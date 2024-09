Wurzer Umwelt Gruppe fördert musikalisches Umweltprojekt an Erdinger Grundschulen

Wurzer Umwelt Gruppe unterstützt als Sponsor das neue Lied der Kinderrock-Band Schlawindl „Unsre Umwelt geht uns alle an“, welches am 5. Juli mit 1400 Grundschülern öffentlich präsentiert wurde.

Die Wurzer Umwelt Gruppe hat als Sponsor ein besonderes musikalisches Umweltprojekt unterstützt, welches am 5. Juli auf dem Erdinger Schrannenplatz präsentiert wurde: 1400 Grundschüler aus Erding haben gemeinsam mit der Kinderrock-Band Schlawindl das Lied „Unsre Umwelt geht uns alle an“ von Andi Starek uraufgeführt. Der eingängige Song thematisiert wichtige Umweltthemen wie Müllvermeidung, Mülltrennung und Ressourcenschonung.

Die Eittinger Unternehmensgruppe Wurzer Umwelt engagiert sich als Sponsor für das Projekt und unterstreicht damit ihren Einsatz für eine kindgerechte und verständliche Vermittlung von Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Das Lied entstand in Kooperation mit der Umweltschule Eitting, deren Schüler aktiv Ideen zu Inhalten des Songs einbringen konnten. Auch der Bayerische Rundfunk war bei der Premiere auf dem Schrannenplatz vertreten, und Erdings Oberbürgermeister Max Gotz zeigte sich begeistert von diesem Projekt.

Spielerisch lernen – Wissensvermittlung durch Musik

Musik ist ein wirkungsvolles Instrument, um Kindern Wissen zu vermitteln und sie für wichtige Themen zu sensibilisieren. Das hat auch Andi Starek von der Kinderrock-Band Schlawindl erkannt und mit seinem neuen Lied „Unsre Umwelt geht uns alle an“ in die Tat umgesetzt. Der eingängige Song behandelt auf kindgerechte Weise Themen wie Mülltrennung, Plastikvermeidung und Ressourcenschonung.

Durch die Zusammenarbeit mit der Umweltschule Eitting konnten die Schüler aktiv in die Entstehung des Liedes eingebunden werden. Sie hatten die Möglichkeit, eigene Ideen und Erfahrungen einzubringen und somit den Inhalt mitzugestalten.

Die Uraufführung des Liedes durch 1400 Erdinger Grundschüler auf dem Schrannenplatz unterstreicht die Bedeutung des Projekts. Indem die Kinder selbst zu Botschaftern für Umweltschutz und Nachhaltigkeit wurden, trugen sie das Gelernte in ihren Alltag und ihr Umfeld. Spielerisch lernen die Kinder auf diese Weise, Verantwortung für ihre Umwelt zu übernehmen und ihr Handeln entsprechend auszurichten.

Umweltbewusstsein durch Musik schafft eine positive Verbindung zu ökologischen Themen und kann Kinder nachhaltig prägen, berichtet auch Wolfgang Wurzer. Das Lied „Unsre Umwelt geht uns alle an“ hat das Potenzial, über die Stadt bzw. den Landkreis Erding hinaus Wirkung zu entfalten und auch an anderen Schulen und Bildungseinrichtungen eingesetzt zu werden. So kann musikalisch vermitteltes Umweltbewusstsein einen wertvollen Beitrag zu einer nachhaltigen Zukunft leisten.

Verantwortung übernehmen – Unternehmen als Förderer von Umweltprojekten

Unternehmen spielen eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, die Bedeutsamkeit von Umweltschutz und Nachhaltigkeit zu vermitteln. Durch ihr Engagement und ihre Reichweite können diese Projekte unterstützen, die einen positiven Beitrag für die Umwelt leisten. Ein Beispiel dafür ist das Sponsoring des Umweltsongs „Unsre Umwelt geht uns alle an“ durch die Wurzer Umwelt Gruppe.

Als Entsorgungsunternehmen mit Sitz in Eitting ist sich Wurzer der besonderen Verantwortung für den Schutz der Umwelt bewusst. Durch die Unterstützung des musikalischen Umweltprojekts an Grundschulen des Landkreises setzt das Unternehmen ein starkes Zeichen für Umweltbewusstsein und die Nachhaltigkeit.

Doch das Engagement von Wurzer geht über das Sponsoring hinaus, erklärt Wolfgang Wurzer. Im eigenen Betrieb setzt das Unternehmen auf modernste Technologien und umweltschonende Prozesse, um Ressourcen zu schonen und Emissionen zu reduzieren. „Auch in der Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz“, betont der Inhaber Wolfgang Wurzer.

Dieser ganzheitliche Einsatz zeigt, dass Unternehmen eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft einnehmen können. Durch ihre Vorbildfunktion und ihre Unterstützung von Umweltprojekten tragen diese dazu bei, das Bewusstsein für ökologische Themen zu schärfen und konkrete Maßnahmen anzustoßen und Verbesserungen zu erzielen.

Wurzer Umwelt Gruppe – Ein starker Partner für Nachhaltigkeit

Die Wurzer Umwelt Gruppe mit Sitz in Eitting bei Erding ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Entsorgung und des Recycling. Mit einem breiten Leistungsspektrum und modernster Technologie setzt sich das Unternehmen für eine nachhaltige Abfallwirtschaft ein. Dazu gehören unter anderem die

o Sammlung, Transport und Entsorgung von Gewerbe- und Industrieabfällen

o Bereitstellung von Containern und Behältersystemen

o Recycling von Wertstoffen und Aufbereitung von Sekundärrohstoffen

o Wiederverwertung und Rückführung wertvoller Materialien in den Kreislauf

o Umweltgerechte Entsorgung von Sonderabfällen und Gefahrstoffen

o Beratung und Schulung zu Abfallvermeidung und -trennung

o Nachhaltige Energieerzeugung aus Biomasse.

Neben dem operativen Geschäft engagiert sich Wurzer auch in verschiedenen Nachhaltigkeitsprojekten. Dazu zählt beispielsweise die Unterstützung von Bildungseinrichtungen wie Schulen und Kindergärten bei der Vermittlung von Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit. Durch Betriebsführungen für Kindergärten und Schulen sowie die Beteiligung an Müllsammelaktionen in der Region trägt das Unternehmen dazu bei, bereits im Kindesalter das Bewusstsein für Umweltschutz zu schaffen.

Ein weiterer Schwerpunkt der Unternehmensgruppe liegt auf der Förderung von Innovationen und Forschungsprojekten im Bereich der Kreislaufwirtschaft. Wurzer arbeitet eng mit wissenschaftlichen Einrichtungen und Hochschulen zusammen, um neue Technologien und Verfahren zu entwickeln, die zur Ressourcenschonung und Emissionsminderung beitragen.

Durch ihr ganzheitliches Engagement für eine nachhaltige Entwicklung und dem Umweltschutz ist die Wurzer Umwelt Gruppe ein starker Partner für Unternehmen, Kommunen und Bildungseinrichtungen, erklärt Geschäftsinhaber Wolfgang Wurzer. „Mit unserer Expertise und unserem Einsatz tragen wir dazu bei, die Herausforderungen der Zukunft anzugehen und eine lebenswerte Umwelt zu erhalten.“

Gemeinsam stark – Kooperationen für den Umweltschutz

Um große Herausforderungen, wie den Klimawandel und die Ressourcenknappheit, zu bewältigen, ist es wichtig, dass verschiedene Akteure an einem Strang ziehen. Kooperationen zwischen Unternehmen, Bildungseinrichtungen, Kommunen und Verbänden können dabei eine zentrale Rolle spielen. Die Zusammenarbeit der Wurzer Umwelt Gruppe mit der Umweltschule Eitting und der Kinderrock-Band Schlawindl ist ein gelungenes Beispiel für eine solche Kooperation.

Durch die Einbindung der Schüler in die Entstehung des Umweltsongs „Unsre Umwelt geht uns alle an“ entstand ein Projekt, das auf vielen Ebenen wirkt: Die Kinder konnten ihre Kreativität einbringen, lernten spielerisch über Umweltschutz und werden selbst zu Botschaftern für eine nachhaltige Lebensweise.

Für Wurzer bot die Kooperation die Möglichkeit, ihr Nachhaltigkeitsengagement zu unterstreichen. Durch die Unterstützung des Umweltsongs konnte das Unternehmen zeigen, dass es sich seiner Verantwortung bewusst ist und aktiv einen Beitrag zur Wissensvermittlung im Bereich Umweltschutz leistet.

Die Zukunft gestalten – Nachhaltigkeit als Leitprinzip

Die Herausforderungen des Klimawandels und der Ressourcenknappheit erfordern ein grundlegendes Umdenken in Wirtschaft und Gesellschaft. Nachhaltigkeit muss zum Leitprinzip werden, an dem sich unser Handeln ausrichtet. Dabei geht es darum, bereits im Kindesalter aktiv die eigene lebenswerte Zukunft zu gestalten.

Unternehmen wie die Wurzer Umwelt Gruppe haben erkannt, dass Nachhaltigkeit nicht nur eine Frage der Verantwortung, sondern auch eine Chance ist, mit innovativen Technologien, effizienten Prozessen und dem Einsatz für eine Kreislaufwirtschaft und das Recycling beitragen, Ressourcen zu schonen und Emissionen zu reduzieren.

Doch auch jeder Einzelne ist gefragt, einen Beitrag zu leisten. Durch bewussten Konsum, Müllvermeidung und -trennung sowie ressourcenschonendes Verhalten können wir dazu beitragen, unseren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. Projekte wie der Umweltsong „Unsre Umwelt geht uns alle an“ helfen dabei, bereits Kinder im Grundschulalter für diese Themen zu sensibilisieren.

Die Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Es gilt, mutig voranzuschreiten, neue Wege zu gehen und konsequent an einem Strang zu ziehen. Unternehmen wie Wurzer, die sich dieser Verantwortung stellen und mit gutem Beispiel vorangehen, sind wichtige Partner auf diesem Weg. Gemeinsam können wir eine Zukunft gestalten, in der Ökonomie und Ökologie Hand in Hand gehen und unsere Umwelt als kostbares Gut geschützt wird.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Die Wurzer Unternehmens­gruppe ist ein Verbund moderner und leistungs­fähiger Service­unternehmen. Unsere Angebotspalette erstreckt sich auf die Bereiche Landschaftspflege, Umweltschutz, Entsorgung, Recycling und Logistik – sowohl für Kommunen und Unternehmen als auch für Privatpersonen. Der Grundstein für die Wurzer Unternehmensgruppe wurde durch Franz Wurzer im Jahr 1984 gelegt.

