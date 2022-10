www.optoteam.at – Optoteam Präzisionsinstrumente VertriebsgesmbH

Optoteam ist der Fachmann für Mikroskopie in Wien und ganz Österreich

Führender Spezialist für Präzisionsinstrumente, Mikroskope, Kriminaltechnik und optische Messtechnik gesucht? – Das hochengagierte Expertenteam von Optoteam-Präzisionsinstrumente steht für Fachkompetenz, wenn es um das Thema Mikroskope kaufen in Wien, Niederösterreich, Linz, Wels, Graz, Salzburg, Innsbruck und ganz Österreich. Die führenden Markenmikroskope von Nikon überzeugen durch Topqualität, neueste Mikroskopietechnik, ein perfektes Design und eine formschöne Verarbeitung.

Für unterschiedlichste Gesamtanforderungen in den Bereichen Biowissenschaften, Industrie & Fertigungstechnik, Medizintechnik, Life Science, Klinische Forschung, Onkologie, Zellkulturen, Entwicklungsbiologie, Arzneimittelforschung, Fluoreszenz, Lebendzell-Mikroskopie, Molekulare Zellbiologie, Neurowissenschaften, Regenerative Medizin, Klinische Laboruntersuchungen, Konferenzen, IVF/ICSI, Pathologie und Zytologie, Material- & Geowissenschaften, Pharmazeutische Forschung, Krebsforschung, Zellbiologie, Zellkultur, Fluoreszenzlebensdauer-Bildgebung, Laser-Mikrodissektion, Bildgebung lebender Zellen, Mikromanipulation, Modellorganismen in der Forschung, Organoide und 3D-Zellkultur, Photomanipulation, Super-Resolution Mikroskope, Virologie, Zebrafisch-Forschung, Technische Sauberkeit, Automobilindustrie und Transport, Energie, Bergbau und Rohstoffe, Schmuckherstellung / Handgravuren, Metall und Maschinenbau,Mikroelektronik und Halbleiter, Medizintechnische Produkte, Bewertung der Stahlqualität, Metallografie, Uhrmacherbranche, Kataraktoperationen, Optische Kohärenztomographie, Mikroskope für die Neurochirurgie, Augenheilkunde, HNO, Plastische und Rekonstruktive Chirurgie, Dentalmikroskopie, Ausbildung, Geowissenschaften, Forensik, Materialforschung, Wi-Fi Education, Probenvorbereitung für die Materialforschung, Kunstrestaurierung, Mikroskopie in der Pathologie, Klinische Pathologie und Anatomische Pathologie sind die hochrenommierten Markenmikroskope von Nikon bestens geeignet.

Für eine entsprechende Mikroskopiefachberatung steht das Optoteam gerne zur Verfügung. Auch wenn es um die zentralen Grundthemen Mikroskop-Service und Mikroskop-Wartung geht, ist Optoteam Wien immer wieder aufs Neue der richtige Ansprechpartner.

