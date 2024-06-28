  • Deutscher Unterwasserfotograf Tobias Friedrich im The Nautilus Maldives zur Ocean Discovery Week

    Der preisgekrönte Unterwasserfotograf Tobias Friedrich gestaltet im The Nautilus Maldives eine inspirierende Ocean Discovery Week mit exklusiven Einblicken in die Welt des Indischen Ozeans.

    BildMit der Ocean Discovery Week von 2. bis 8. August 2026 ermöglicht die ultraluxuriöse Privatinsel The Nautilus Maldives tiefe Einblicke in die Welt des preisgekrönten, deutschen Unterwasserfotografen Tobias Friedrich. Im Herzen des UNESCO-Biosphärenreservats des Baa-Atolls gelegen, bietet das Resort eine Woche voller intensiver Begegnungen mit der Unterwasserwelt des Indischen Ozeans. Fernab von starren Zeitplänen verwandelt sich die Woche in eine transformative Reise, die die Schönheit und Geheimnisse des Indischen Ozeans greifbar macht.

    Eine Familiengeschichte unter Wasser
    Für Tobias Friedrich ist Unterwasserfotografie eine Familienangelegenheit und so reist er mit seiner Frau Isidora und ihren Söhnen Kian und Dorian auf die Malediven. Als eingespieltes Team aus leidenschaftlichen Tauchern vermittelt die Familie Friedrich eine seltene Perspektive und zeigt, wie die Faszination für das Meer Generationen verbindet. Tobias Friedrich ist ein international gefeierter Tauch-Experte und Jurymitglied für den „Underwater Photographer of the Year“, Isidora ist PADI-AmbassaDiverin und Kian und Dorian: Zertifizierte Junior-Taucher und bringen die Sicht der jungen Generation ein.

    Abenteuer ohne Drehbuch
    Eine der Touren führt zur legendären Hanifaru Bay, die ganz in der Nähe von The Nautilus liegt und hautnahe Begegnungen mit den majestätischen Mantas ermöglicht. Wie im The Nautilus üblich besteht während der ganzen Ocean Discovery Week ein persönlicher Zugang auf Augenhöge zu den Experten von The Nautilus. Ein Teil davon ist die Fotografie-Masterclass von Tobias Friedrich, in der er sein Wissen nicht nur teilt, sondern auch seine Fähigkeiten zu Unterwasserkomposition und Storytelling praktisch weitervermittelt. Wer die geheimnisvolle Welt des Ozeans bei Dunkelheit erleben möchten, kann sich den geführt Nacht-Expeditionen anschließen. Parallel zur Ocean Week stellt Tobias Friedrich seine Werke in der Ocean Gallery des Naiboli Restaurants aus, wobei ein Teil der Erlöse direkt dem Meeresschutz zugutekommt. Die Bilder der Ausstellung sind hervorragende Aufhänger für ein Gespräch mit dem Experten.

    Auch für die jüngsten Gäste („Young Wonderers“) bietet die Ocean Discovery Week inspirierende Momente das Ökosystem Ozean kennenzulernen: Von Korallenpflanzungen mit dem Meeresbiologen bis hin zu ozeaninspirierter Kunst werden Kinder eingeladen, ihre eigene aktive Verbindung zur Natur aufzubauen.

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