  • XL-Zaunbriefkästen Made in Germany für klassische Zäune und Stabmattenzäune | KNOBLOCH

    Ein Briefkasten am Zaun soll nicht nur gut aussehen, sondern im Alltag vor allem praktisch funktionieren

    BildMit der neuen Serie FRISCO erweitert KNOBLOCH das Sortiment um hochwertige XL-Zaunbriefkästen. Die Serie verbindet modernes Design mit großem Aufnahmevolumen, langlebigen Materialien und einer bewusst einfach gehaltenen Variantenlogik für unterschiedliche Zaunarten.

    FRISCO richtet sich an Hausbesitzer, die ihren Postempfang direkt am Grundstück organisieren möchten und dabei Wert auf hochwertige Verarbeitung, eine langlebige Konstruktion und eine harmonische Integration in den Eingangsbereich legen.

    Der Briefeinwurf erfolgt komfortabel von der Straßenseite, die Entnahme sicher und bequem vom Grundstück aus. Mit einem Aufnahmevolumen von bis zu 26 Litern bieten die XL-Zaunbriefkästen deutlich mehr Platz als viele klassische Lösungen und sind auch dann nicht überfordert, wenn einmal etwas mehr Post anfällt.

    Zwischen Stabmatte und klassischem Zaun

    Die Anforderungen an Zaunbriefkästen unterscheiden sich vor allem bei der Befestigung. Die Serie FRISCO wurde deshalb so aufgebaut, dass mit wenigen Varianten möglichst viele Einbausituationen abgedeckt werden.

    Für Doppelstabmattenzäune steht eine speziell entwickelte Ausführung mit integrierter Stabmattenbefestigung zur Verfügung. Durch die vorbereitete Konstruktion lässt sich der Briefkasten unkompliziert und ohne zusätzliche Anpassungen montieren.

    Für klassische Zäune gibt es eine eigene Variante mit individueller Befestigung passend zum jeweiligen Zaun. Diese Lösung ist hochflexibel und kann an unterschiedliche Gegebenheiten angepasst werden.

    Beide Zaunvarianten sind jeweils in zwei Ausführungen erhältlich:

    * als XL Zaunbriefkasten
    * als XL Zaunbriefkasten mit Klingel und hinterleuchteter Hausnummer

    Die Funktionsvariante ergänzt den Briefkasten um Edelstahl Klingeltaster, Sprechsieb, hinterleuchtete Hausnummer und hinterleuchtetes Namensschild. Das integrierte Sprechsieb ist bereits mit einem Universaladapter vorbereitet und kann mit handelsüblichen Sprechanlagen kombiniert werden.

    Für den täglichen Einsatz entwickelt

    Alle Modelle der FRISCO Serie sind für den dauerhaften Einsatz im Außenbereich ausgelegt. Die doppelwandige Konstruktion mit integrierter Regenschutzkante schützt den Inhalt zuverlässig vor Witterungseinflüssen.

    Zur Ausstattung gehören außerdem eine geräuschgedämmte Einwurfklappe, ein flächenbündiges Namensschild sowie ein stabiles Schloss inklusive zweier Schlüssel.

    Die Zaunbriefkästen erfüllen die Anforderungen der DIN EN 13724 und werden in Deutschland gefertigt.

    Auch bei der Gestaltung stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Neben den Standardfarben RAL 7016 Anthrazitgrau, RAL 9016 Verkehrsweiß und RAL 9007 Graualuminium sind Varianten in gebürstetem Edelstahl erhältlich.

    Darüber hinaus stehen gegen einen kleinen Aufpreis rund 100 Farben aus der RAL Palette zur Auswahl. Dadurch lässt sich der Briefkasten passend zu Zaun, Fassade oder Eingangsbereich gestalten.

    Weitere Informationen und alle Varianten finden Sie hier:

    Zaunbriefkästen im KNOBLOCH Shop

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Max Knobloch Nachf. GmbH
    Esther Stemke
    Burgstr. 38
    04720 Döbeln
    Deutschland

    fon ..: 03431 6064-200
    web ..: https://max-knobloch.com
    email : esther.stemke@max-knobloch.com

    KNOBLOCH ist Deutschlands ältester produzierender Briefkastenhersteller. Die Firma fertigt Briefkästen, Briefkastenanlagen und Paket-Abholstationen aus langlebigem Stahlblech und Edelstahl. Der Firmensitz befindet sich seit 2025 in der neuen Zentrale in Döbeln. Das Unternehmen beliefert private, gewerbliche und kommunale Kunden weltweit und übernimmt als moderner Blechverarbeiter Auftragsfertigungen jeder Art.

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    Max Knobloch Nachf. GmbH
    Frau Esther Stemke
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