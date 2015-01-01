  • Barrierefreiheit im Alltag: Was Normen wie die DIN 18040 für Eingangsbereiche bedeuten | KNOBLOCH

    Behörden haben in Deutschland schon etwas länger klare Vorgaben. Für den privaten und kommerziellen Bereich gibt es dagegen noch Nachholbedarf.

    BildBarrierefreiheit ist heutzutage in nahezu allen Lebensbereichen gefordert – bei Webseiten genauso wie bei öffentlichen Wegen und Verkehrsmitteln, dem Wohnungsbau und gewerblich genutzten Gebäuden.

    Der Briefkastenhersteller KNOBLOCH unterstützt Planer und Bauherren bei der Umsetzung barrierefreier Lösungen im Eingangsbereich und bringt seine Erfahrung gezielt in die Planung von Briefkastenanlagen und Paketlösungen ein.

    Doch was bedeutet Barrierefreiheit konkret für den Eingangsbereich eines Gebäudes?

    Während bei digitalen Anwendungen vor allem Lesbarkeit, Bedienbarkeit und Struktur im Fokus stehen, geht es im baulichen Umfeld um Erreichbarkeit, Orientierung und sichere Nutzung. An diesen Punkten setzt die DIN 18040 an. Sie definiert die Anforderungen an barrierefreies Bauen in Deutschland mit dem Ziel, Gebäude und ihre Ausstattung so zu gestalten, dass sie für alle Menschen ohne fremde Hilfe nutzbar sind.

    Eingangsbereiche als zentrale Schnittstelle

    Der Eingangsbereich ist dabei ein besonders sensibler Punkt, weil dort unterschiedliche Funktionen konzentriert sind – von Klingeln über Briefkästen bis hin zu Paketanlagen oder Abholstationen. Für Nutzerinnen und Nutzer muss alles schnell erfassbar, intuitiv bedienbar und zuverlässig erreichbar sein.

    Das betrifft unter anderem:

    * ausreichende Bewegungsflächen vor den Anlagen
    * gut erreichbare Bedienhöhen, auch von einem Rollstuhl aus
    * klar strukturierte und erkennbare Elemente

    Mehr als reine Technik: Wahrnehmung und Orientierung

    Barrierefreiheit bedeutet nicht nur, dass ein Funktionselement physisch erreichbar ist – sein Sinn und seine Bedienung müssen auch verstanden werden. Kontrastreiche Gestaltung, taktil erfassbare Beschriftungen und eine klare Anordnung helfen dabei, die Orientierung zu verbessern. Außerdem spielt die Beleuchtung eine wichtige Rolle: Eine gleichmäßige Ausleuchtung der Front sorgt dafür, dass Einwurfklappen, Namensschilder und Bedienelemente auch bei schlechtem Wetter und in den Nachtstunden eindeutig erkennbar sind.

    Das 2-Sinne-Prinzip in der Praxis

    Ein zentraler Grundsatz der DIN 18040 ist das sogenannte 2-Sinne-Prinzip: Informationen sollten nicht ausschließlich auf einem Weg (meist visuell) vermittelt werden, sondern zusätzlich auch auf andere Weise erfassbar sein, beispielsweise taktil oder akustisch. Für die Praxis bedeutet das: Rein digitale oder berührungslose Bedienkonzepte sind nicht ausreichend, sie müssen durch physische, klar erfassbare Elemente ergänzt werden.

    Ganzheitlich denken statt isoliert planen

    Wichtig ist dabei, dass Barrierefreiheit nicht durch das Produkt allein entstehen kann. Entscheidend ist immer das Zusammenspiel aus Anlage, Montagehöhe und Einbausituation. Nur wenn Bewegungsflächen, Anfahrbarkeit und Positionierung mitgedacht werden, entsteht ein wirklich nutzbarer Eingangsbereich.

    Ein konkretes Beispiel: Die DIN 18040 bestimmt, dass vor Bedienelementen eine ausreichende Bewegungsfläche vorhanden sein muss – in der Regel etwa 150 × 150 cm für Rollstuhlnutzer. Gleichzeitig müssen Bedienelemente wie Klingeltaster oder Briefschlitze in einer Höhe von etwa 85 bis 105 cm angeordnet werden. Wird eine Briefkastenanlage zu hoch montiert oder in einem zu engen Gang platziert, ist sie in der Praxis trotz normgerechter Konstruktion nicht barrierefrei nutzbar.

    Anders gesagt: Erst das Zusammenspiel aus Produkt, Montage und Umfeld entscheidet darüber, ob eine Anlage im Alltag wirklich funktioniert.

    Barrierefreiheit als Qualitätsmerkmal

    Für Planer, Architekten und Bauherren wird Barrierefreiheit zunehmend zu einem festen Bestandteil moderner Architektur. Die Funktionalität von Briefkasten- und Paketanlagen ist (vor allem in Kombination mit Klingeltastern und Kommunikationseinrichtungen) nicht auf die Anlage selbst beschränkt – vielmehr trägt sie wesentlich zur Frage bei, ob ein Gebäude im Alltag intuitiv und sicher genutzt werden kann.

    Über KNOBLOCH

    KNOBLOCH ist einer der führenden Hersteller von Briefkästen, Briefkastenanlagen und Paketlösungen in Deutschland. Seit über 150 Jahren entwickelt und produziert das Unternehmen am Standort Döbeln langlebige Produkte aus Stahlblech für den Einsatz im privaten und gewerblichen Bereich. Das Sortiment reicht von klassischen Briefkästen über individuell konfigurierbare Briefkastenanlagen bis hin zu modularen Paketanlagen und Abholstationen für moderne Logistiklösungen. Dabei stehen hohe Fertigungstiefe, kurze Lieferzeiten sowie eine durchdachte, praxisorientierte Produktentwicklung besonders im Fokus.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Max Knobloch Nachf. GmbH
    Frau Esther Stemke
    Burgstr. 38
    04720 Döbeln
    Deutschland

    fon ..: 03431 6064-0
    web ..: https://max-knobloch.com
    email : esther.stemke@max-knobloch.com

    KNOBLOCH ist Deutschlands ältester produzierender Briefkastenhersteller. Die Firma fertigt Briefkästen, Briefkastenanlagen und Paket-Abholstationen aus langlebigem Stahlblech und Edelstahl. Der Firmensitz befindet sich seit 2025 in der neuen Zentrale in Döbeln. Das Unternehmen beliefert private, gewerbliche und kommunale Kunden weltweit und übernimmt als moderner Blechverarbeiter Auftragsfertigungen jeder Art.

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