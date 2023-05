Wundervolle Tanzreise nach Zypern Sommerverlängerung mit Gutes Bauchgefühl

Tanzreise nach Zypern. Das Hotel liegt direkt am Meer umgeben von Natur. Tanzen, Ankommen bei dir selbst und die Seele baumeln lassen. Getragen von der Gruppe und dem magischen Ort.

Eine Woche Orientalische Tanzreise für Teilnehmerinnen mit Vorkenntnissen und eine Woche Intuitive Tanzreise für Frauen ohne Vorkenntnisse oder einfach beides? Wer die Wahl hat, … gönnt sich beides! Denn für diesen so wunderschönen, ja magischen Ort, ist eine Woche eigentlich zu kurz. Das bezaubernde Hotel liegt direkt am Meer und der Tanzraum ist modern und technisch gut ausgestattet. Jedes Zimmer hat einen seitlichen Meerblick und ist modern und schön eingerichtet. Das Hotel liegt umgeben vom eigenen Garten in einem Naturpark. Der Honig, die Oliven, Granatäpfel und Feigen, sowie noch einiges mehr landen auf dem spektakulären Buffet, dass es morgens und abends auf der Terrasse, mit Blick über das weite Meer, zu entdecken gibt. Die typisch zypriotische Küche ist aus den köstlichsten Einflüssen der Kulturen, die Zypern in alter Zeit ihr eigen nannten.

Die Natur lädt zu Entdeckungswanderungen oder Spaziergängen ein. Die nähere und weitere Umgebung lässt sich gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen. Der Strand ist zu jeder Tageszeit fantastisch und nur wenige Schritte vom eigenen Bett entfernt. Das Schwimmen im warmen Meerwasser bei Sonnenaufgang ist ein ganz besonderes Highlight!

Das Tanzseminar findet an fünf Tagen jeden Vormittag statt. Im Orientalischen Tanz-Seminar erlernen wir gemeinsam die Bewegungen, den emotionalen Inhalt und den Ausdruck aus uns heraus, authentisch und stark. Die Choreografie ist tiefgründig und berührend, besonders für die Tänzerin. Die Annäherung und Heilung eigener Themen ist dem Tanz inne liegende ureigene Kraft. Getragen von der empathischen Frauen-Gruppe sind beide Seminare ganzheitlich besonders und wohltuend.

Das Intuitive Tanz-Seminar in der zweiten Woche, vertieft die Begegnung mit dir selbst und deinem göttlichen Funken. Integration von deinen Anteilen auf leichte, getanzte Weise, ist ganz natürlich möglich. In dieser Woche steht dir alles zur Verfügung, was du persönlich für deine Weiterentwicklung Richtung Ganzheit und Freiheit brauchst. Tanze in dein Sein. Tanze deine Freude. Tanze ganz dich selbst.

Deine Iris Bochnia

