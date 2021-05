Xisolution erweitert Camping und Outdoor Sortiment

Trotz Corona Krise und Reisebeschränkungen Urlaub machen. Die Alternative zu Pauschalurlaub heißt Outdoor und Trekking. Individualurlaub mit dem Zelt das persönliche Abenteuer erleben.

Die Corona Krise hat die Art und Weise, wie wir den Urlaub verbringen, vermutlich nachhaltig verändert. Unter dem Eindruck der Reiseeinschränkungen in den verschiedensten Ländern und der Unsicherheit, die mit langen Reisen verbunden ist, suchen die Menschen nach Alternativen für Erholung, Abenteuer und Abstand vom bekannten Alltag. Der Bedarf nach alternativen Möglichkeiten für den Urlaub steigt. Viele Deutsche widmen sich heute verstärkt dem Outdoor Urlaub, bei dem man auf eigene Faust die schönsten Ecken Deutschlands und Europas entdecken kann – ganz ohne großen Kontakt zu anderen Menschen. Entsprechend passt Xisolution sein Sortiment diesen gesteigertem Bedarf an und erweitert das eigene Sortiment für Outdoor-Urlaub, Camping, Trekking und alle Bereiche für das Abenteuer vor der Haustür.

Die Welt entdecken – aber mit der besten Ausrüstung

Das Abenteuer Outdoor hat in den vergangenen Jahren viele Menschen in ihrem Bann gezogen. Auf eigene Faust in die Natur zu reisen, mit einfachsten Mitteln Zeit mit Freunden oder der Familie zu verbringen und unabhängig von äußeren Einflüssen zu sein, bringt einen ganz eigenen Reiz mit sich. Es sind vor allem die Möglichkeiten, die hier zu begeistern wissen: Ob das einfache Zelten in der Natur, das Wandern in unberührten Berglandschaften oder über den Jakobsweg Pilgern – das sind nur drei Beispiele dafür, was sich machen lässt.

Mit der Krise in der Tourismus-Branche, die rund um Corona entstanden ist, hat sich die Lust nach unabhängigen Urlaub noch einmal vergrößert. Große Reisen in die Ferne könnten zwar im Sommer wieder möglich sein, viele Urlauber sind aber eher zurückhaltend, was Hotelburgen und Frühstücks-Buffets angeht. Xisolution hat den neuen Bedarf an guten Ideen und guter Ausrüstung für den Outdoor-Urlaub bemerkt und das eigene Sortiment stark erweitert. Mit neuen Lieferanten und Kooperationen wird die Grundlage für den Urlaub rund um Camping, Trekking und Nordic-Walking gelegt.

Die richtige Ausrüstung ist der Schlüssel für eine tolle Zeit in der Natur. Immerhin geht es hier darum, dass man zwar freiwillig auf den Komfort des Hotelbetts verzichtet, aber trotzdem eine gute Zeit beim Zelten haben und erholt in den nächsten Tag starten möchte. Mit unserem umfassenden Sortiment bieten wir alles – für den Einsteiger, der den ersten Urlaub in der Wildnis verbringen möchte, bis hin zum Profi, der sich einfach nur auf neue und spannenden Abenteuer an der frischen Luft einlassen will.

Der richtige Einstieg für den Urlaub mit Selbstbestimmung

In der Natur-Area von Xisolution findet sich also ein breites Sortiment an den Werkzeugen und Gegenständen, die den Urlaub in der Wildnis und der Natur unterstützen und zu einem Erlebnis machen. Wer sich auf das Abenteuer Outdoor einlässt, sollte sich dafür auch die richtige Ausstattung besorgen. Ein gutes Zelt fürs Camping kann beispielsweise den Unterschied machen, wie alt es in der Nacht wirklich wird und wie sehr man gegen die Einflüsse des Wetters geschützt ist, während man an einem abgelegenen See oder tief im Wald den Urlaub verbringt.

Nicht jeder geht aber gleich die volle Meile und will Zelten. Ausflüge in die Natur sind gerade in der Krise besonders beliebt geworden, weil man hier ein wenig Abstand vom Alltag nehmen und gleichzeitig die schönsten Ecken Deutschlands erkunden konnte. Ob nun beim Trekking – also bei einer mehrtägigen Wanderreise – oder beim entspannten Nordic-Walking, auch hier kommt es auf das richtige Werkzeug an. Ein guter Wanderstock kann beim Pilgern den Unterschied machen, beim Wandern kommt es auch stets auf den richtigen Rucksack an. Viele Dinge also, die die Reise in die Natur noch einmal verbessern können.

Mit einem Blick auf das Angebot von Xisolution sollten Wanderer und Abenteurer, Anfänger beim Outdoor-Reisen aber auch Profis beim Trekking genau das Equipment finden, das für ihr Abenteuer geeignet ist. Werfen Sie einen Blick darauf und lassen Sie sich von der großen Auswahl und den unterschiedlichen Marken überzeugen und werden auch Sie teil dieses neuen Trends beim Thema Urlaub und Entspannung.

