xmental: Kreative TYPO3-Agentur aus Berlin setzt Maßstäbe für Kultur- und Bildungsprojekte

Mit maßgeschneiderten Weblösungen und TYPO3-Expertise stärkt die Berliner Agentur xmental seit 2001 die Online-Präsenz von Kultur- und Bildungsinstitutionen.

Eine optisch ansprechende Webseite ist das Aushängeschild vieler Firmen, und besonders in Zeiten der Digitalisierung ist ein professioneller Internetauftritt essentiell, um aus der Konkurrenz hervorzustechen. Mithilfe einer gut gestalteten Webseite können Firmen auf sich aufmerksam machen und potentielle Kunden anlocken.

xmental ist eine innovative Agentur aus Berlin, die sich auf die Konzeption, Gestaltung und Programmierung einzigartiger Webseiten spezialisiert hat und Firmen dabei hilft, ihre Präsenz im World Wide Web zu verbessern. Die junge Agentur ist seit 2001 aktiv und konzentriert sich vor allem auf Projekte im Bereich Kultur und Bildung. Internet-, Intranet- und Extranet-Lösungen werden von xmental auf der Basis des webbasierten Content-Management-Systems TYPO3 entwickelt. Das kompetente Team hat jahrelange Erfahrung mit der Software und verfügt über ein breit gefächertes Netzwerk mit ausgewählten Partnern, die zur Produktion beitragen, wie die Designagenturen Boros, anschlaege.de, Goldjung und Hayn-Willemeit.

Zu den Auftraggebern von xmental gehören unter anderem das Medienboard Berlin-Brandenburg, die Staatlichen Museen zu Berlin, Liebman Design Import, das Bucerius Kunstforum und die Schöpflin Stiftung. In Zusammenarbeit mit Partneragenturen hat xmental das Design und die Usability der Webseiten optimiert und erfolgreich TYPO3 integriert. TYP03 ist ein besonders leistungsstarkes System, das vielfältige Möglichkeiten zur Gestaltung und zum Management einer Webseite bereitstellt. Es überzeugt durch seine Modularität und die nahtlose Integration verschiedener Multimedia-Inhalte. Außerdem bietet das System Benutzern tausende Plug-ins, die sofort zur Installation bereitstehen. TYPO3 sorgt für eine nahtlose Anbindung von CRM-Systemen und vereinfacht den bidirektionalen Austausch von Daten. Somit werden manuelle Erfassungsaufwände reduziert und eine personalisierte Kundenansprache ohne Informationsverlust möglich gemacht. xmental berät Firmen umfassend darüber, wie TYPO3 Lösungen effektiv angewandt und individuell angepasst werden können.

Der Service von xmental geht aber weit über die einfache Gestaltung von Webseiten hinaus. Die Agentur bietet auch Hilfe zur Suchmaschinenoptimierung an, damit Firmen eine höhere Platzierung auf Google erreichen können, um deren Sichtbarkeit zu steigern. Darüber hinaus legt xmental viel Wert darauf, Webseiten für alle Geräte verfügbar zu machen. Die Agentur gestaltet responsive Websites, die sowohl auf Computern als auch Smartphones und Tablets die perfekte Benutzererfahrung garantieren. Dies wird mithilfe von flexiblen Rastern und Layouts erreicht, die sich an die verfügbaren Bildschirmauflösungen anpassen und Texte entsprechend positionieren. Somit können Webseiten geräteübergreifend funktionieren und kontinuierlich in neue Apparaturen integriert werden.

Kunden von xmental schätzen die unkomplizierte Zusammenarbeit mit dem Team und loben deren agilen Arbeitsprozess. Vor allem im Hinblick auf Kompetenz und schneller Lösungsfindung ist xmental anderen Webdesign-Agenturen voraus. xmental schafft es auch anspruchsvolle Projekte erfolgreich umzusetzen und auf die individuellen Wünsche der Kunden einzugehen.

Wir von xmental entwickeln seit 2001 maßgeschneiderte Weblösungen für Unternehmen und Institutionen. Mit unserem erfahrenen Team bieten wir Design, TYPO3-Entwicklung und SEO, um moderne, benutzerfreundliche Webseiten zu schaffen.

