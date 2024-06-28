Philippe Cavory: Neu als General Manager im The Nautilus Maldives

Philippe Cavory übernimmt die Leitung des ultra-luxuriösen The Nautilus Maldives und stärkt damit die strategische Ausrichtung des Resorts im internationalen High-End-Segment.

The Nautilus Maldives, die ultra luxuriöse Privatinsel im Herzen des UNESCO Biosphärenreservats Baa Atoll, ernennt Philippe Cavory zum neuen General Manager. Mit dieser Personalentscheidung stärkt das Resort seine strategische Positionierung im internationalen Ultra Luxury Segment und setzt konsequent auf Kontinuität, operative Exzellenz und individuell erlebbare Gastfreundschaft auf höchstem Niveau.

Mit mehr als drei Jahrzehnten Erfahrung in der internationalen Luxushotellerie verfügt Philippe Cavory über eine ausgewiesene Erfolgsbilanz in der Führung ikonischer Luxusresorts. Sein besonderer Fokus liegt auf maßgeschneiderten Gästeerlebnissen, exzellenter Servicequalität und der nachhaltigen Entwicklung leistungsstarker Teams. Seine Ernennung markiert den nächsten Entwicklungsschritt von The Nautilus als klar positionierte Ultra Luxury Marke im Indischen Ozean.

Ein erfahrener Visionär für den Indischen Ozean

Philippe Cavory bringt umfassende internationale Führungserfahrung aus renommierten Luxushotelgruppen in Asien, Afrika und dem Indischen Ozean mit. Besonders prägend waren seine langjährigen Führungsrollen bei Luxusmarken wie Soneva, Banyan Tree und Cheval Blanc, die ihn zu einem der profiliertesten Führungsexperten für das Ultra Luxury Segment auf den Malediven machen. Allein auf den Malediven bekleidete er leitende Positionen bei Banyan Tree Hotels & Resorts, Soneva Fushi sowie Cheval Blanc Randheli. Ergänzt wird sein Profil durch Management Stationen unter anderem im Ritz Carlton Kuala Lumpur, bei LUX* Resorts & Hotels auf Mauritius, im The Anam Vietnam sowie bei InterContinental Hotels & Resorts in China. Seine Karriere begann Philippe Cavory im Bereich Food & Beverage – unter anderem als Sommelier bei Costa Cruise Lines und Royal Caribbean Cruises sowie als F&B Consultant des Eastern & Oriental Express – bevor er rasch internationale General Management Positionen bekleidete. Sein Führungsverständnis ist geprägt von einer engen Verbundenheit mit seinen Teams sowie von großer Leidenschaft für Qualität, Innovation und authentische Gastfreundschaft. Philippe Cavory versteht es, den Geist von The Nautilus – geprägt von Freiheit, Intuition und höchst individualisiertem Service – konsequent in den Mittelpunkt des Gästeerlebnisses zu stellen.

Zu seiner neuen Aufgabe sagt Philippe Cavory: „Es ist mir eine Ehre, die Leitung von The Nautilus Maldives zu übernehmen. Dieses Resort ist einzigartig in seiner Vision eines völlig individuellen und intuitiven Luxus. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team diese besondere Philosophie weiterzuentwickeln und für unsere Gäste unvergessliche Momente zu schaffen.“

Frederic Brohez, Chief Operating Officer von Pulse Hotels & Resorts, kommentiert die Ernennung: „Philippe bringt ein tiefgehendes Verständnis für die Ultra Luxus Hotellerie mit. Seine Fähigkeit, operative Exzellenz mit der Wahrung einer klaren und individuellen Markenidentität zu verbinden, wird The Nautilus erfolgreich in sein nächstes Kapitel führen.“

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Frau Annette Zierer

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