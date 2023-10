www.stiebel-eltron.at – Wärmepumpen von STIEBEL ELTRON ÖSTERREICH

Wärmepumpenheizungen eignen sich bei Neubau-Projekten und Altbau-Sanierungen

www.stiebel-eltron.at – Moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe bzw. Erdwärmepumpe mit sehr hohem Wirkungsgrad gesucht? Alternative Heizungen liegen derzeit voll im Trend. Immer mehr Menschen entschließen sich dazu alternative Heizungssysteme zu verwenden. Entsprechende Förderprogramme tragen mit dazu bei, dass Luft-Wasser-Wärmepumpen und Sole-Wasser-Wärmepumpen stärker in Gebrauch kommen. Vielen Entscheidern ist es wichtig, eine klimafreundliche, robuste, wartungsarme und sparsame Heizung zu kaufen. In Zukunft gilt es alle vorhandenen Öl-, Kohle- und Gasheizungen durch moderne Wärmepumpensysteme zu ersetzen. Nur so kann die Energiewende bzw. Wärmewende gelingen. STIEBEL ELTRON Österreich leistet mit seinen Wärmepumpenheizungssystemen ein zentralen Beitrag in Bezug auf die Erreichung der weltweiten Klimaschutzziele.

Die umweltfreundlichen Wärmepumpen von STIEBEL ELTRON ÖSTERREICH verfügen zweifelsohne über einen sehr hohen Effizienzgrad. Neben einer hervorragenden Klimabilanz können die hochinnovativen Luft-Wärmepumpen und Sole-Wärmepumpen aus dem Hause STIEBEL ELTRON Österreich insbesondere durch ihre richtungsweisende Energiespartechnik überzeugen. Vor dem Hintergrund dieses Zusammenhangs lassen sich Luftwärmepumpen und Sole-Wasser-Wärmepumpen sowohl für Neubau-Projekte (Wärmepumpe für Neubau) als auch für Altbau-Sanierungen verwenden. Durch ihre hohe Flexibilität ist es defacto egal, ob man STIEBEL ELTRON Wärmepumpenheizungen bei der Modernisierung von Gebäuden (Wärmepumpe für Altbau-Sanierungen) zum Einsatz bringt, oder damit bereits bestehende Geschäfts- und Wohnobjekte ausstattet. Mit einer adäquaten Wärmepumpenheizung kann man das Heizen, das Kühlen und zudem die Warmwasserbereitung bewerkstelligen. Im Prinzip sind Wärmepumpen-Heizungen richtige Alleskönner.

Im Speziellen in Kombination mit einer handelsüblichen Photovoltaik-Anlage (PV-Anlage) können Wärmepumpenheizungsanlagen eine CO2-Reduktion von bis zu 100 Prozent erreichen. Je nach Wärmepumpenanlage ist ebenso einen perfektes Zusammenspiel mit einer modernen Haussteuerung (Stichwort: Hausautomatisierung) dafür verantwortlich, dass die laufenden Heizkosten gesenkt werden und nachhaltige Raumwärme entstehen kann. Generell kann gesagt werden, dass moderne Wärmepumpensysteme intelligente Heizungsalternativen darstellen, auf welche man heutzutage keinesfalls verzichten sollte. Durch einen Heizungstausch kommt es auch automatisch zu einer systematischen Aufwertung der gesamten Immobilie.

Die bereits geplanten Gesetzesbestimmungen sehen einen schrittweisen Komplettausstieg aus fossilen Energieträgern (Gas, Kohle und Öl) vor. Grüne Energie ist der Treibstoff für eine grüne Heizungstechnologie wie sie die Sole-Wasser-Wärmepumpen und Luft-Wasser-Wärmepumpen von STIEBEL ELTRON darstellen. Erneuerbaren Energien (Sonne, Wasser und Wind) gehört damit die Energiezukunft. Windkraft, Sonnenenergie und Wasserkraft werden unser alltägliches Leben Stück für Stück nachhaltiger machen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

STIEBEL ELTRON ÖSTERREICH

Herr Marco Gojcevic

Margaritenstrasse 4A

4063 Hörsching

Österreich

fon ..: +43 7221/74600

web ..: https://www.stiebel-eltron.at/

email : marketing@stiebel-eltron.at

STIEBEL ELTRON, gegründet im Jahr 1924, gehört mit einem Jahresumsatz von über 830 Millionen Euro zu den führenden Unternehmen auf dem Markt der Erneuerbaren Energien, Wärme- und Haustechnik. Als innovatives Familienunternehmen verfolgt STIEBEL ELTRON bei der Entwicklung von Produkten eine klare Linie – für eine umweltschonende, effiziente und komfortable Haustechnik. Mit 4.000 Mitarbeitern weltweit setzt STIEBEL ELTRON von der Produktentwicklung bis zur Fertigung konsequent auf eigenes Knowhow. Das Resultat sind hocheffiziente Lösungen für Warmwasser, Wärme, Lüftung und Kühlung. STIEBEL ELTRON produziert am Hauptstandort im niedersächsischen Holzminden, in Hameln, in Freudenberg und in Eschwege sowie an vier weiteren Standorten im Ausland.

