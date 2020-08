YesStyle erobert mit koreanischer Kosmetik den deutschen Markt

In den letzten Jahren hat Südkorea es geschafft, Abermillionen an Augen auf sich zu ziehen. Ob mit makellos inszenierten Popgruppen, atemberaubenden E-Sports oder einer boomenden Schönheitsindustrie:

Von Beginn an glamourös

Es begann in den frühen 2000ern mit K-Pop: Gruppen attraktiver, androgyner Männer oder schöner Frauen, die energiegeladene Lieder gleichzeitig mit aufwändig choreografierten Tänzen performten. Das Phänomen war und ist unwiderstehlich für Jugendliche auf der ganzen Welt – und es brachte koreanische Kultur ins Rampenlicht wie noch nie zuvor. K-Pop-Idole mit ihren perfekten Personas wurden schnell zu angehimmelten Vorbildern für viele Teenager, deren größter Wunsch es war, so auszusehen wie sie.

Die Schönheitsideale koreanischer Frauen unterscheiden sich von denen in Deutschland. In dem asiatischen Land wird noch viel Wert auf „Natürlichkeit“ gelegt – dies allerdings mit dem Verständnis, dass Natürlichkeit natürlich perfekt ist. Während eine deutsche Frau, die natürlich aussehen will, wenig bis gar kein Make-up trägt, benutzen koreanische Frauen oft viele verschiedene Produkte, um eine möglichst natürlich aussehende jugendliche Schönheit zu erreichen.

K-Beauty bietet natürliche Schönheit mit natürlichen Inhaltsstoffen

Wie das funktionieren soll, ist schwierig nachzuvollziehen, wenn einem nur westliche Beautyprodukte bekannt sind. Wann hat Lippenstift je natürlich ausgesehen? Und wirken gepuderte Gesichter nicht automatisch geschminkt? Das löst K-Beauty, indem es einfach ganz andere Produkte verwendet. Lippenstift ist zu unnatürlich? Kein Problem, Liptint verleiht den Lippen die gewünschte Farbe, ohne einen schmierigen Film zu hinterlassen. Wer Puder nicht verwenden will, kann Liquid Blush benutzen. Make-up und Concealer sind in Südkorea selten so matt, wie sie es in Deutschland sind. Auch die Farben sind oft gedämpfter und heller, nicht selten mit beigefügten Schimmerpigmenten. Sehr beliebt sind Rosa- und Brauntöne.

All dies wird unterstützt von Hautpflege auf dem höchsten Niveau. Sehr wichtig sind auf diesem Feld sogenannte Essenzen, die aufgrund ihrer dünnflüssigeren Formeln tiefer in die Haut eindringen sollen und so nachhaltiger für leuchtende Haut sorgen als westliche Beautyprodukte es tun. Viel mehr als in Deutschland wird für K-Beauty mit natürlichen Inhaltsstoffen geworben. Auch wird eine größere Betonung auf Hauttypen gelegt, damit Kundinnen und Kunden die richtigen Produkte verwenden und so die besten Ergebnisse sehen. Das macht K-Beauty gegenüber deutscher Kosmetik sehr interessant.

Jetzt auch in Deutschland erhältlich

Lange ist dies kein Geheimnis geblieben. K-Beauty wurde zuerst in anderen asiatischen Ländern sehr beliebt und erobert nun auch westliche Länder wie die USA, Großbritannien und Deutschland. Und das, obwohl das Phänomen selbst zu diesem Zeitpunkt noch von deutschen Drogerien nicht ernstgenommen zu werden scheint. Doch deren Verlust ist jemand anderes Gewinn. So fügt sich zum Beispiel die asiatische Plattform YesStyle perfekt in diese Marktlücke ein. Der Internethändler bietet viele Produkte, die sonst in Europa nicht erhältlich sind. Darunter nicht nur K-Beauty, sondern auch japanische Beautyprodukte und die neusten Modetrends aus Asien.

Das Sortiment ist genau deshalb so außergewöhnlich, weil es Kundinnen und Kunden die gleiche Auswahl an K-Beauty-Produkten bietet, die sie auch in Korea hätten. Längst ist es also nicht mehr notwendig, zu verzichten oder sich auf eine von drei erhältlichen Marken zu beschränken. Mit wenigen Klicks ist das Produkt gekauft und wird schnell an die Haustür geliefert. So können jetzt auch deutsche Interessierte an den Wundern der K-Beauty teilhaben und gespannt in eine schönere Zukunft blicken.

Kontaktdaten:

YESSTYLE.COM LTD.

Herr Luca Ehlers Country Manager (DACH)

5/F, KC100

100 Kwai Cheong Road

Kwai Chung, Hong Kong

Telefon: +852 2786 0817

E-Mail: luca.ehlers@yesstyle.com.hk

Webseite: https://www.yesstyle.com/de/women.html

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

YESSTYLE.COM LTD.

Herr Luca Ehlers

100 Kwai Cheong Road 5/F

KC100 Kwai Chung, Hong Kong

Korea

fon ..: +852 2786 0817

web ..: https://www.yesstyle.com/de/women.html

email : luca.ehlers@yesstyle.com.hk

YesStyle liefert die weltweit größte Auswahl an Kosmetik-, Mode- und Lifestyle-Artikeln aus Asien direkt zum Kunden nachhause. YesStyle steigert mit den angesagtesten asiatischen Produkten erheblich den Erfolg seiner Dachmarke, die etablierte E-Commerce-Plattform YesAsia.com. Renommierte und trendige Qualitätsmarken aus Beauty, Fashion und Lifestyle, wie Cosrx, Mizon, Memebox, Some by Mi, innisfree, 3CE, chuu und Dear, Klairs, etc werden von YesStyle angeboten. Bei YesStyle finden Sie von leger, elegant bis zu professionellen Business-Looks alles, was das Herz begehrt und dem Anlass und eigenen Stil entspricht: Neben Mode und Kosmetik werden auch Wohnaccessoires, ausgefallene Geschenkideen, Lifestyle-Gadgets, Essentials für Reisen, Outdoor-Ausrüstung, Haustierbedarf und vieles mehr angeboten. Dabei garantiert YesStyle ein optimales, kundenorientiertes Online-Shopping-Erlebnis sowie die ausgefallensten Inspirationen, Tipps, Tricks und Trends.

Pressekontakt:

YESSTYLE.COM LTD.

Herr Luca Ehlers

100 Kwai Cheong Road 5/F

KC100 Kwai Chung, Hong Kong

fon ..: +852 2786 0817

web ..: https://www.yesstyle.com/de/women.html

email : luca.ehlers@yesstyle.com.hk

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Rock Tech Lithium Inc.: E-Mobilität: Der Engpass bei den Ladepunkten löst sich auf Hohe Renditen bei maximaler Sicherheit – Mit der Kapitalanlage der PUREFORMANCE PLC für Kleinanleger