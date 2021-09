Geheimtipp Islandtour Seychelles: Wundervolle Führungen mit Sheena Jean zu den schönsten Orten auf Mahé

Traumhafte Sandstrände, strahlender Sonnenschein, fröhliche Menschen – so stellt man sich als Europäer die Seychellen vor. Und genauso ist es auch. Das Inselparadies im Indischen Ozean hat viel zu bieten, was gestressten Urlaubern guttut. Die wunderschönen Landschaften, der Pflanzenreichtum und das glasklare Meer sind bestens geeignet, um einen entspannten Urlaub zu verbringen. Und damit die schönste Zeit des Jahres zu einem rundum gelungenen Ereignis wird, ist es am besten, sich die Seychellen von einem echten Profi zeigen zu lassen – am besten auf einer geführten sowie privaten Tour.

Sheena Jean, eine geborene Seychelloise, hat sich genau dies zur Aufgabe gemacht: Urlaubern die Schönheiten ihrer Heimat nahezubringen, und zwar nur auf der Hauptinsel Mahé, auf die sie sich spezialisiert hat. „Nur auf einer privaten Tour mit einem zugelassenen Tourguide bekommt man alle Geheimtipps zu sehen“, weiß Sheena Jean. Sie hat nicht nur sämtliche notwendigen Zulassungen und Zertifikate, sondern ist darüber hinaus derzeit die einzige Frau, die Touren auf den Seychellen lizensiert anbietet. Und weil gerade heutzutage die Gesundheit der Gäste großgeschrieben wird, achtet Sheena Jean darauf, dass nur angemeldete Gäste dabei sind. Fremde oder unangemeldete Drittpersonen in überfüllten Bussen gibt es bei der verantwortungsbewussten Unternehmerin nicht.

Besondere Touren für ein fantastisches Urlaubserlebnis

Die Touren von Sheena Jean sind etwas ganz Besonderes, da sind sich ihre Gäste einig, wie viele begeisterte Bewertungen auf Google oder TripAdvisor beweisen. „Ich biete eben nicht nur einfache Inselrundfahrten auf Mahé an, sondern ebenso Wanderungen und Spaziergänge zu außergewöhnlichen Plätzen auf Mahé.“

Die Touren finden vorwiegend auf Englisch statt, wenngleich Französisch ebenso machbar ist und Basis Deutsch-Kenntnisse durch eine 3-monatige Sprach-Schulung über Inlingua in Deutschland vorhanden sind.

Immer wieder kommt es auf den Seychellen vor, dass Taxi-Unternehmen Touren für Urlaubsgäste anbieten, obwohl sie dazu weder qualifiziert noch zugelassene Tourguides sind. Die Inhaberin von Island Tour Seychelles wundert sich oftmals: „Sich auf eine solche unprofessionelle Rundreise einzulassen, davon kann ich nur abraten“, sagt Sheena Jean. „Was auf den ersten Blick vielleicht wie ein günstiges Angebot aussieht, ist in Wirklichkeit das Geld nicht wert. Nur die zertifizierten Tourguides sind eine Garantie dafür, dass man die echten Highlights der Inseln kennenlernt, die richtigen Informationen bekommt und auf sicheren Pfaden unterwegs ist.“

Damit ihre Gäste sich gut aufgehoben fühlen, ist Island Tours Seychelles durch den Touristen-Verband der Seychellen zertifiziert, hat eine Lizenzierung von der Seychellen-Regierung und natürlich auch eine Haftpflicht-Versicherung für Notfälle. Und dass Sheena Jean als erfahrener Tourguide immer wieder aktuelle Erste-Hilfe-Kurse belegt, ist selbstverständlich.

Für jeden Geschmack die passende Inseltour mit dem einzigen weiblichen Tourguide

Die Schönheiten von Mahé lassen sich nicht in einer einzigen Rundfahrt abhaken. Dazu hat die Insel viel zu viel zu bieten. Die einzelnen Tour-Angebote sind deshalb sinnvoll abgestimmt und bieten für alle Ansprüche genau das Richtige.

Wie wäre es beispielsweise mit einer Rockpool-Tour? Ihn zu besuchen, ist nur mit einer geführten Tour möglich, denn der Rockpool ist auch schwer zu finden. Die Wanderung durch die einzigartige Landschaft ist leicht zu bewältigen und bietet ein unvergessliches Erlebnis.

Wer sich für die Kultur der Seychellen interessiert, ist mit der Stadtführung durch Victoria gut beraten. Als eine der kleinsten Hauptstädte der Welt hat sie neben Museen, Märkten, den Clocktower und Botanischem Garten interessante Architektur zu bieten.

Einzigartig ist die Buggy-Tour für 2 Erwachsene, sie gibt es nur einmal auf den Seychellen. „Darauf bin ich besonders stolz“, so Sheena Jean. „Die Tour wird von François begleitet, der bei dieser Tagestour ebenso auf besondere Wünsche eingehen kann und den Gästen genau das zeigt, was sie sich wünschen.“

Die Soul Flower Tour ist verbunden mit einem Workshop, bei dem man die alte Handwerkskunst des Sonnendrucks erlernen kann. Die Teilnehmer gestalten ihren eigenen Pareo, den sie sodann als Souvenir der Seychellen behalten können. Die Strandtour bringt Interessierte zu den schönsten Stränden von Mahé, z.B. zur Petit Anse im Four Seasons Hotel und lädt zum Schwimmen, Schnorcheln oder Entspannen ein.

Und für alle, die sich einen großen Überblick verschaffen möchten, ist die Inseltour das Richtige. Traumhafte Aussichtspunkte, ein aufregender Gewürzgarten, der Sauzier Wasserfall, der Anse Intendance Strand, Märkte oder eine Verkostung in der Takamaka Rum Distillerie sind nur einige der vielen Punkte, die man sich anschauen kann.

„Meine Touren sind individuell planbar“, betont Sheena Jean. „Ob Natur oder Kultur, ob Freizeitspaß mit Cocktail am Strand oder Wanderungen durch die unberührte Landschaft – meine Gäste können aus einem großen Angebot wählen, was ihnen am meisten Freude macht.“

Nähere Informationen für ein unvergessliches Urlaubserlebnis gibt es auf der Website.

Es war schon immer mein Traum, ein Tour-Guide in meinem Heimatland Seychellen zu werden. Ich liebe die Natur, ich liebe die Menschen, ich liebe die Seychellen. Ich bin eine Seychelloise, geboren und aufgewachsen auf den Seychellen.

Im Jahr 2018 war es dann endlich so weit. Ich beschloss, an einem von der Regierung eröffneten Zertifizierungsprogramm für Tourguides teilzunehmen, nachdem ich jahrelang privat Touren für Familie, Freunde und deren Freunde organisiert hatte. Islandtour Seychelles war geboren!

Meine Touren sind bezahlbar und unkompliziert zu buchen.

Kreditkarten von Visa, Mastercard und Amex, sowie Überweisung auf ein Deutsches Bankkonto, ebenso PayPal und seit neuestem auch Krypto-Währungen wie Bitcoin, ETH, Doge-Coin sowie weitere.

Stornieren kann man gegen volle Rückerstattung bis zu 48 Stunden vorher. Schlechtwetter Alternativen zur gebuchten Tour gibt es ebenfalls, indem ich dann eine U-Boot Tour anbiete, oder einen Workshop für Sunprinting oder eine Wasserfall-Tour.

