraße 55

12049 Berlin

fon ..: 01723832237

web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Jeder Schluck erzählt eine Geschichte: Welttag des türkischen Kaffees Reply erhält den „AWS Partner of the Year Award“ 2025