World of Data 2026: MarTech-Fokus zeigt, wie AI, Daten und integrierte Plattformen Marketing wirksamer machen

Marketing steht 2026 unter Druck. Der World of Data am 11. Juni 2026 in München zeigt, wie AI und Analytics im Marketingalltag echte Wirkung erzielen.

München, 13. Mai 2026 – Mehr Kanäle, mehr Content, mehr Daten, aber weniger Zeit: Marketing steht 2026 unter Druck. Viele Teams reagieren mit immer neuen Tools. Der World of Data (WoD) am 11. Juni 2026 in München setzt hier anders an: Die These lautet, dass MarTech seinen Wert erst dann voll entfalten kann, wenn Daten, Prozesse und Teams sinnvoll ineinandergreifen. So erleben Gäste des WoD anhand von Kundenprojekten der DFL Deutsche Fußball Liga, Tonies, Mytheresa, OTTO und Cornelsen, wie AI und Analytics im Marketingalltag bereits echte Wirkung erzielen.

Der World of Data 2026 bringt wie jedes Jahr Entscheider:innen, Praktiker:innen und Technologieanbieter aus Data, Analytics und AI zusammen. Im Mittelpunkt stehen dieses Jahr fünf Fokusthemen, die moderne Unternehmen aktuell besonders bewegen: Künstliche Intelligenz, Data Strategy, Data Architecture, Change Management und das Thema MarTech.

Mehr als nur eine Tool-Sammlung

„Marketingorganisationen brauchen heute mehr als einzelne Tools. Sie brauchen ein klares Zusammenspiel aus Daten, Technologie, Prozessen und Verantwortung“, sagt Kai Kalchthaler, Geschäftsführer von b.telligent, dem Veranstalter des WoD. „Genau darum geht es im MarTech-Fokus des World of Data: Wir zeigen, was Unternehmen bereits erfolgreich umgesetzt haben und welche Learnings andere daraus für ihre eigenen Projekte ziehen können.“

MarTech als integriertes Ökosystem

Im MarTech-Fokus erleben Besucher:innen, wie Customer Data Platforms, Marketing Automation, Marketing Resource Management, Digital Analytics, Customer Lifetime Value und AI-Anwendungen in der Praxis zusammenspielen. Ausgewählte Kundenprojekte und Technologiepartner zeigen, wie sich moderne MarTech-Stacks aufbauen, integrieren und skalieren lassen.

Dabei geht es nicht um generischen AI-Hype, sondern um konkrete Anwendungsfälle: smarte Audience-Segmentierung, Realtime Behaviour Analytics, AI-gestützte Digital-Analytics-Ansätze, AI-Agents und eine bessere Steuerung von Marketingbudgets durch datenbasierte Modelle.

„AI verändert Marketing nicht als isolierte Funktion, sondern im Zusammenspiel mit Datenqualität, Architektur und operativen Prozessen“, sagt Sebastian Amtage, Gründer und Geschäftsführer von b.telligent. „Der World of Data bringt diese Perspektiven zusammen. Unsere Gäste erleben, wie aus Technologie echte Handlungsfähigkeit entsteht: bessere Entscheidungen, präzisere Kundenansprache und mehr Transparenz über Wirkung und Wertbeitrag.“

Praxisbeispiele aus dem MarTech-Fokus

In realen Cases zeigen Speaker:innen aus unterschiedlichen Branchen, wie und mit welchen Technologien MarTech bereits erfolgreich eingesetzt wurde:

* DFL Deutsche Fußball Liga: personalisierte Fan-Erlebnisse mit Zero- und First-Party-Daten, Fan Data Lake und Tealium als CDP.

* Tonies: Einführung und Aktivierung von Amplitude Analytics über Web und App.

* Mytheresa: Aufbau einer internen Attribution Engine für mehr Datenhoheit und Customer-Journey-Transparenz.

* OTTO: Customer-Lifetime-Value-Modellierung zur gezielteren Steuerung von Marketingentscheidungen.

* Cornelsen: Integration von MARMIND und SAP für vernetzte Marketingprozesse, Daten und Teams.

Technologiepartner wie Amplitude, Tealium und Entirely AI mit Marmind zeigen zudem, wie AI-Funktionen wie Audience-Segmentierung, Analytics-Features und AI-Agents in bestehende MarTech-Setups integriert werden können.

Konkrete Learnings für Marketingverantwortliche

Der MarTech-Fokus richtet sich an Marketing-, CRM-, E-Commerce-, Product-, Data- und Analytics-Verantwortliche, die ihren Marketing-Stack strategisch weiterentwickeln wollen. Sie erhalten Antworten auf zentrale Fragen: Wie werden CDP, Marketing Automation, MRM und Analytics sinnvoll verzahnt? Wie lassen sich AI-Anwendungen in bestehende Prozesse integrieren? Und wie entsteht aus Daten, Technologie und Organisation messbarer Marketing-Erfolg?

Diese Fragen werden auf dem WoD beantwortet. Die Teilnehmenden nehmen so nicht nur Inspiration mit, sondern konkrete Ansätze, wie sie Architektur, Datenbasis, Prozesse und Use Cases im eigenen Unternehmen weiterentwickeln können.

World of Data 2026 auf einen Blick

* Wann: 11. Juni 2026

* Wo: München

* Fokusthemen: Künstliche Intelligenz, MarTech, Data Strategy, Data Architecture, Change Management

* Content: Über 40 Vorträge zu Data, AI und Analytics, Masterclasses und Partnerausstellung

* Networking: Rund 700 Teilnehmende aus der DACH-Region

* Weitere Informationen und Tickets: www.worldofdata.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

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Herr Sebastian Amtage

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email : pr@btelligent.com

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